Închide meniul
Antena
Meniu
LIVE
AS.ro Home

"Asta e principala problemă" Zeljko Kopic a spus unde suferă Dinamo după a treia înfrângere la rând a "câinilor" - Antena Sport

Home | Fotbal | Liga 1 | “Asta e principala problemă” Zeljko Kopic a spus unde suferă Dinamo după a treia înfrângere la rând a “câinilor”

“Asta e principala problemă” Zeljko Kopic a spus unde suferă Dinamo după a treia înfrângere la rând a “câinilor”

Bogdan Stănescu Publicat: 9 martie 2026, 22:24

Comentarii
Asta e principala problemă Zeljko Kopic a spus unde suferă Dinamo după a treia înfrângere la rând a câinilor

Zeljko Kopic, în timpul unui meci al lui Dinamo / Sport Pictures

Antrenorul croat al lui Dinamo, Zeljko Kopic (48 de ani), a subliniat, după înfrângerea cu 2-0 a “câinilor” cu CFR Cluj, că principala problemă a echipei sale este că nu transformă ocaziile în gol.

ARTICOLUL CONTINUĂ DUPĂ RECLAMĂ

Dinamo a ratat şi în acest meci ocazii mari, a avut şi un penalty ratat, prin Cîrjan. Kopic a remarcat jocul mai multor fotbalişti, printre care Duţu, Ianis Târbă sau Alex Musi, care au intrat după pauză.

Zeljko Kopic: “Principala problemă e că nu marcăm din şansele pe care le avem”

“(n.r: Care sunt concluziile?) Am pierdut meciul, dacă analizez prima repriză, am început bine jocul. Primul şut al lor a fost gol. După aceea am controlat complet jocul.

Nu suntem suficient de buni la finalizare. Am primit al doilea gol după o lovitură liberă.

În repriza a doua am făcut schimbări. Principala problemă e cum să marcăm. Dar la cum am jucat cred că o să întoarcem lucrurile în favoarea noastră.

Reclamă
Reclamă

Ştiam că CFR va juca cu mingi lungi, că va încerca să aducă mingea în apropierea careului nostru şi să şuteze din afara careului.

Când nu marchezi e greu să te aştepţi la ceva. Asta e principala problemă pe care o avem în ultimele meciuri, că nu marcăm din şansele pe care le avem.

Îi avem pe Mărginean, Karamoko care nu sunt cu noi, Puşcaş. Ei sunt parte a planului nostru. Ianis, Musi, Matteo Duţu au intrat bine, cu personalitate bună. Mazilu a fost bun. Cristi Mihai a făcut un meci bun. Dinamo are tineri de perspectivă, contăm pe ei, sunt mulţumit de cum au intrat.

Carburanții ar putea depăși 10 lei litrul în doar câteva zile. Cel mai negru scenariu: motorina 12 leiCarburanții ar putea depăși 10 lei litrul în doar câteva zile. Cel mai negru scenariu: motorina 12 lei
Reclamă

(n.r: Toţi fanii v-au scandat numele după a treia înfrângere la rând) Fanii sunt cel mai important lucru la Dinamo. Sunt uimitori. Sunt fericit că avem parte de un astfel de suport, dar e şi o mare responsabilitate.

Suntem în play-off, suntem în semifinalele Cupei, dar rămâne opinia că am fi putut scoate mai mult din ultimele meciuri. Le-am spus jucătorilor că în play-off trebuie să mergem cu încredere maximă”, a declarat Zeljko Kopic, pentru digisport.ro, după CFR Cluj – Dinamo 2-0.

CFR Cluj – Dinamo 2-0

Formaţia CFR Cluj a învins, luni, pe teren propriu, cu scorul de 2-0, echipa Dinamo, în ultima etapă a sezonului regular din Liga 1. Golurile au fost marcate de Muhar (min. 6) şi Aliev (min. 43).

În minutul 85, Dinamo a ratat un penalty, după ce lovitura de la 11 metri executată de Cîrjan a fost apărată de Popa.

