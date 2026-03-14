Steaua s-a calificat în play-off-ul Ligii a 2-a! Rezultatele din ultima etapă a sezonului regular

Rezultate înregistrate în partidele disputate, sâmbătă, în etapa a 30-a, ultima, a sezonului regular:
Câmpulung – Tunari 1-3
Ceahlăul P. Neamţ – CS Afumaţi 1-2
Chindia Târgovişte – Metalul Buzău 2-3
Corvinul – FC Bihor – 2-1
CSC 1599 Şelimbăr – CSM Reşiţa 0-1
CSC Dumbrăviţa – Concordia Chiajna 1-0
CSM Olimpia Satu Mare – CS Dinamo Bucureşti 2-0
FC Bacău – CSM Slatina 3-2
Gloria Bistriţa – FC Voluntari 1-0
Steaua Bucureşti – Poli Iaşi 3-1.
Lider în sezonul regular este Corvinul, cu 53 de puncte. În play-off s-au mai calificat: Sepsi, Chindia, FC Bihor, FC Voluntari şi Steaua.
Primele două clasate la finalul play-off-ului vor promova direct în primul eşalon, în timp ce locurile 3 şi 4 vor juca baraj de promovare/menţinere cu locurile 7 şi 8 din play-out-ul Ligii 1. Steaua nu are drept de promovare în Liga 1 din pricina entităţii juridice. E club de drept public şi nu club de drept privat, cum se cere în Legea Sportului.
- Demolarea noului stadion al lui Dinamo a fost oprită! Care este motivul
- A fost la un pas să pice în Liga a 3-a, acum visează din nou la Liga 1. Victorie și calificare în play-off
- FC Bihor, calificare dramatică în play-off-ul din Liga a 2-a. Gol în minutul 90+3 și revenire de la 0-2 cu Sepsi
- Echipa patronată de frații Pavăl, încă o victorie uriașă în Liga 2. De când nu a mai pierdut și ce loc ocupă
- Sepsi a umilit-o pe Reşiţa, 5-0! Liderul Corvinul a făcut egal cu CS Dinamo! Toate rezultatele şi clasamentul