Anunț uriaș făcut în Uruguay! Cine este noul selecționer, după plecarea lui Marcelo Bielsa

Președintele Federației de Fotbal din Uruguay (AUF), Ignacio Alonso, a anunțat oficial numele noului antrenor al naționalei: Diego Forlan, fostul mare atacant de la cluburi precum Atletico Madrid și Villarreal.

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Forlan îi ia locul lui Marcelo Bielsa, cel care a părăsit postul după evoluația dezastruoasă a Uruguay-ului de la Campionatul Mondial.

Forlan, selecționer interimar

Diego Forlan va pregăti naționala Uruguay-ului până în martie 2027, ca interimar. După aceea, Federația va decide dacă va îi prelungește contractul lui Forlan sau merge pe altă variantă de selecționer.

Forlan va fi pe bancă astfel la 8 partide din calificările pentru Campionatul Mondial din 2030. În paralel, Forlan va continua să antreneze echipa națională a Uruguay-ului sub 20 de ani care va evolua în ianuarie la competiția continentală la această categorie de vârstă.

Forlan a mai fost antrenor principal, însă pentru foarte puțin timp: a stat 11 meciuri pe banca lui Penarol în 2020 și alte 12 partide pe banca lui Atena de San Carlos, în liga secundă din Uruguay, în 2021.