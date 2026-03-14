Ilie Stan, sincer înainte de debutul lui Mirel Rădoi pe banca FCSB-ului: „Trebuie să tragă toți la aceeași căruță"

Daniel Işvanca Publicat: 14 martie 2026, 16:09

Aflat la a doua aventură pe banca celor de la FCSB, Mirel Rădoi va debuta într-un cadru mai puțin obișnuit pentru campioana României. Gruparea roș-albastră va juca în play-out, contra celor de la Metaloglobus București.

Ilie Stan a comentat venirea pe bancă a tehnicianul român și a avut un mesaj și pentru Gigi Becali în privința luptei pentru UEFA Conference League.

Ilie Stan, avertisment pentru Gigi Becali

Mirel Rădoi a acceptat propunerea lui Gigi Becali pentru a reveni pe banca celor de la FCSB, iar misiunea fostului antrenor de la Universitatea Craiova va fi aceea de a califica echipa în Conference League.

Ilie Stan știe cum este să lucrezi cu Gigi Becali, însă tehnicianul a lansat un avertisment pentru finanțatorul roș-albaștrilor, într-un moment de cotitură pentru campioana României.

„E normal ca Rădoi să-și dorească revenirea în circuit. Cu atât mai mult că este vorba despre FCSB, este și rudă cu Gigi Becali. Am înțeles că este vorba doar despre acest play-out și să califice echipa în cupele europene. Este un lucru bun pentru suporteri, își doreau mult să vină un fost stelist la echipă.

Gigi Becali îl va lăsa să-și facă treaba, altfel va fi foarte greu. Rădoi are o relație bună cu MM, se cunosc și trebuie să tragă toți la aceeași căruță. Este exact ceea ce mi s-a întâmplat și mie la FCSB, după Ronny Levy. Să-l lase până în vară și apoi să vadă ce va face. Dacă se va implica la echipă sau nu.

E greu să ai rezultate când decizi tot timpul ce echipă folosești, ce schimbări. Cred că se calificau în play-off dacă se făcea această schimbare”, a declarat Ilie Stan, potrivit digisport.ro.

