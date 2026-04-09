Specialiştii au anunţat care sunt favoritele la câştigarea Ligii Campionilor

Specialiştii de la Opta au anunţat care sunt favoritele la câştigarea trofeului, după disputarea celor patru meciuri din turul sferturilor de finală al Ligii Campionilor.

În turul sferturilor, Arsenal (1-0 cu Sporting), Bayern Munchen (2-1 cu Real Madrid) şi Atletico Madrid (2-0 cu Barcelona) au obţinut victorii în deplasare, în timp ce PSG a bătut-o cu 2-0 pe Liverpool, pe Parc des Princes.

În urma acestor rezultate, favorita specialiştilor este Arsenal, cu un procent de 36%, fiind urmată de Bayern Munchen (29%), PSG (16%) şi Atletico Madrid (9%).

La polul opus se află Barcelona (4%), Real Madrid (3%), Liverpool (2%) şi Sporting (1%).

