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A câștigat 3 trofee cu Universitatea Craiova și poate prinde transferul în Ligue 1! Clubul oferă 3 milioane de euro

Daniel Işvanca Publicat: 12 iulie 2026, 23:00

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A câștigat 3 trofee cu Universitatea Craiova și poate prinde transferul în Ligue 1! Clubul oferă 3 milioane de euro

Jucătorii de la Universitatea Craiova / Sportpictures

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Anzor Mekvabishvili a cucerit duminică seară al treilea trofeu alături de Universitatea Craiova. Oltenii au învins U Cluj în finala Supercupei României, după un meci decis la loviturile de departajare, scor 1-1 (5-3 d. l. d.).

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Mijlocașul georgian poate face acum cel mai important pas din cariera sa, fiind dorit de un club de tradiție din campionatul Franței. Aceștia ar fi dispuși să ofere suma dorită de Mihai Rotaru.

Anzor Mekvabishvili, la un pas de transferul în Ligue 1

Anzor Mekvabishvili este unul dintre cei mai importanți jucători ai Universității Craiova, având o influență uriașă în cele trei trofee cucerite de gruparea din Bănie.

Georgianul a impresionat în ultimul sezon și pare să fie în formă și în debutul noii stagiuni. Acesta a executat penalty-ul decisiv în Supercupa României, iar acum s-ar putea despărți de campioana en-titre.

Trumedia.ro anunță că mijlocașul a fost propus francezilor de la Toulouse și formația din Hexagon s-a interesat de situația acestuia. Mai mult decât atât, sursa citată precizează că aceștia ar fi dispuși să ofere suma de 3 milioane de euro, dorită de Mihai Rotaru în schimbul lui Anzor.

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  • 2 milioane de euro este cota de piață a lui Anzor Mekvabishvili.
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