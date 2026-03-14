Opriţa şi-a anunţat plecarea de la Steaua! A făcut praf conducerea: “Ne-au tăiat pizza”! Ce a zis de Rădoi

Daniel Opriţa (44 de ani) a anunţat că va pleca de la Steaua, după ce a reuşit iar să îi ducă pe roş-albaştri în play-off-ul Ligii a 2-a.

Cu Opriţa pe bancă, Steaua a obţinut de două ori dreptul sportiv de a promova în prima ligă, dar nu a putut evolua în Liga 1 din pricina entităţii juridice.

Daniel Opriţa va pleca sigur de la Steaua în vară: “Ne-au tăiat pizza… păi să nu avem pizza?”

Situaţia nu e încă rezolvată, ministrul Apărării, Radu Miruţă, vrând şi el să se implice pentru ca Steaua să primească drept de promovare.

Opriţa a vrut să plece şi în trecut de la Steaua, dar nu a putut din pricina faptului că ar fi trebuit să îi plătească o sumă considerabilă clubului Armatei pentru a renunţa la contract. Contractul îi expiră la vară, când va încerca să găsească o echipă de prima ligă.

“Toți acum cu felicitări și nu am văzut pe unul de luni de zile. Ne-au tăiat pizza… păi să nu avem pizza?