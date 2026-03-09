"Asta e principala problemă" Zeljko Kopic a spus unde suferă Dinamo după a treia înfrângere la rând a "câinilor" - Antena Sport

Antrenorul croat al lui Dinamo, Zeljko Kopic (48 de ani), a subliniat, după înfrângerea cu 2-0 a “câinilor” cu CFR Cluj, că principala problemă a echipei sale este că nu transformă ocaziile în gol.
Dinamo a ratat şi în acest meci ocazii mari, a avut şi un penalty ratat, prin Cîrjan. Kopic a remarcat jocul mai multor fotbalişti, printre care Duţu, Ianis Târbă sau Alex Musi, care au intrat după pauză.
Zeljko Kopic: “Principala problemă e că nu marcăm din şansele pe care le avem”
“(n.r: Care sunt concluziile?) Am pierdut meciul, dacă analizez prima repriză, am început bine jocul. Primul şut al lor a fost gol. După aceea am controlat complet jocul.
Nu suntem suficient de buni la finalizare. Am primit al doilea gol după o lovitură liberă.
În repriza a doua am făcut schimbări. Principala problemă e cum să marcăm. Dar la cum am jucat cred că o să întoarcem lucrurile în favoarea noastră.
Ştiam că CFR va juca cu mingi lungi, că va încerca să aducă mingea în apropierea careului nostru şi să şuteze din afara careului.
Când nu marchezi e greu să te aştepţi la ceva. Asta e principala problemă pe care o avem în ultimele meciuri, că nu marcăm din şansele pe care le avem.
Îi avem pe Mărginean, Karamoko care nu sunt cu noi, Puşcaş. Ei sunt parte a planului nostru. Ianis, Musi, Matteo Duţu au intrat bine, cu personalitate bună. Mazilu a fost bun. Cristi Mihai a făcut un meci bun. Dinamo are tineri de perspectivă, contăm pe ei, sunt mulţumit de cum au intrat.
(n.r: Toţi fanii v-au scandat numele după a treia înfrângere la rând) Fanii sunt cel mai important lucru la Dinamo. Sunt uimitori. Sunt fericit că avem parte de un astfel de suport, dar e şi o mare responsabilitate.
Suntem în play-off, suntem în semifinalele Cupei, dar rămâne opinia că am fi putut scoate mai mult din ultimele meciuri. Le-am spus jucătorilor că în play-off trebuie să mergem cu încredere maximă”, a declarat Zeljko Kopic, pentru digisport.ro, după CFR Cluj – Dinamo 2-0.
CFR Cluj – Dinamo 2-0
Formaţia CFR Cluj a învins, luni, pe teren propriu, cu scorul de 2-0, echipa Dinamo, în ultima etapă a sezonului regular din Liga 1. Golurile au fost marcate de Muhar (min. 6) şi Aliev (min. 43).
În minutul 85, Dinamo a ratat un penalty, după ce lovitura de la 11 metri executată de Cîrjan a fost apărată de Popa.
CFR Cluj: Popa – Camora, Sinyan (Huja – 64), Ilie, Braun (Abeid – 69)- Muhar, Djokovic, Korenica (Keita – 89)- Cordea (Păun – 65), Aliev (Zahovic – 89), Biliboc. Antrenor: Daniel Pancu
Dinamo: Epassy – Sivis (Ikoko – 64), Boateng (Duţu – 50), Stoinov, Opruţ – Cîrjan, Gnahore (Mazilu – 64), Mihai – Soro, Pop (Tarba – 72), Armstrong (Musi – 72). Antrenor: Zeljko Kopic
Cartonaşe galbene: Păun (66), Şfait (89)
Meciul a fost arbitrat de Szabolcs Kovacs.
Clasamentul echipelor calificate în play-off, după înjumătăţire: 1. Universitatea Craiova – 30 puncte; 2. Rapid – 28 – puncte; 3. Universitatea Cluj – 27 puncte; 4. CFR Cluj – 27 puncte (beneficiază de rotunjire); 5. Dinamo – 26 puncte; 6. FC Argeş – 25 puncte.
