"Asta e principala problemă" Zeljko Kopic a spus unde suferă Dinamo după a treia înfrângere la rând a "câinilor" - Antena Sport

Antrenorul croat al lui Dinamo, Zeljko Kopic (48 de ani), a subliniat, după înfrângerea cu 2-0 a “câinilor” cu CFR Cluj, că principala problemă a echipei sale este că nu transformă ocaziile în gol.

Dinamo a ratat şi în acest meci ocazii mari, a avut şi un penalty ratat, prin Cîrjan. Kopic a remarcat jocul mai multor fotbalişti, printre care Duţu, Ianis Târbă sau Alex Musi, care au intrat după pauză.

Zeljko Kopic: “Principala problemă e că nu marcăm din şansele pe care le avem”

“(n.r: Care sunt concluziile?) Am pierdut meciul, dacă analizez prima repriză, am început bine jocul. Primul şut al lor a fost gol. După aceea am controlat complet jocul.

Nu suntem suficient de buni la finalizare. Am primit al doilea gol după o lovitură liberă.

În repriza a doua am făcut schimbări. Principala problemă e cum să marcăm. Dar la cum am jucat cred că o să întoarcem lucrurile în favoarea noastră.