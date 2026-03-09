Pancu a stabilit obiectivul, după a 11-a victorie la rând: "Titlul"! Surprinzător: cu cine crede că se luptă CFR - Antena Sport

Daniel Pancu (48 de ani) a transmis, după a 11-a victorie la rând a lui CFR Cluj, că obiectivul echipei sale este câştigarea campionatului. Surprinzător, Daniel Pancu se teme mai mult de U Cluj decât de campioana sezonului regular, Universitatea Craiova.

Pancu a spus că U Cluj, marea rivală din oraş a lui CFR, este a doua echipă ca formă din campionat, după formaţia lui.

Daniel Pancu: “Obiectivul trebuie să fie câştigarea campionatului”

“(n.r: Unde aţi urmărit meciul?) În lojă. Bine că am câştigat. Am avut emoţii pentru că la EURO nu am câştigat nici cu Italia, nici cu Spania. A treia oară a fost cu noroc.

Cristiano e suspendat de când a fost episodul aici, U Cluj a bătut toate meciurile, Bogdan Andone a fost suspendat etapa trecută, am zis că n-oi fi eu diferit de ei, că toţi antrenorii aflaţi în tribună au câştigat jocurile.

Avem o problemă când facem schimbări, jocul nostru suferă mult. Dacă e să am o nemulţumire, pentru că sunt şi nemulţumiri, chiar dacă sunt 11 meciuri la rând (n.r: câştigate), ceva de necrezut, într-adevăr. Chiar nejucând în anumite meciuri la potenţialul nostru, chiar departe de potenţialul nostru maxim în unele meciuri, cum a fost şi astăzi.