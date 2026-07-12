Universitatea Craiova – U Cluj 1-0, în Supercupa României. Meci cu trofeul pe masă în Bănie! Nsimba deschide scorul

Universitatea Craiova – U Cluj, duelul din Supercupa României, va fi în format live text, pe as.ro, de la ora 20:30. Se dă startul în noul sezon din fotbalul românesc, cu duelul care se va disputa pe stadionul “Ion Oblemenco”.
Ambele formaţii au disputat deja un meci oficial, înaintea întâlnirii din Supercupa României. Universitatea Craiova a învins-o cu 4-1 pe ML Vitebsk, în primul tur preliminar de Champions League, iar U Cluj a remizat cu Dinamo Kiev, scor 0-0, în primul tur din Europa League.
Universitatea Craiova – U Cluj 1-0
Min. 40: GOOOOL! Deschidere de scor în Supercupa României! Steven Nsimba îl învinge pe Lefter cu un șut la colțul scurt! 1-0 pentru Craiova!
Min. 35: Vine și replica celor de la Universitatea Cluj! Alibek Aliev este servit excelent, acesta trage la poartă, dar mingea este scoasă senzațional de Răzvan Sava.
Min. 33: BARĂ! Nsimba produce din nou pericol la poarta Universității Cluj! Atacantul „leilor” șutează puternic cu piciorul stâng, dar mingea lovește bara și se duce în afara terenului.
Min. 29: Mare ocazie de gol pentru Craiova! Codrea greșește incredibil și îl scapă pe Nsimba spre poartă, atacantul oltenilor îl lobează pe Lefter, dar balonul se duce pe lângă.
Min. 28: Nicușor Bancu este găsit bine în careu de Steven Nsimba, dar execuția modestă a căpitanului Craiovei este reținută fără emoții de portarul Lefter.
Min. 14: Cea mai mare șansă de gol a partidei le aparține ardelenilor! Pinho l-a lansat excelent pe Alibek Aliev, însă vârful venit de la CFR Cluj a șutat pe lângă poartă, spre disperarea lui Cristiano Bergodi.
Min. 6: O nouă ocazie mare de gol pentru campioana României! Stanojev respinge extraordinar din fața lui Ștefan Baiaram. „Șepcile roșii” trăiesc periculos în acest debut de partidă.
Min. 4: Șansă importantă pentru olteni în debutul jocului! Nsimba primește o minge excelentă în interiorul careului, dar execuția acestuia se duce pe lângă poarta lui Lefter.
Min. 1: Start de meci pe stadionul ”Ion Oblemenco”! Super-atmosferă creată de suporteri.
- Update: Partida a fost precedată de un moment de reculegere în memoria lui Gabi Mureșan și Radu Mărginean.
Echipele de start:
- Universitatea Craiova: Sava – Screciu, Romanchuk, Stevanovic – Mora, Băluță, Anzor, Bancu – Matei, Baiaram, Nsimba. Rezerve: Popescu – Rus, Crețu, Etim, Al-Hamlawi, Badelj, Rădulescu, Tavares, Cicâldău, Elisor, Telles, Băsceanu. Antrenor: Filipe Coelho
- Universitatea Cluj: Lefter – Stanojev, Poulolo, Cristea, Chipciu – Codrea, Simion – Bic, Nistor, Pinho – Alibek. Rezerve: Michail Neofytos, Coșa – Adams, Chinteș, Coubiș, Techereș, Ștefănescu, Drammeh, O. Mendy, Macalou, Chukwu, A. Trică. Antrenor: Cristiano Bergodi
Oltenii lui Filipe Coelho vin după un sezon de vis, în care au reuşit eventul. Universitatea Craiova au câştigat titlul în urma victoriei cu 5-0 cu U Cluj, din penultima etapă a play-off-ului.
Tot cele două s-au înfruntat şi în finala Cupei României. Universitatea Craiova s-a impus la loviturile de departajare, scor 6-5, scorul după cele 120 de minute de joc fiind de 0-0.
