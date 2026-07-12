Universitatea Craiova – U Cluj 1-0, în Supercupa României. Meci cu trofeul pe masă în Bănie! Nsimba deschide scorul

Min. 6: O nouă ocazie mare de gol pentru campioana României! Stanojev respinge extraordinar din fața lui Ștefan Baiaram. „Șepcile roșii” trăiesc periculos în acest debut de partidă.

Min. 4: Șansă importantă pentru olteni în debutul jocului! Nsimba primește o minge excelentă în interiorul careului, dar execuția acestuia se duce pe lângă poarta lui Lefter.

Min. 1: Start de meci pe stadionul ”Ion Oblemenco”! Super-atmosferă creată de suporteri.

Update: Partida a fost precedată de un moment de reculegere în memoria lui Gabi Mureșan și Radu Mărginean.

Echipele de start:

Universitatea Craiova: Sava – Screciu, Romanchuk, Stevanovic – Mora, Băluță, Anzor, Bancu – Matei, Baiaram, Nsimba. Rezerve: Popescu – Rus, Crețu, Etim, Al-Hamlawi, Badelj, Rădulescu, Tavares, Cicâldău, Elisor, Telles, Băsceanu. Antrenor: Filipe Coelho

Sava – Screciu, Romanchuk, Stevanovic – Mora, Băluță, Anzor, Bancu – Matei, Baiaram, Nsimba. Popescu – Rus, Crețu, Etim, Al-Hamlawi, Badelj, Rădulescu, Tavares, Cicâldău, Elisor, Telles, Băsceanu. Filipe Coelho Universitatea Cluj: Lefter – Stanojev, Poulolo, Cristea, Chipciu – Codrea, Simion – Bic, Nistor, Pinho – Alibek. Rezerve: Michail Neofytos, Coșa – Adams, Chinteș, Coubiș, Techereș, Ștefănescu, Drammeh, O. Mendy, Macalou, Chukwu, A. Trică. Antrenor: Cristiano Bergodi

Oltenii lui Filipe Coelho vin după un sezon de vis, în care au reuşit eventul. Universitatea Craiova au câştigat titlul în urma victoriei cu 5-0 cu U Cluj, din penultima etapă a play-off-ului.

Tot cele două s-au înfruntat şi în finala Cupei României. Universitatea Craiova s-a impus la loviturile de departajare, scor 6-5, scorul după cele 120 de minute de joc fiind de 0-0.

În celelalte trei partide al sezonului trecut, U Cluj a obţinut o singură victorie în faţa Universităţii Craiova, scor 4-0, în turul play-off-ului. În sezonul regular, oltenii au câştigat manşa tur, scor 2-1, iar returul de la Cluj s-a încheiat la egalitate, scor 0-0.

Ambele formaţii se pregătesc şi de debutul în noul sezon de Liga 1. În prima etapă, Universitatea Craiova se va duela cu UTA, pe teren propriu (18 iulie, ora 21:15), iar U Cluj o va înfrunta pe Farul, tot “acasă” (19 iulie, ora 17:00).

U Cluj a câştigat ultimul trofeu în urmă cu 61. La momentul respectiv, clujenii reuşeau să triumfe în Cupa României. De cealaltă parte, Universitatea Craiova a câştigat ultima Supercupă în 2022, după o victorie cu 2-1 cu CFR Cluj.

Echipele probabile:

Universitatea Craiova (3-4-3): L. Popescu – Stevanovic, Romanchuk, Ad. Rus – Mora, Mekvabishvili, Cicâldău, Bancu – D. Matei, Al-Hamlawi, Baiaram

Rezerve: Sava, Al. Maxim, Badelj, Nsimba, T. Băluță, Tavares, Etim, Elisor, Băsceanu, D. Muntean

Absent: Screciu (incert)

Antrenor Filipe Coelho

(3-4-3): L. Popescu – Stevanovic, Romanchuk, Ad. Rus – Mora, Mekvabishvili, Cicâldău, Bancu – D. Matei, Al-Hamlawi, Baiaram Rezerve: Sava, Al. Maxim, Badelj, Nsimba, T. Băluță, Tavares, Etim, Elisor, Băsceanu, D. Muntean Absent: Screciu (incert) Antrenor Filipe Coelho U Cluj (4-2-3-1): Neofytos – Chinteș, I. Cristea, Coubiș, Chipciu – Codrea, Drammeh – M. Ștefănescu, Bic, Mendy – Aliev

Rezerve: Lefter, Coșa, Stanojev, Techereș, Macalou, Adams, Pinho, Poulolo, G. Simion, D. Nistor, Chukwu, A. Trică

Absenți: –

Antrenor Cristiano Bergodi

Cristiano Bergodi, pregătit de Supercupa României

Cristiano Bergodi a declarat, sâmbătă, într-o conferinţă de presă, că jucătorii săi nu sunt victime sigure în Supercupă, chiar dacă a recunoscut că Universitatea Craiova porneşte cu prima şansă la câştigarea trofeului.

“Eu întotdeauna sunt calm, nu mă entuziasmez repede şi nici nu mă descurajez. Sunt liniştit. Am trăit emoţii aici, la Craiova, dar acum e începutul sezonului, va fi un meci frumos. Este o presiune pentru că este un trofeu şi va fi care pe care. E normal ca Universitatea Craiova să fie favorită, e campioana. A făcut eventul sezonul trecut, aşa că porneşte cu prima şansă, dar noi suntem acolo aproape, nu suntem victime sigure pe teren”, a explicat el.

“Jucătorii trebuie să fie liniştiţi, ei ştiu ce trebuie să facă pe teren, chiar dacă ultimul nostru meci aici nu ne-a adus o bucurie. Însă tot ceea ce am făcut sezonul trecut a fost o bucurie mare. Peste ultimul meci de la Craiova am trecut… după câteva zile a trecut totul, aşa e în fotbal. Nu există să te uiţi înapoi, jucătorii sunt conştienţi, vor încerca să dea 100%. Fiind început de sezon, nici noi, dar nici ei nu sunt pregătiţi 100%, însă sperăm că va fi un meci frumos“, a adăugat tehnicianul.