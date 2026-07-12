David Matei, obiectiv îndrăzneț după al treilea trofeu câștigat cu Craiova: „Vreau să fiu bun pentru Europa de vest”

Universitatea Craiova și-a trecut în palmares cel de-al treilea trofeu din ultimele luni, după ce s-a impus la loviturile de departajare în disputa cu Universitatea Cluj.

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Oltenii au cucerit și Supercupa României, iar David Matei a bifat un nou obiectiv important alături de gruparea din Bănie. De asemenea, puștiul-minune din Bănie și-a făcut deja planul de viitor.

David Matei, modest după ce a cucerit 3 trofee la Craiova

David Matei a avut o ascensiune formidabilă după sosirea la Universitatea Craiova, iar puștiul venit de la Steaua are deja trei trofee cucerite alături de gruparea din Bănie.

Fotbalistul care a debutat și pentru echipa națională și-a stabilit obiectivul personal pentru viitor și a transmis că oltenii nu sunt încă calificați în turul următor de Champions League.

„Sunt foarte mândru că am reușit să câștig aceste 3 trofee, dar nu vreau să mă opresc aici. Și sezonul acesta îmi doresc același lucru. Ne gândim la următorul meci, nu suntem calificați pe foaie. Am câștigat, dar nu înseamnă nimic.