OFICIAL | S-au stabilit data și ora primelor meciuri din play-off. Când se joacă derby-ul Rapid - Dinamo - Antena Sport

Liga Profesionistă de Fotbal a publicat în seara zilei de luni, 9 martie, programul exact al primei etape din play-off.
Odată cu victoria CFR-ului contra lui Dinamo cu 2-0, sunt cunoscute datele și orele celor trei meciuri care “deschid balul” în grupa din campionat.
Univ. Craiova – FC Argeș, primul meci din play-off. Rapid – Dinamo se joacă duminică
Prima partidă care se va disputa în play-off-ul acestei stagiuni este cea din Bănie dintre liderul Craiova și revelația FC Argeș, care a lăsat-o pe FCSB în play-out. Acest duel va avea loc vineri de la ora 20:30, deși partidele de play-off se desfășoară de regulă în zilele de sâmbătă, duminică și luni.
Totuși, LPF a făcut o modificare în programul play-out-ului și a reprogramat partida FCSB-ului în locul duelului Universității Craiova, astfel că Mirel Rădoi va debuta sâmbătă contra lui Metaloglobus, nu vineri.
Cel mai tare meci din prima etapă de play-off, cel dintre Rapid și Dinamo, va avea loc duminică în Giulești, de la ora 20:30. Peste o zi, de la aceeași oră, “U” Cluj dă peste CFR Cluj.
Programul pe zile și ore al primei etape din play-off
- Universitatea Craiova – FC Argeș, 13 martie, 20:30
- Rapid – Dinamo, 15 martie, 20:30
- Universitatea Cluj – CFR Cluj, 16 martie, 20:30
Programul complet din play-off și clasamentul după înjumătățire
Prima etapă:
Universitatea Craiova – FC Argeş
Rapid – Dinamo
U Cluj – CFR Cluj
A doua etapă:
Dinamo – Universitatea Craiova
CFR Cluj – Rapid
FC Argeş – U Cluj
A treia etapă:
Universitatea Craiova – CFR Cluj
Rapid – U Cluj
FC Argeş – Dinamo
A patra etapă:
U Cluj – Universitatea Craiova
CFR Cluj – Dinamo
Rapid – FC Argeş
A cincea etapă:
Universitatea Craiova – Rapid
Dinamo – U Cluj
FC Argeş – CFR Cluj
A şasea etapă:
FC Argeş – Universitatea Craiova
Dinamo – Rapid
CFR Cluj – U Cluj
A şaptea etapă:
Universitatea Craiova – Dinamo
Rapid – CFR Cluj
U Cluj – FC Argeş
A opta etapă:
CFR Cluj – Universitatea Craiova
U Cluj – Rapid
Dinamo – FC Argeş
A noua etapă:
Universitatea Craiova – U Cluj
Dinamo – CFR Cluj
FC Argeş – Rapid
A zecea etapă:
Rapid – Universitatea Craiova
U Cluj – Dinamo
CFR Cluj – FC Argeş
Clasamentul în play-off după înjumătățirea punctelor
- 1. Universitatea Craiova – 30 puncte
- 2. Rapid – 28 puncte
- 3. “U” Cluj – 27 puncte
- 4. CFR Cluj – 27 puncte (beneficiază de rotunjire)
- 5. Dinamo – 26 puncte
- 6. FC Argeș – 25 puncte
