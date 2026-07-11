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Simona Halep a reacţionat după ce s-a afişat cu noul iubit. “Un loc foarte special în inima mea”

Radu Constantin Publicat: 11 iulie 2026, 23:29

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Simona Halep a reacţionat după ce s-a afişat cu noul iubit. Un loc foarte special în inima mea
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Simona Halep a mers la Wimbledon alături de noul ei iubit, omul de afaceri Dorin Mateiu.

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Cei doi au stat foarte aproape de prințesa Kate a Marii Britanii.

Simona Halep a postat pe pagina sa de X următorul mesaj. fără a spune însă ceva despre noua ei relaţie.

„Mulțumesc, Wimbledon, pentru această zi memorabilă și pentru încă o experiență de neuitat. Să fiu parte din acest club și să mă întorc aici ca membru reprezintă o onoare mai presus de cuvinte. Wimbledon va avea întotdeauna un loc foarte special în inima mea”, a scris Simona.

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