Închide meniul
Antena
Meniu
LIVE
AS.ro Home

Răsturnare de situație în programul play-out-ului. Debutul lui Mirel Rădoi la FCSB, reprogramat după CFR - Dinamo - Antena Sport

Home | Fotbal | Liga 1 | Răsturnare de situație în programul play-out-ului. Debutul lui Mirel Rădoi la FCSB, reprogramat după CFR – Dinamo

Răsturnare de situație în programul play-out-ului. Debutul lui Mirel Rădoi la FCSB, reprogramat după CFR – Dinamo

Andrei Nicolae Publicat: 9 martie 2026, 22:54

Comentarii
Răsturnare de situație în programul play-out-ului. Debutul lui Mirel Rădoi la FCSB, reprogramat după CFR – Dinamo

Mirel Rădoi / SPORT PICTURES

FCSB urma să o înfrunte pe Metaloglobus vineri în prima etapă din play-out, însă partida roș-albaștrilor a fost mutată după ce CFR Cluj s-a impus în fața lui Dinamo în ultimul meci din sezonul regulat.

ARTICOLUL CONTINUĂ DUPĂ RECLAMĂ

Mirel Rădoi își va face până la urmă sâmbătă debutul pe banca echipei care va evolua pentru prima dată în grupa de retrogradare.

Meciul FCSB-ului, reprogramat

Liga Profesionistă de Fotbal a publicat duminică, pe 8 martie, programul primei etape din play-out odată cu stabilirea ierarhiei finale și a țintarului complet. Inițial, FCSB ar fi trebuit să dea peste Metaloglobus pe 13 martie, adică vineri, de la ora 20:30.

Până la urmă, partida care reprezintă debutul lui Mirel Rădoi pe banca roș-albaștrilor a fost mutată sâmbătă, luând locul unui meci de play-off. Duelul dintre Universitatea Craiova și FC Argeș se va juca vineri de la 20:30, atunci când ar fi trebuit să evolueze formația roș-albastră.

Pe lângă partida oltenilor contra revelației din Liga 1, play-off-ul campionatului e deschis de două meciuri de “foc”. Pe 15 martie, duminică, de la ora 20:30, Rapid o înfruntă pe Dinamo în Giulești. Peste o zi, de la aceeași oră, “U” Cluj dă peste CFR Cluj.

Reclamă
Reclamă

Vezi AICI cum arată programul complet din play-off, iar AICI programul din play-out.

Programul primei etape din play-out

Vineri, 13 martie

  • Ora 17.30 Oțelul Galați – FK Csikszereda Miercurea Ciuc

Sâmbătă, 14 martie

Carburanții ar putea depăși 10 lei litrul în doar câteva zile. Cel mai negru scenariu: motorina 12 leiCarburanții ar putea depăși 10 lei litrul în doar câteva zile. Cel mai negru scenariu: motorina 12 lei
Reclamă
  • Ora 18.15 Farul Constanța – Petrolul Ploiești
  • Ora 21.00 FCSB – FC Metaloglobus București

Duminică, 15 martie

  • Ora 15.00 UTA Arad – FC Hermannstadt

Luni, 16 martie

  • Ora 17.00 FC Botoșani – Unirea Slobozia
Înapoi la Homepage
Comentarii


Reclamă
Recomandări

O va duce Mirel Rădoi pe FCSB în Conference League?
Loading ... Loading ...
Citește și:
O treime dintre șoferi a uitat regulile rutiere. Statisticile examenului de redobândire permis
Observator
O treime dintre șoferi a uitat regulile rutiere. Statisticile examenului de redobândire permis
Nadia Comăneci, în centrul atenției cu un gest de omenie. Zeița de la Montreal a spus de ce a făcut acest lucru
Fanatik.ro
Nadia Comăneci, în centrul atenției cu un gest de omenie. Zeița de la Montreal a spus de ce a făcut acest lucru
23:11
Neluţu Varga scoate banii! Le-a pregătit o primă jucătorilor şi lui Daniel Pancu, după a 11-a victorie la rând!
23:11
OFICIAL | S-au stabilit data și ora primelor meciuri din play-off. Când se joacă derby-ul Rapid – Dinamo
22:39
Pancu a stabilit obiectivul, după a 11-a victorie la rând: “Titlul”! Surprinzător: cu cine crede că se luptă CFR
22:35
“Perla” CFR-ului jubilează după victoria cu Dinamo și al 11-lea succes la rând în Liga 1: “Echipă extraordinară”
22:24
“Asta e principala problemă” Zeljko Kopic a spus unde suferă Dinamo după a treia înfrângere la rând a “câinilor”
22:17
“Cea mai grea perioadă de când sunt aici”. Cătălin Cîrjan, la pământ după ce Dinamo a pierdut cu CFR Cluj
Vezi toate știrile
1 Primul titular care pleacă de la FCSB cu Mirel Rădoi antrenor 2 EXCLUSIVPrima decizie luată de Mirel Rădoi după ce a devenit antrenor la FCSB! Singurul lucru pe care Gigi Becali i l-a interzis 3 Marea companie din România, cumpărată de Mirel Rădoi. Ce avere a ajuns să aibă tehnicianul FCSB 4 Gigi Becali a anunţat noul antrenor de la FCSB! Surpriză uriaşă 5 Mirel Rădoi a ales pe cine bagă în poartă la FCSB. Ce se întâmplă cu Târnovanu 6 EXCLUSIVCe surpriză! Pe cine aduce Mirel Rădoi la FCSB. Anunţul lui Gigi Becali
Citește și
Cele mai citite
CFR Cluj nu a plătit toţi banii! Ce se întâmplă cu depunctarea ardelenilorCFR Cluj nu a plătit toţi banii! Ce se întâmplă cu depunctarea ardelenilor
Primul titular care pleacă de la FCSB cu Mirel Rădoi antrenorPrimul titular care pleacă de la FCSB cu Mirel Rădoi antrenor
Prima decizie luată de Mirel Rădoi după ce a devenit antrenor la FCSB! Singurul lucru pe care Gigi Becali i l-a interzisPrima decizie luată de Mirel Rădoi după ce a devenit antrenor la FCSB! Singurul lucru pe care Gigi Becali i l-a interzis
Mario Tudose şi Matei Ilie, pe lista de achiziţii a lui Gigi Becali: “Om m-am făcut”Mario Tudose şi Matei Ilie, pe lista de achiziţii a lui Gigi Becali: “Om m-am făcut”