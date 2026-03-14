Steaua s-a calificat în play-off-ul Ligii a 2-a! Rezultatele din ultima etapă a sezonului regular

Bogdan Stănescu Publicat: 14 martie 2026, 15:01

Jucătorii Stelei, la un meci din Liga a 2-a / Sport Pictures

Rezultate înregistrate în partidele disputate, sâmbătă, în etapa a 30-a, ultima, a sezonului regular:

Câmpulung – Tunari 1-3

Ceahlăul P. Neamţ – CS Afumaţi 1-2

Chindia Târgovişte – Metalul Buzău 2-3

Corvinul – FC Bihor – 2-1

CSC 1599 Şelimbăr – CSM Reşiţa 0-1

CSC Dumbrăviţa – Concordia Chiajna 1-0

CSM Olimpia Satu Mare – CS Dinamo Bucureşti 2-0

FC Bacău – CSM Slatina 3-2

Gloria Bistriţa – FC Voluntari 1-0

Steaua Bucureşti – Poli Iaşi 3-1.

Lider în sezonul regular este Corvinul, cu 53 de puncte. În play-off s-au mai calificat: Sepsi, Chindia, FC Bihor, FC Voluntari şi Steaua.

Primele două clasate la finalul play-off-ului vor promova direct în primul eşalon, în timp ce locurile 3 şi 4 vor juca baraj de promovare/menţinere cu locurile 7 şi 8 din play-out-ul Ligii 1. Steaua nu are drept de promovare în Liga 1 din pricina entităţii juridice. E club de drept public şi nu club de drept privat, cum se cere în Legea Sportului.

