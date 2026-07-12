Alex Chipciu, după ce Craiova a câştigat Supercupa România: “Sunt mai degrabă dezamăgit și înnebunesc”

Campioana Universitatea Craiova a câştigat, duminică, pe stadionul Ion Oblemenco, Supercupa României, primul trofeu al sezonului, învingând la lovituri de departajare echipa Universitatea Cluj, locul doi în ediţia 2025/2026 a Superligii. Craiovenii au făcut astfel tripla în sezonul 2025-2026: titlu, Cupă şi Supercupă.

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U Cluj, în schimb, a pierdut tot în faţa Universităţii Craiova. Alex Chipciu spune că pentru ardeleni este o performanţă şi faptul că echipa a ajuns să joace Supercupa.

„Ar trebui să fim mulțumiți și că am ajuns aici. Înseamnă că am făcut ceva bine în campionat. Câte finale de Cupă și Supercupă am pierdut… peste tot. Trebuie să prețuiești fiecare moment. Am fost din nou acolo în seara asta.

A fost a treia finală pierdută la penalty-uri cu Craiova. A fost și cea pentru Conference League. Am avut o finală de Cupă și cu Sepsi. Ar fi fost prea mult, dar focusul nostru este pe meciul de joi.

În Supercupă, sentimentele sunt puțin diferite față de momentul în care pierzi o finală de Cupă. Nu cred că avem de ce să fim dezamăgiți. Sunt mai degrabă dezamăgit și înnebunesc atunci când văd momente de teamă, cum am jucat în prima repriză. Dar în repriza a doua, când am avut ocazii, nu am ce să le reproșez jucătorilor.