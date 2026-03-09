Pancu a stabilit obiectivul, după a 11-a victorie la rând: "Titlul"! Surprinzător: cu cine crede că se luptă CFR - Antena Sport

Închide meniul
Pancu a stabilit obiectivul, după a 11-a victorie la rând: "Titlul"! Surprinzător: cu cine crede că se luptă CFR

Pancu a stabilit obiectivul, după a 11-a victorie la rând: "Titlul"! Surprinzător: cu cine crede că se luptă CFR

Pancu a stabilit obiectivul, după a 11-a victorie la rând: “Titlul”! Surprinzător: cu cine crede că se luptă CFR

Bogdan Stănescu Publicat: 9 martie 2026, 22:39

Pancu a stabilit obiectivul, după a 11-a victorie la rând: Titlul! Surprinzător: cu cine crede că se luptă CFR

Daniel Pancu, după un meci / Sport Pictures

Daniel Pancu (48 de ani) a transmis, după a 11-a victorie la rând a lui CFR Cluj, că obiectivul echipei sale este câştigarea campionatului. Surprinzător, Daniel Pancu se teme mai mult de U Cluj decât de campioana sezonului regular, Universitatea Craiova.

Pancu a spus că U Cluj, marea rivală din oraş a lui CFR, este a doua echipă ca formă din campionat, după formaţia lui.

Daniel Pancu: “Obiectivul trebuie să fie câştigarea campionatului”

“(n.r: Unde aţi urmărit meciul?) În lojă. Bine că am câştigat. Am avut emoţii pentru că la EURO nu am câştigat nici cu Italia, nici cu Spania. A treia oară a fost cu noroc.

Cristiano e suspendat de când a fost episodul aici, U Cluj a bătut toate meciurile, Bogdan Andone a fost suspendat etapa trecută, am zis că n-oi fi eu diferit de ei, că toţi antrenorii aflaţi în tribună au câştigat jocurile.

Avem o problemă când facem schimbări, jocul nostru suferă mult. Dacă e să am o nemulţumire, pentru că sunt şi nemulţumiri, chiar dacă sunt 11 meciuri la rând (n.r: câştigate), ceva de necrezut, într-adevăr. Chiar nejucând în anumite meciuri la potenţialul nostru, chiar departe de potenţialul nostru maxim în unele meciuri, cum a fost şi astăzi.

Măreţia clubului, pe care am simţit-o de când am venit aici, grandoarea lui, trofeele câştigate, vitrine pline, birouri pline cu trofee, cred că au şi pentru cel mai bun magazioner, cea mai bună bucătăreasă, simt că, orice s-ar întâmpla, adversarii nu au ce să ne facă! Suntem în seria aia.

În momentul ăsta nu ne putem gândi la nimic altceva decât la câştigarea campionatului! Obiectivul în acest moment e titlul. Ne-am măsurat forţele, în 15 jocuri am făcut 40 de puncte. Am jucat cu toate. Ne-a bătut doar FC Argeş, care e echipă de play-off. Cu Craiova am făcut egal, în rest au fost victorii. Nu avem cum să nu ne gândim la titlul de campioană, e obiectivul nostru în momentul de faţă.

(n.r: Ştiţi cu cine jucaţi în prima etapă din play-off?) Cu U Cluj, care e a doua cea mai în formă echipă după noi. Am spus înainte că, după Universitatea Craiova, U Cluj era a doua mare favorită la câştigarea titlului.

(n.r: Aveţi un avantaj mare, experienţa jucătorilor) Experienţa clubului, în primul rând, după care experienţa jucătorilor. Clubul ştie să câştige. De 3 săptămâni le spun jucătorilor că suntem cea mai în formă echipă din România şi obiectivul trebuie să fie câştigarea campionatului”, a declarat Daniel Pancu, pentru digisport.ro, după CFR Cluj – Dinamo 2-0.

CFR Cluj – Dinamo 2-0

Formaţia CFR Cluj a învins, luni, pe teren propriu, cu scorul de 2-0, echipa Dinamo, în ultima etapă a sezonului regular din Liga 1. Golurile au fost marcate de Muhar (min. 6) şi Aliev (min. 43). A fost a 11-a victorie la rând pentru echipa antrenată de Daniel Pancu.

În minutul 85, Dinamo a ratat un penalty, după ce lovitura de la 11 metri executată de Cîrjan a fost apărată de Popa.

CFR Cluj: Popa – Camora, Sinyan (Huja – 64), Ilie, Braun (Abeid – 69)- Muhar, Djokovic, Korenica (Keita – 89)- Cordea (Păun – 65), Aliev (Zahovic – 89), Biliboc. Antrenor: Daniel Pancu

Dinamo: Epassy – Sivis (Ikoko – 64), Boateng (Duţu – 50), Stoinov, Opruţ – Cîrjan, Gnahore (Mazilu – 64), Mihai – Soro, Pop (Tarba – 72), Armstrong (Musi – 72). Antrenor: Zeljko Kopic

Cartonaşe galbene: Păun (66), Şfait (89)

Meciul a fost arbitrat de Szabolcs Kovacs.

Clasamentul echipelor calificate în play-off, după înjumătăţire: 1. Universitatea Craiova – 30 puncte; 2. Rapid – 28 – puncte; 3. Universitatea Cluj – 27 puncte; 4. CFR Cluj – 27 puncte (beneficiază de rotunjire); 5. Dinamo – 26 puncte; 6. FC Argeş – 25 puncte.

