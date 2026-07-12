David Matei, obiectiv îndrăzneț după al treilea trofeu câștigat cu Craiova: „Vreau să fiu bun pentru Europa de vest”

Universitatea Craiova și-a trecut în palmares cel de-al treilea trofeu din ultimele luni, după ce s-a impus la loviturile de departajare în disputa cu Universitatea Cluj.
Oltenii au cucerit și Supercupa României, iar David Matei a bifat un nou obiectiv important alături de gruparea din Bănie. De asemenea, puștiul-minune din Bănie și-a făcut deja planul de viitor.
David Matei, modest după ce a cucerit 3 trofee la Craiova
David Matei a avut o ascensiune formidabilă după sosirea la Universitatea Craiova, iar puștiul venit de la Steaua are deja trei trofee cucerite alături de gruparea din Bănie.
Fotbalistul care a debutat și pentru echipa națională și-a stabilit obiectivul personal pentru viitor și a transmis că oltenii nu sunt încă calificați în turul următor de Champions League.
„Sunt foarte mândru că am reușit să câștig aceste 3 trofee, dar nu vreau să mă opresc aici. Și sezonul acesta îmi doresc același lucru. Ne gândim la următorul meci, nu suntem calificați pe foaie. Am câștigat, dar nu înseamnă nimic.
Este o bucurie reținută, în trei zile avem alt meci. Suntem mai puternici, s-au făcut transferuri bune, au venit jucători cu calitate și cred că avem un lot mai valoros.
Mai este până la următoarea acțiune a naționalei. Dorința de a deveni mai bun mă ține, sunt un jucător bun pentru România, vreau să fiu unul bun pentru Europa de vest”, a declarat David Matei, potrivit digisport.ro.
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