Specialiştii au anunţat care sunt favoritele la câştigarea Ligii Campionilor

Dan Roșu Publicat: 9 aprilie 2026, 14:39

Kai Havertz - Profimedia Images

Specialiştii de la Opta au anunţat care sunt favoritele la câştigarea trofeului, după disputarea celor patru meciuri din turul sferturilor de finală al Ligii Campionilor.

În turul sferturilor, Arsenal (1-0 cu Sporting), Bayern Munchen (2-1 cu Real Madrid) şi Atletico Madrid (2-0 cu Barcelona) au obţinut victorii în deplasare, în timp ce PSG a bătut-o cu 2-0 pe Liverpool, pe Parc des Princes.

Arsenal, favorita specialiştilor la câştigarea Ligii Campionilor

În urma acestor rezultate, favorita specialiştilor este Arsenal, cu un procent de 36%, fiind urmată de Bayern Munchen (29%), PSG (16%) şi Atletico Madrid (9%).

La polul opus se află Barcelona (4%), Real Madrid (3%), Liverpool (2%) şi Sporting (1%).

Barcelona a egalat un record negativ pentru echipele din La Liga în Champions League

Prima repriză a partidei cu Atletico Madrid a fost una de coșmar pentru formația antrenată de Hansi Flick. Pau Cubarsi a fost eliminat direct de către centralul Istvan Kovacs, care îi arătase inițial cartonașul galben.

Julian Alvarez a executat perfect lovitura liberă rezultată, iar prin primirea acestui gol, gruparea catalană a egalat un record negativ pentru echipele din Spania în Liga Campionilor.

A fost al 14-lea meci consecutiv cu gol primit pentru Barcelona, care a egalat recordul celor de la Villarreal, stabilit în perioada decembrie 2008, octombrie 2021.

