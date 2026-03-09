"Perla" CFR-ului jubilează după victoria cu Dinamo și al 11-lea succes la rând în Liga 1: "Echipă extraordinară" - Antena Sport

Lorenzo Biliboc, jucătorul considerat de multe voci “perla” celor de la CFR Cluj, s-a arătat extrem de mulțumit de prestația echipei sale după victoria obținută contra lui Dinamo cu 2-0. Fotbalistul născut la Torino a oferit un assist la prima reușită a “feroviarilor”, atunci când Karlo Muhar a deschis scorul cu o execuție de efect.

CFR Cluj a învins-o pe Dinamo cu 2-0 și a ajuns la 11 victorii consecutive în campionat, în timp ce formația lui Zeljko Kopic a atins al treilea eșec la rând, după cele cu Rapid și FC Argeș. Karlo Muhar și Alibek Aliev au decis soarta partidei din Gruia în care Cîrjan a ratat un penalty în minutul 86.

Lorenzo Biliboc, cu zâmbetul pe buze după CFR Cluj – Dinamo 2-0

După meciul disputat în Gruia, Lorenzo Biliboc, unul dintre cei mai buni tineri din Liga 1, a vorbit la superlativ despre colectivul din vestiarul lui Daniel Pancu. Ulterior, jucătorul venit în vară de la Juventus U-20 a spus că nu este interesat de presiunea pusă pe el și că scopul său prinicpal este să își ajute echipa.

“Am o echipă extraordinară alături de mine. Mă ajută toată ziua. Acum vine play-off-ul și vedem. (n.r. despre presiunea pusă pe el) Eu nu mă gândesc mult la asta, mă gândesc să ajut echipa, dacă dau pasă de gol, dacă dau gol, mai bine, dar la final mă gândesc să ajut echipa“, a spus jucătorul de 19 ani, potrivit digisport.ro.

În acest sezon, Biliboc a adunat șapte goluri și trei pase decisive în 28 de meciuri în toate competițiile pentru CFR Cluj.