OFICIAL | S-au stabilit data și ora primelor meciuri din play-off. Când se joacă derby-ul Rapid - Dinamo - Antena Sport

Liga Profesionistă de Fotbal a publicat în seara zilei de luni, 9 martie, programul exact al primei etape din play-off.

ARTICOLUL CONTINUĂ DUPĂ RECLAMĂ

Odată cu victoria CFR-ului contra lui Dinamo cu 2-0, sunt cunoscute datele și orele celor trei meciuri care “deschid balul” în grupa din campionat.

Univ. Craiova – FC Argeș, primul meci din play-off. Rapid – Dinamo se joacă duminică

Prima partidă care se va disputa în play-off-ul acestei stagiuni este cea din Bănie dintre liderul Craiova și revelația FC Argeș, care a lăsat-o pe FCSB în play-out. Acest duel va avea loc vineri de la ora 20:30, deși partidele de play-off se desfășoară de regulă în zilele de sâmbătă, duminică și luni.

Totuși, LPF a făcut o modificare în programul play-out-ului și a reprogramat partida FCSB-ului în locul duelului Universității Craiova, astfel că Mirel Rădoi va debuta sâmbătă contra lui Metaloglobus, nu vineri.

Cel mai tare meci din prima etapă de play-off, cel dintre Rapid și Dinamo, va avea loc duminică în Giulești, de la ora 20:30. Peste o zi, de la aceeași oră, “U” Cluj dă peste CFR Cluj.