Opriţa şi-a anunţat plecarea de la Steaua! A făcut praf conducerea: “Ne-au tăiat pizza”! Ce a zis de Rădoi

Daniel Opriţa (44 de ani) a anunţat că va pleca de la Steaua, după ce a reuşit iar să îi ducă pe roş-albaştri în play-off-ul Ligii a 2-a.
Cu Opriţa pe bancă, Steaua a obţinut de două ori dreptul sportiv de a promova în prima ligă, dar nu a putut evolua în Liga 1 din pricina entităţii juridice.
Daniel Opriţa va pleca sigur de la Steaua în vară: “Ne-au tăiat pizza… păi să nu avem pizza?”
Situaţia nu e încă rezolvată, ministrul Apărării, Radu Miruţă, vrând şi el să se implice pentru ca Steaua să primească drept de promovare.
Opriţa a vrut să plece şi în trecut de la Steaua, dar nu a putut din pricina faptului că ar fi trebuit să îi plătească o sumă considerabilă clubului Armatei pentru a renunţa la contract. Contractul îi expiră la vară, când va încerca să găsească o echipă de prima ligă.
“Toți acum cu felicitări și nu am văzut pe unul de luni de zile. Ne-au tăiat pizza… păi să nu avem pizza?
O să plec… la vară găsesc și mă duc. Poate e timpul. Eu sunt deja în prima ligă cu jucătorii.
(n.r: despre Mirel Rădoi) E iubit de toți! Nu are nimeni cum să îl înjure pe Rădoi din suflarea ros albastră”, a spus Daniel Opriţa după ce a promovat-o din nou în play-off pe Steaua.
Steaua se va lupta cu Corvinul, Sepsi, Chindia, FC Bihor şi FC Voluntari în play-off-ul Ligii 2. Având în vedere că roş-albaştrii nu vor putea evolua sezonul viitor în Liga 1, locul lor va fi luat de formaţia clasată imediat după Steaua.
- Steaua s-a calificat în play-off-ul Ligii a 2-a! Rezultatele din ultima etapă a sezonului regular
- Demolarea noului stadion al lui Dinamo a fost oprită! Care este motivul
- A fost la un pas să pice în Liga a 3-a, acum visează din nou la Liga 1. Victorie și calificare în play-off
- FC Bihor, calificare dramatică în play-off-ul din Liga a 2-a. Gol în minutul 90+3 și revenire de la 0-2 cu Sepsi
- Echipa patronată de frații Pavăl, încă o victorie uriașă în Liga 2. De când nu a mai pierdut și ce loc ocupă