CFR Cluj: Popa – Camora, Sinyan (Huja – 64), Ilie, Braun (Abeid – 69)- Muhar, Djokovic, Korenica (Keita – 89)- Cordea (Păun – 65), Aliev (Zahovic – 89), Biliboc. Antrenor: Daniel Pancu

Dinamo: Epassy – Sivis (Ikoko – 64), Boateng (Duţu – 50), Stoinov, Opruţ – Cîrjan, Gnahore (Mazilu – 64), Mihai – Soro, Pop (Tarba – 72), Armstrong (Musi – 72). Antrenor: Zeljko Kopic

Cartonaşe galbene: Păun (66), Şfait (89)

Meciul a fost arbitrat de Szabolcs Kovacs.

Clasamentul echipelor calificate în play-off, după înjumătăţire: 1. Universitatea Craiova – 30 puncte; 2. Rapid – 28 – puncte; 3. Universitatea Cluj – 27 puncte; 4. CFR Cluj – 27 puncte (beneficiază de rotunjire); 5. Dinamo – 26 puncte; 6. FC Argeş – 25 puncte.

 

Înapoi la Homepage
Comentarii


Reclamă
Recomandări

O va duce Mirel Rădoi pe FCSB în Conference League?
Loading ... Loading ...
Citește și:
O treime dintre șoferi a uitat regulile rutiere. Statisticile examenului de redobândire permis
Observator
O treime dintre șoferi a uitat regulile rutiere. Statisticile examenului de redobândire permis
Lovitură de teatru! Meciul FCSB din play-out, mutat sâmbătă în locul unei partide de play-off. Programul complet din weekend
Fanatik.ro
Lovitură de teatru! Meciul FCSB din play-out, mutat sâmbătă în locul unei partide de play-off. Programul complet din weekend
23:11
Neluţu Varga scoate banii! Le-a pregătit o primă jucătorilor şi lui Daniel Pancu, după a 11-a victorie la rând!
23:11
OFICIAL | S-au stabilit data și ora primelor meciuri din play-off. Când se joacă derby-ul Rapid – Dinamo
22:54
Răsturnare de situație în programul play-out-ului. Debutul lui Mirel Rădoi la FCSB, reprogramat după CFR – Dinamo
22:39
Pancu a stabilit obiectivul, după a 11-a victorie la rând: “Titlul”! Surprinzător: cu cine crede că se luptă CFR
22:35
“Perla” CFR-ului jubilează după victoria cu Dinamo și al 11-lea succes la rând în Liga 1: “Echipă extraordinară”
22:17
“Cea mai grea perioadă de când sunt aici”. Cătălin Cîrjan, la pământ după ce Dinamo a pierdut cu CFR Cluj
Vezi toate știrile
1 Primul titular care pleacă de la FCSB cu Mirel Rădoi antrenor 2 EXCLUSIVPrima decizie luată de Mirel Rădoi după ce a devenit antrenor la FCSB! Singurul lucru pe care Gigi Becali i l-a interzis 3 Marea companie din România, cumpărată de Mirel Rădoi. Ce avere a ajuns să aibă tehnicianul FCSB 4 Gigi Becali a anunţat noul antrenor de la FCSB! Surpriză uriaşă 5 Mirel Rădoi a ales pe cine bagă în poartă la FCSB. Ce se întâmplă cu Târnovanu 6 EXCLUSIVCe surpriză! Pe cine aduce Mirel Rădoi la FCSB. Anunţul lui Gigi Becali
Citește și
Cele mai citite
CFR Cluj nu a plătit toţi banii! Ce se întâmplă cu depunctarea ardelenilorCFR Cluj nu a plătit toţi banii! Ce se întâmplă cu depunctarea ardelenilor
Primul titular care pleacă de la FCSB cu Mirel Rădoi antrenorPrimul titular care pleacă de la FCSB cu Mirel Rădoi antrenor
Prima decizie luată de Mirel Rădoi după ce a devenit antrenor la FCSB! Singurul lucru pe care Gigi Becali i l-a interzisPrima decizie luată de Mirel Rădoi după ce a devenit antrenor la FCSB! Singurul lucru pe care Gigi Becali i l-a interzis
Mario Tudose şi Matei Ilie, pe lista de achiziţii a lui Gigi Becali: “Om m-am făcut”Mario Tudose şi Matei Ilie, pe lista de achiziţii a lui Gigi Becali: “Om m-am făcut”