Neluţu Varga scoate banii! Le-a pregătit o primă jucătorilor şi lui Daniel Pancu, după a 11-a victorie la rând! - Antena Sport

Patronul lui CFR Cluj, Neluţu Varga, a anunţat că le va acorda o primă “consistentă” antrenorului Daniel Pancu şi jucătorilor, după a 11-a victorie la rând a echipei din Gruia.
După victoria cu 2-0 în faţa lui Dinamo, antrenorul Daniel Pancu a transmis ferm că obiectivul CFR-ului, în momentul de faţă, este titlul.
Neluţu Varga a anunţat că jucătorii şi membrii staff-ului CFR-ului vor primi o primă după a 11-a victorie la rând în campionat
„Luăm lucrurile pas cu pas. Sper să ajung săptămâna asta pe final acasă. Îi felicit pe băieți, mi-au făcut o bucurie mare și sunt fericit că au atitudine.
Au dat dovadă de spirit. Când vin acasă, le voi pregăti o primă consistentă”, a declarat Neluţu Varga pentru gsp.ro.
Formaţia CFR Cluj a învins, luni, pe teren propriu, cu scorul de 2-0, echipa Dinamo, în ultima etapă a sezonului regular din Liga 1. În urma acestui rezultat, CFR Cluj a trecut peste Dinamo în clasament, încheind sezonul regular pe locul 4. “Câinii” au căzut pe 5. Golurile au fost marcate de Muhar (min. 6) şi Aliev (min. 43). A fost a 11-a victorie la rând pentru echipa antrenată de Daniel Pancu.
În minutul 85, Dinamo a ratat un penalty, după ce lovitura de la 11 metri executată de Cîrjan a fost apărată de Popa.
Clasamentul echipelor calificate în play-off, după înjumătăţire: 1. Universitatea Craiova – 30 puncte; 2. Rapid – 28 – puncte; 3. Universitatea Cluj – 27 puncte; 4. CFR Cluj – 27 puncte (beneficiază de rotunjire); 5. Dinamo – 26 puncte; 6. FC Argeş – 25 puncte.
