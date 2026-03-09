Închide meniul
Antena
Meniu
LIVE
AS.ro Home

"Perla" CFR-ului jubilează după victoria cu Dinamo și al 11-lea succes la rând în Liga 1: "Echipă extraordinară" - Antena Sport

Home | Fotbal | Liga 1 | “Perla” CFR-ului jubilează după victoria cu Dinamo și al 11-lea succes la rând în Liga 1: “Echipă extraordinară”

“Perla” CFR-ului jubilează după victoria cu Dinamo și al 11-lea succes la rând în Liga 1: “Echipă extraordinară”

Andrei Nicolae Publicat: 9 martie 2026, 22:35

Comentarii
Perla CFR-ului jubilează după victoria cu Dinamo și al 11-lea succes la rând în Liga 1: Echipă extraordinară

Lorenzo Biliboc, după un gol marcat de CFR Cluj / Sport Pictures

Lorenzo Biliboc, jucătorul considerat de multe voci “perla” celor de la CFR Cluj, s-a arătat extrem de mulțumit de prestația echipei sale după victoria obținută contra lui Dinamo cu 2-0. Fotbalistul născut la Torino a oferit un assist la prima reușită a “feroviarilor”, atunci când Karlo Muhar a deschis scorul cu o execuție de efect.

ARTICOLUL CONTINUĂ DUPĂ RECLAMĂ

CFR Cluj a învins-o pe Dinamo cu 2-0 și a ajuns la 11 victorii consecutive în campionat, în timp ce formația lui Zeljko Kopic a atins al treilea eșec la rând, după cele cu Rapid și FC Argeș. Karlo Muhar și Alibek Aliev au decis soarta partidei din Gruia în care Cîrjan a ratat un penalty în minutul 86.

Lorenzo Biliboc, cu zâmbetul pe buze după CFR Cluj – Dinamo 2-0

După meciul disputat în Gruia, Lorenzo Biliboc, unul dintre cei mai buni tineri din Liga 1, a vorbit la superlativ despre colectivul din vestiarul lui Daniel Pancu. Ulterior, jucătorul venit în vară de la Juventus U-20 a spus că nu este interesat de presiunea pusă pe el și că scopul său prinicpal este să își ajute echipa.

Am o echipă extraordinară alături de mine. Mă ajută toată ziua. Acum vine play-off-ul și vedem. (n.r. despre presiunea pusă pe el) Eu nu mă gândesc mult la asta, mă gândesc să ajut echipa, dacă dau pasă de gol, dacă dau gol, mai bine, dar la final mă gândesc să ajut echipa“, a spus jucătorul de 19 ani, potrivit digisport.ro.

În acest sezon, Biliboc a adunat șapte goluri și trei pase decisive în 28 de meciuri în toate competițiile pentru CFR Cluj.

Reclamă
Reclamă

Dinamo va începe play-off-ul cu 26 de puncte, în timp ce CFR Cluj ia startul cu 27. Vezi aici cum arată programul complet din play-off.

Înapoi la Homepage
Comentarii


Reclamă
Recomandări

O va duce Mirel Rădoi pe FCSB în Conference League?
Loading ... Loading ...
Citește și:
O treime dintre șoferi a uitat regulile rutiere. Statisticile examenului de redobândire permis
Observator
O treime dintre șoferi a uitat regulile rutiere. Statisticile examenului de redobândire permis
Lovitură de teatru! Meciul FCSB din play-out, mutat sâmbătă în locul unei partide de play-off. Programul complet din weekend
Fanatik.ro
Lovitură de teatru! Meciul FCSB din play-out, mutat sâmbătă în locul unei partide de play-off. Programul complet din weekend
23:11
Neluţu Varga scoate banii! Le-a pregătit o primă jucătorilor şi lui Daniel Pancu, după a 11-a victorie la rând!
23:11
OFICIAL | S-au stabilit data și ora primelor meciuri din play-off. Când se joacă derby-ul Rapid – Dinamo
22:54
Răsturnare de situație în programul play-out-ului. Debutul lui Mirel Rădoi la FCSB, reprogramat după CFR – Dinamo
22:39
Pancu a stabilit obiectivul, după a 11-a victorie la rând: “Titlul”! Surprinzător: cu cine crede că se luptă CFR
22:24
“Asta e principala problemă” Zeljko Kopic a spus unde suferă Dinamo după a treia înfrângere la rând a “câinilor”
22:17
“Cea mai grea perioadă de când sunt aici”. Cătălin Cîrjan, la pământ după ce Dinamo a pierdut cu CFR Cluj
Vezi toate știrile
1 Primul titular care pleacă de la FCSB cu Mirel Rădoi antrenor 2 EXCLUSIVPrima decizie luată de Mirel Rădoi după ce a devenit antrenor la FCSB! Singurul lucru pe care Gigi Becali i l-a interzis 3 Marea companie din România, cumpărată de Mirel Rădoi. Ce avere a ajuns să aibă tehnicianul FCSB 4 Gigi Becali a anunţat noul antrenor de la FCSB! Surpriză uriaşă 5 Mirel Rădoi a ales pe cine bagă în poartă la FCSB. Ce se întâmplă cu Târnovanu 6 EXCLUSIVCe surpriză! Pe cine aduce Mirel Rădoi la FCSB. Anunţul lui Gigi Becali
Citește și
Cele mai citite
CFR Cluj nu a plătit toţi banii! Ce se întâmplă cu depunctarea ardelenilorCFR Cluj nu a plătit toţi banii! Ce se întâmplă cu depunctarea ardelenilor
Primul titular care pleacă de la FCSB cu Mirel Rădoi antrenorPrimul titular care pleacă de la FCSB cu Mirel Rădoi antrenor
Prima decizie luată de Mirel Rădoi după ce a devenit antrenor la FCSB! Singurul lucru pe care Gigi Becali i l-a interzisPrima decizie luată de Mirel Rădoi după ce a devenit antrenor la FCSB! Singurul lucru pe care Gigi Becali i l-a interzis
Mario Tudose şi Matei Ilie, pe lista de achiziţii a lui Gigi Becali: “Om m-am făcut”Mario Tudose şi Matei Ilie, pe lista de achiziţii a lui Gigi Becali: “Om m-am făcut”