Închide meniul
Antena
Meniu
LIVE
AS.ro Home

Antrenorul român care a câștigat Liga Campionilor la fotbal a fost agent al Securității. Cum și-a trădat colegii - Antena Sport

Home | Fotbal | Antrenorul român care a câștigat Liga Campionilor la fotbal a fost agent al Securității. Cum și-a trădat colegii

Antrenorul român care a câștigat Liga Campionilor la fotbal a fost agent al Securității. Cum și-a trădat colegii

Radu Constantin Publicat: 26 ianuarie 2026, 10:09

Comentarii
Antrenorul român care a câștigat Liga Campionilor la fotbal a fost agent al Securității. Cum și-a trădat colegii

Ștefan Kovacs, considerat de numeroși specialiști drept cel mai mare antrenor român din istorie, apare acum într-o altă lumină, după cele mai recente dezvăluiri făcute de gsp.ro. Documente existente în Arhivele Consiliului Național pentru Studierea Arhivelor Securității (CNSAS) arată că tehnicianul figurează într-un dosar de rețea al Securității, ca agent informator, sub numele conspirativ „Vasile Munteanu”.

ARTICOLUL CONTINUĂ DUPĂ RECLAMĂ

Potrivit actului semnat la începutul colaborării, Kovacs s-a angajat să furnizeze informații despre așa-numita „muncă de subminare” desfășurată de elemente considerate ostile regimului. Ofițerii de Securitate îl descriau drept o persoană cu nivel politic și cultural ridicat, capabilă să ofere date relevante despre comunitatea din cartierul Rákóczi din Cluj, unde locuia și activase ca jucător și antrenor.

Conform analizelor interne ale Securității, Ștefan Kovacs ar fi furnizat 34 de note informative, deși acestea nu se regăsesc atașate în dosarul consultat la CNSAS. Rapoartele de evaluare menționează că informațiile erau bine structurate, clare și utile pentru activitatea de investigație. Printre subiectele abordate s-ar fi aflat și controlul politic al sportivilor, inclusiv aspecte legate de pașapoarte și deplasări externe.

Colaborarea s-a încheiat în jurul anului 1963, când Securitatea din Cluj a decis scoaterea sa din evidențe, fără a fi precizate motivele exacte.

Dincolo de acest episod controversat, Ștefan Kovacs rămâne o figură legendară a fotbalului mondial. Pe banca lui Ajax, a cucerit două Cupe ale Campionilor Europeni și a avut un rol esențial în dezvoltarea fotbalului, contribuind decisiv la formarea lui Johan Cruyff. Ulterior, a antrenat naționala Franței și mai multe cluburi importante din Europa, lăsând o amprentă asupra istoriei acestui sport.

Reclamă
Reclamă
Înapoi la Homepage
Comentarii


Reclamă
Recomandări

Cine va câştiga derby-ul dintre FCSB şi CFR?

Vezi rezultatele

Loading ... Loading ...
Citește și:
Şase județe intră sub avertizare de cod portocaliu de ploi torențiale și viscol până marți seară
Observator
Şase județe intră sub avertizare de cod portocaliu de ploi torențiale și viscol până marți seară
Dezvăluiri șocante! Antrenorul român care a câștigat Liga Campionilor la fotbal a fost agent al Securității! Care era numele de cod
Fanatik.ro
Dezvăluiri șocante! Antrenorul român care a câștigat Liga Campionilor la fotbal a fost agent al Securității! Care era numele de cod
11:18
Șoc la FCSB! Fanii au vrut să le vandalizeze mașinile. Gheorghe Mustață: “I-aș prinde și i-aș urechea puțin”
11:10
Super Bowl 2026 | New England Patriots și Seattle Seahawks se vor lupta în marea finală din NFL
10:43
Raul Rusescu face praf defensiva FCSB: “Fără discuții, a fost un dezastru”
10:38
Premieră în ultimii patru ani la FCSB. Anunțul făcut de Gigi Becali: “O să mă duc la ei. Bă, am vreo datorie?”
10:05
Chivu și Inter, “ignorați” de Allegri după Roma – Milan 1-1. “Rossonerii” au pierdut teren în lupta la titlu
9:35
Lovitură pentru Radu Drăgușin. Transferul a picat! Ce urmează pentru român
Vezi toate știrile
1 UPDATELIVEBLOG Mercato 2026. Cele mai importante transferuri din iarnă. AS Roma a transferat extrema lui Dan Șucu 2 Adrian Porumboiu a dat verdictul în lupta la titlu din Liga 1. Echipa scoasă din calcule: “Nu o văd” 3 Orașul comandat de Ceaușescu își scoate la licitație stadionul. Prețul de pornire e de sute de mii de euro 4 Transferul anunțat în direct, după FCSB – CFR Cluj 1-4: „Da, e adevărat” 5 Prima măsură radicală anunţată de Gigi Becali după ce FCSB a fost umilită de CFR şi riscă să rateze play-off-ul! 6 FCSB – CFR Cluj 1-4. Dezastru pentru campioană. Clujenii lui Pancu, victorie crucială în lupta pentru play-off
Citește și
Cele mai citite
Jucătorul revine la FCSB. Mutarea a fost anunţată oficial: “Îi urăm mult succes”Jucătorul revine la FCSB. Mutarea a fost anunţată oficial: “Îi urăm mult succes”
Primul jucător dat afară de Gigi Becali de la FCSB, după ruşinea de la Zagreb: “Poate să plece de mâine”Primul jucător dat afară de Gigi Becali de la FCSB, după ruşinea de la Zagreb: “Poate să plece de mâine”
Atacant de 2 milioane de euro la FCSB, după ruşinea de la Zagreb. Gigi Becali a făcut anunţulAtacant de 2 milioane de euro la FCSB, după ruşinea de la Zagreb. Gigi Becali a făcut anunţul
Transferul pentru care Gigi Becali luptă cu echipe din Olanda, Belgia, Spania şi ItaliaTransferul pentru care Gigi Becali luptă cu echipe din Olanda, Belgia, Spania şi Italia