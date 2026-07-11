Simona Halep a reacţionat după ce s-a afişat cu noul iubit. “Un loc foarte special în inima mea”

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Cei doi au stat foarte aproape de prințesa Kate a Marii Britanii.
Simona Halep a postat pe pagina sa de X următorul mesaj. fără a spune însă ceva despre noua ei relaţie.
„Mulțumesc, Wimbledon, pentru această zi memorabilă și pentru încă o experiență de neuitat. Să fiu parte din acest club și să mă întorc aici ca membru reprezintă o onoare mai presus de cuvinte. Wimbledon va avea întotdeauna un loc foarte special în inima mea”, a scris Simona.
Thank you, @Wimbledon, for such a memorable day and for another unforgettable experience.
To be part of this club and to return here as a member is an honour beyond words. Wimbledon will always hold a very special place in my heart. pic.twitter.com/Ts5OgSCsBt
— Simona Halep (@Simona_Halep) July 11, 2026
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