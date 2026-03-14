Opriţa şi-a anunţat plecarea de la Steaua! A făcut praf conducerea: “Ne-au tăiat pizza”! Ce a zis de Rădoi

Bogdan Stănescu Publicat: 14 martie 2026, 15:28

Comentarii
Daniel Opriţa, antrenorul Stelei / Profimedia Images

Daniel Opriţa (44 de ani) a anunţat că va pleca de la Steaua, după ce a reuşit iar să îi ducă pe roş-albaştri în play-off-ul Ligii a 2-a.

Cu Opriţa pe bancă, Steaua a obţinut de două ori dreptul sportiv de a promova în prima ligă, dar nu a putut evolua în Liga 1 din pricina entităţii juridice.

Daniel Opriţa va pleca sigur de la Steaua în vară: “Ne-au tăiat pizza… păi să nu avem pizza?”

Situaţia nu e încă rezolvată, ministrul Apărării, Radu Miruţă, vrând şi el să se implice pentru ca Steaua să primească drept de promovare.

Opriţa a vrut să plece şi în trecut de la Steaua, dar nu a putut din pricina faptului că ar fi trebuit să îi plătească o sumă considerabilă clubului Armatei pentru a renunţa la contract. Contractul îi expiră la vară, când va încerca să găsească o echipă de prima ligă.

“Toți acum cu felicitări și nu am văzut pe unul de luni de zile. Ne-au tăiat pizza… păi să nu avem pizza?

O să plec… la vară găsesc și mă duc. Poate e timpul. Eu sunt deja în prima ligă cu jucătorii.

(n.r: despre Mirel Rădoi) E iubit de toți! Nu are nimeni cum să îl înjure pe Rădoi din suflarea ros albastră”, a spus Daniel Opriţa după ce a promovat-o din nou în play-off pe Steaua.

Steaua se va lupta cu Corvinul, Sepsi, Chindia, FC Bihor şi FC Voluntari în play-off-ul Ligii 2. Având în vedere că roş-albaştrii nu vor putea evolua sezonul viitor în Liga 1, locul lor va fi luat de formaţia clasată imediat după Steaua.

Înapoi la Homepage
Comentarii


Recomandări

Unde se va opri Bodo/Glimt în această ediţie a Ligii Campionilor?

Vezi rezultatele

Loading ... Loading ...
