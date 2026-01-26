Antrenorul român care a câștigat Liga Campionilor la fotbal a fost agent al Securității. Cum și-a trădat colegii - Antena Sport

Ștefan Kovacs, considerat de numeroși specialiști drept cel mai mare antrenor român din istorie, apare acum într-o altă lumină, după cele mai recente dezvăluiri făcute de gsp.ro. Documente existente în Arhivele Consiliului Național pentru Studierea Arhivelor Securității (CNSAS) arată că tehnicianul figurează într-un dosar de rețea al Securității, ca agent informator, sub numele conspirativ „Vasile Munteanu”.

Potrivit actului semnat la începutul colaborării, Kovacs s-a angajat să furnizeze informații despre așa-numita „muncă de subminare” desfășurată de elemente considerate ostile regimului. Ofițerii de Securitate îl descriau drept o persoană cu nivel politic și cultural ridicat, capabilă să ofere date relevante despre comunitatea din cartierul Rákóczi din Cluj, unde locuia și activase ca jucător și antrenor.

Conform analizelor interne ale Securității, Ștefan Kovacs ar fi furnizat 34 de note informative, deși acestea nu se regăsesc atașate în dosarul consultat la CNSAS. Rapoartele de evaluare menționează că informațiile erau bine structurate, clare și utile pentru activitatea de investigație. Printre subiectele abordate s-ar fi aflat și controlul politic al sportivilor, inclusiv aspecte legate de pașapoarte și deplasări externe.

Colaborarea s-a încheiat în jurul anului 1963, când Securitatea din Cluj a decis scoaterea sa din evidențe, fără a fi precizate motivele exacte.

Dincolo de acest episod controversat, Ștefan Kovacs rămâne o figură legendară a fotbalului mondial. Pe banca lui Ajax, a cucerit două Cupe ale Campionilor Europeni și a avut un rol esențial în dezvoltarea fotbalului, contribuind decisiv la formarea lui Johan Cruyff. Ulterior, a antrenat naționala Franței și mai multe cluburi importante din Europa, lăsând o amprentă asupra istoriei acestui sport.