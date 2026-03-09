Răsturnare de situație în programul play-out-ului. Debutul lui Mirel Rădoi la FCSB, reprogramat după CFR - Dinamo - Antena Sport

FCSB urma să o înfrunte pe Metaloglobus vineri în prima etapă din play-out, însă partida roș-albaștrilor a fost mutată după ce CFR Cluj s-a impus în fața lui Dinamo în ultimul meci din sezonul regulat.
Mirel Rădoi își va face până la urmă sâmbătă debutul pe banca echipei care va evolua pentru prima dată în grupa de retrogradare.
Meciul FCSB-ului, reprogramat
Liga Profesionistă de Fotbal a publicat duminică, pe 8 martie, programul primei etape din play-out odată cu stabilirea ierarhiei finale și a țintarului complet. Inițial, FCSB ar fi trebuit să dea peste Metaloglobus pe 13 martie, adică vineri, de la ora 20:30.
Până la urmă, partida care reprezintă debutul lui Mirel Rădoi pe banca roș-albaștrilor a fost mutată sâmbătă, luând locul unui meci de play-off. Duelul dintre Universitatea Craiova și FC Argeș se va juca vineri de la 20:30, atunci când ar fi trebuit să evolueze formația roș-albastră.
Pe lângă partida oltenilor contra revelației din Liga 1, play-off-ul campionatului e deschis de două meciuri de “foc”. Pe 15 martie, duminică, de la ora 20:30, Rapid o înfruntă pe Dinamo în Giulești. Peste o zi, de la aceeași oră, “U” Cluj dă peste CFR Cluj.
Vezi AICI cum arată programul complet din play-off, iar AICI programul din play-out.
Programul primei etape din play-out
Vineri, 13 martie
- Ora 17.30 Oțelul Galați – FK Csikszereda Miercurea Ciuc
Sâmbătă, 14 martie
- Ora 18.15 Farul Constanța – Petrolul Ploiești
- Ora 21.00 FCSB – FC Metaloglobus București
Duminică, 15 martie
- Ora 15.00 UTA Arad – FC Hermannstadt
Luni, 16 martie
- Ora 17.00 FC Botoșani – Unirea Slobozia
