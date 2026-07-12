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Gafă FRF! Nu au fost suficiente medalii pentru staff-ul Universităţii Craiova

Radu Constantin Publicat: 12 iulie 2026, 23:17

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Gafă FRF! Nu au fost suficiente medalii pentru staff-ul Universităţii Craiova
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Campioana Universitatea Craiova a câştigat, duminică, pe stadionul Ion Oblemenco, Supercupa României, primul trofeu al sezonului, învingând la lovituri de departajare echipa Universitatea Cluj, locul doi în ediţia 2025/2026 a Superligii. Craiovenii au făcut astfel tripla în sezonul 2025-2026: titlu, Cupă şi Supercupă.

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Oltenii au început sărbătoarea, iar la finalul partidei au primit trofeul, dar şi medalii de câştigători din partea FRF. Cei care le-au oferit au fost Mihai Stoichiţă şi Kyros Vassaras. Surprinzător, oficialii FRF nu au reuşit să ofere medalii pentru tot staff-ul oltenilor. Cum Filipe Coelho a fost ultimul care a urcat pe scenă, Mihai Stoichiţă a păstrat special pentru el o medalie, cu toate că mulţi reprezentanţi din staff-ul oltenilor s-au mulţumit doar cu o strângere de mână din partea directorului tehnic de la FRF.

Chiar şi aşa, bucuria oltenilor a fost maximă. ”Supercupa României rămâne în Bănie”, au scris cei de la Universitatea Craiova, pe Facebook, alături de o imagine cu portarul Răzvan Sava și rezultatul meciului cu ”U” Cluj.

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