În celelalte trei partide al sezonului trecut, U Cluj a obţinut o singură victorie în faţa Universităţii Craiova, scor 4-0, în turul play-off-ului. În sezonul regular, oltenii au câştigat manşa tur, scor 2-1, iar returul de la Cluj s-a încheiat la egalitate, scor 0-0.
Ambele formaţii se pregătesc şi de debutul în noul sezon de Liga 1. În prima etapă, Universitatea Craiova se va duela cu UTA, pe teren propriu (18 iulie, ora 21:15), iar U Cluj o va înfrunta pe Farul, tot “acasă” (19 iulie, ora 17:00).
U Cluj a câştigat ultimul trofeu în urmă cu 61. La momentul respectiv, clujenii reuşeau să triumfe în Cupa României. De cealaltă parte, Universitatea Craiova a câştigat ultima Supercupă în 2022, după o victorie cu 2-1 cu CFR Cluj.
Echipele probabile:
- Universitatea Craiova (3-4-3): L. Popescu – Stevanovic, Romanchuk, Ad. Rus – Mora, Mekvabishvili, Cicâldău, Bancu – D. Matei, Al-Hamlawi, Baiaram
Rezerve: Sava, Al. Maxim, Badelj, Nsimba, T. Băluță, Tavares, Etim, Elisor, Băsceanu, D. Muntean
Absent: Screciu (incert)
Antrenor Filipe Coelho
- U Cluj (4-2-3-1): Neofytos – Chinteș, I. Cristea, Coubiș, Chipciu – Codrea, Drammeh – M. Ștefănescu, Bic, Mendy – Aliev
Rezerve: Lefter, Coșa, Stanojev, Techereș, Macalou, Adams, Pinho, Poulolo, G. Simion, D. Nistor, Chukwu, A. Trică
Absenți: –
Antrenor Cristiano Bergodi
Cristiano Bergodi, pregătit de Supercupa României
Cristiano Bergodi a declarat, sâmbătă, într-o conferinţă de presă, că jucătorii săi nu sunt victime sigure în Supercupă, chiar dacă a recunoscut că Universitatea Craiova porneşte cu prima şansă la câştigarea trofeului.
“Eu întotdeauna sunt calm, nu mă entuziasmez repede şi nici nu mă descurajez. Sunt liniştit. Am trăit emoţii aici, la Craiova, dar acum e începutul sezonului, va fi un meci frumos. Este o presiune pentru că este un trofeu şi va fi care pe care. E normal ca Universitatea Craiova să fie favorită, e campioana. A făcut eventul sezonul trecut, aşa că porneşte cu prima şansă, dar noi suntem acolo aproape, nu suntem victime sigure pe teren”, a explicat el.
“Jucătorii trebuie să fie liniştiţi, ei ştiu ce trebuie să facă pe teren, chiar dacă ultimul nostru meci aici nu ne-a adus o bucurie. Însă tot ceea ce am făcut sezonul trecut a fost o bucurie mare. Peste ultimul meci de la Craiova am trecut… după câteva zile a trecut totul, aşa e în fotbal. Nu există să te uiţi înapoi, jucătorii sunt conştienţi, vor încerca să dea 100%. Fiind început de sezon, nici noi, dar nici ei nu sunt pregătiţi 100%, însă sperăm că va fi un meci frumos“, a adăugat tehnicianul.
- Vă mai amintiţi de Azdren Llullaku? Cu ce echipă din România a putut să semneze
- Premieră la Supercupa României dintre Universitatea Craiova și U Cluj! Modificările de arbitraj care vor intra în vigoare
- Cristiano Bergodi, mesaj de luptă înainte de Supercupa României: „Nu suntem victime sigure!”
- Fierbe Bănia! Câte bilete s-au vândut pentru Supercupa României cu Universitatea Cluj
- Constantin Budescu, aproape de revenire! Echipa cu care e gata să semneze