Închide meniul
Antena
Meniu
LIVE
AS.ro Home

OFICIAL | S-au stabilit data și ora primelor meciuri din play-off. Când se joacă derby-ul Rapid - Dinamo - Antena Sport

Home | Fotbal | Liga 1 | OFICIAL | S-au stabilit data și ora primelor meciuri din play-off. Când se joacă derby-ul Rapid – Dinamo

OFICIAL | S-au stabilit data și ora primelor meciuri din play-off. Când se joacă derby-ul Rapid – Dinamo

Andrei Nicolae Publicat: 9 martie 2026, 23:11

Comentarii
OFICIAL | S-au stabilit data și ora primelor meciuri din play-off. Când se joacă derby-ul Rapid – Dinamo

Imagine din Rapid - Dinamo / Sport Pictures

Liga Profesionistă de Fotbal a publicat în seara zilei de luni, 9 martie, programul exact al primei etape din play-off.

ARTICOLUL CONTINUĂ DUPĂ RECLAMĂ

Odată cu victoria CFR-ului contra lui Dinamo cu 2-0, sunt cunoscute datele și orele celor trei meciuri care “deschid balul” în grupa din campionat.

Univ. Craiova – FC Argeș, primul meci din play-off. Rapid – Dinamo se joacă duminică

Prima partidă care se va disputa în play-off-ul acestei stagiuni este cea din Bănie dintre liderul Craiova și revelația FC Argeș, care a lăsat-o pe FCSB în play-out. Acest duel va avea loc vineri de la ora 20:30, deși partidele de play-off se desfășoară de regulă în zilele de sâmbătă, duminică și luni.

Totuși, LPF a făcut o modificare în programul play-out-ului și a reprogramat partida FCSB-ului în locul duelului Universității Craiova, astfel că Mirel Rădoi va debuta sâmbătă contra lui Metaloglobus, nu vineri.

Cel mai tare meci din prima etapă de play-off, cel dintre Rapid și Dinamo, va avea loc duminică în Giulești, de la ora 20:30. Peste o zi, de la aceeași oră, “U” Cluj dă peste CFR Cluj.

Reclamă
Reclamă

Programul pe zile și ore al primei etape din play-off

  • Universitatea Craiova – FC Argeș, 13 martie, 20:30
  • Rapid – Dinamo, 15 martie, 20:30
  • Universitatea Cluj – CFR Cluj, 16 martie, 20:30

Programul complet din play-off și clasamentul după înjumătățire

Prima etapă:

Universitatea Craiova – FC Argeş

Carburanții ar putea depăși 10 lei litrul în doar câteva zile. Cel mai negru scenariu: motorina 12 leiCarburanții ar putea depăși 10 lei litrul în doar câteva zile. Cel mai negru scenariu: motorina 12 lei
Reclamă

Rapid – Dinamo

U Cluj – CFR Cluj

A doua etapă:

Dinamo – Universitatea Craiova

CFR Cluj – Rapid

FC Argeş – U Cluj

A treia etapă:

Universitatea Craiova – CFR Cluj

Rapid – U Cluj

FC Argeş – Dinamo

A patra etapă:

U Cluj – Universitatea Craiova

CFR Cluj – Dinamo

Rapid – FC Argeş

A cincea etapă:

Universitatea Craiova – Rapid

Dinamo – U Cluj

FC Argeş – CFR Cluj

A şasea etapă:

FC Argeş – Universitatea Craiova

Dinamo – Rapid

CFR Cluj – U Cluj

A şaptea etapă:

Universitatea Craiova – Dinamo

Rapid – CFR Cluj

U Cluj – FC Argeş

A opta etapă:

CFR Cluj – Universitatea Craiova

U Cluj – Rapid

Dinamo – FC Argeş

A noua etapă:

Universitatea Craiova – U Cluj

Dinamo – CFR Cluj

FC Argeş – Rapid

A zecea etapă:

Rapid – Universitatea Craiova

U Cluj – Dinamo

CFR Cluj – FC Argeş

Clasamentul în play-off după înjumătățirea punctelor

  • 1. Universitatea Craiova – 30 puncte
  • 2. Rapid – 28 puncte
  • 3. “U” Cluj – 27 puncte
  • 4. CFR Cluj – 27 puncte (beneficiază de rotunjire)
  • 5. Dinamo – 26 puncte
  • 6. FC Argeș – 25 puncte
Înapoi la Homepage
Comentarii


Reclamă
Recomandări

O va duce Mirel Rădoi pe FCSB în Conference League?
Loading ... Loading ...
Citește și:
O treime dintre șoferi a uitat regulile rutiere. Statisticile examenului de redobândire permis
Observator
O treime dintre șoferi a uitat regulile rutiere. Statisticile examenului de redobândire permis
Nadia Comăneci, în centrul atenției cu un gest de omenie. Zeița de la Montreal a spus de ce a făcut acest lucru
Fanatik.ro
Nadia Comăneci, în centrul atenției cu un gest de omenie. Zeița de la Montreal a spus de ce a făcut acest lucru
22:54
Răsturnare de situație în programul play-out-ului. Debutul lui Mirel Rădoi la FCSB, reprogramat după CFR – Dinamo
22:39
Pancu a stabilit obiectivul, după a 11-a victorie la rând: “Titlul”! Surprinzător: cu cine crede că se luptă CFR
22:35
“Perla” CFR-ului jubilează după victoria cu Dinamo și al 11-lea succes la rând în Liga 1: “Echipă extraordinară”
22:24
“Asta e principala problemă” Zeljko Kopic a spus unde suferă Dinamo după a treia înfrângere la rând a “câinilor”
22:17
“Cea mai grea perioadă de când sunt aici”. Cătălin Cîrjan, la pământ după ce Dinamo a pierdut cu CFR Cluj
21:56
Programul play-off-ului Ligii 1 + Cum arată clasamentul după înjumătățire? Meciurile care decid titlul
Vezi toate știrile
1 Primul titular care pleacă de la FCSB cu Mirel Rădoi antrenor 2 EXCLUSIVPrima decizie luată de Mirel Rădoi după ce a devenit antrenor la FCSB! Singurul lucru pe care Gigi Becali i l-a interzis 3 Marea companie din România, cumpărată de Mirel Rădoi. Ce avere a ajuns să aibă tehnicianul FCSB 4 Gigi Becali a anunţat noul antrenor de la FCSB! Surpriză uriaşă 5 Mirel Rădoi a ales pe cine bagă în poartă la FCSB. Ce se întâmplă cu Târnovanu 6 EXCLUSIVCe surpriză! Pe cine aduce Mirel Rădoi la FCSB. Anunţul lui Gigi Becali
Citește și
Cele mai citite
CFR Cluj nu a plătit toţi banii! Ce se întâmplă cu depunctarea ardelenilorCFR Cluj nu a plătit toţi banii! Ce se întâmplă cu depunctarea ardelenilor
Primul titular care pleacă de la FCSB cu Mirel Rădoi antrenorPrimul titular care pleacă de la FCSB cu Mirel Rădoi antrenor
Prima decizie luată de Mirel Rădoi după ce a devenit antrenor la FCSB! Singurul lucru pe care Gigi Becali i l-a interzisPrima decizie luată de Mirel Rădoi după ce a devenit antrenor la FCSB! Singurul lucru pe care Gigi Becali i l-a interzis
Mario Tudose şi Matei Ilie, pe lista de achiziţii a lui Gigi Becali: “Om m-am făcut”Mario Tudose şi Matei Ilie, pe lista de achiziţii a lui Gigi Becali: “Om m-am făcut”