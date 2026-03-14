Fotbalistul vândut de Valeriu Iftime cu 50.000 de euro, gol fabulos în China! Reușită de 3 puncte pentru român

Daniel Işvanca Publicat: 14 martie 2026, 16:24

Gol marcat de fotbalistul vândut de Valeriu Iftime / X

George Cîmpanu, jucătorul român vândut de Valeriu Iftime pentru doar 50.000 de euro, a marcat primul său gol pe prima scenă a fotbalului chinez.

ARTICOLUL CONTINUĂ DUPĂ RECLAMĂ

Fotbalistul plecat din Liga a 1 a punctat superb în partida dintre Chongqing Tonglianglong și Liaoning Tieren, reușita sa fiind și cea care a decis disputa.

George Cîmpanu, gol de 3 puncte pentru Chongqing Tonglianglong

George Cîmpanu pare să se fi acomodat bine în China, acolo unde a semnat recent cu cei de la Chongqing Tonglianglong. Fotbalistul român a fost titular în disputa cu Liaoning Tieren.

Mai mult decât atât, românul a marcat și unicul gol al partidei în minutul 58. Acesta a executat perfect o lovitură liberă din marginea careului de 16 metri, direct pe colțul portarului.

Cu această victorie, Chongqing Tonglianglong a ajuns la cota 4 în actuala ediție a Superligii Chinei, având o remiză în prima etapă de campionat.

Reclamă
Reclamă

Reclamă
