Anunţul făcut de Sepsi după ce numele clubului a apărut în dosarul blaturilor - Antena Sport

Anunţul făcut de Sepsi după ce numele clubului a apărut în dosarul blaturilor

Radu Constantin Publicat: 25 februarie 2026, 13:07

Poliţiştii au făcut, miercuri, 34 de percheziţii în Bucureşti şi în şase judeţe, într-un dosar care vizează înşelăciuni în domeniul pariurilor sportive. Mai multe persoane din cadrul unui club de fotbal, inclusiv jucători, sunt suspectate că au influenţat şi au alterat rezultate ale unor partide din Liga a III-a, inducând în eroare organizatori de pariuri sportive. Suspecţii ar fi obţinut astfel foloase patrimoniale injuste în cuantum de aproximativ 840.000 de lei. Un număr de 21 de persoane au fost duse la audieri.

În dosar, unul dintre meciurile vizate a fost şi un meci cu Sepsi 2 (0-1), în care antrenorul Fadi Haddad, de la Păulești, a recunoscut că i s-a cerut să “o lase mai moale”. Antrenorul şi-a dat demisia în urma cererii.

Laszlo Dioszegi, 54 de ani, finanțatorul celor de la Sepsi, a reacţionat în urma dezvăluirii.

“Nu știu nimic. Echipa a doua la noi este formată din niște jucători de perspectivă, de 17-18 ani, nu se pune problema să intre în jocuri de-astea. Nu se pune problema. Dacă a fost ceva din partea lor, băieții nu știu nimic.

Am citit prin ziar că sunt niște echipe prin Liga a 3-a care joacă la pariuri, dar copiii noștri sigur nu. Sincer, pe noi nu ne interesează rezultatele, ci să creștem juniorii, să aibă minute. Orice rezultat nu ne-ar fi dat de bănuit.

Într-un meci, copiii joacă bine, în următorul nu. Nu sunt constanți. Noi nici nu putem promova, suntem în Liga a 2-a, echipa a doua unde să promoveze? Sigur nu știu copiii nimic, nici antrenorii. La noi nu a fost niciodată vorba de așa ceva”, a declarat Dioszegi pentru gsp.ro.

12:46
Revenire importantă în lotul FCSB pentru meciul cu UTA Arad. Anunţul lui Meme Stoica
12:01
Detalii şocante despre blaturile din România, după percheziţii. Antrenorul recunoaşte: “Mi s-a cerut să-i lăsăm să ne bată”
11:42
Proiect spectaculos de peste 13 milioane de euro la Cluj Arena
11:38
Dănuţ Lupu îl face praf pe Cătălin Cîrjan: “Mi-aș fi dorit să joace mai mult decât vorbește”
11:25
Craig Tiley renunţă la funcţia de director al Australian Open
11:23
Gigi Becali, cuvinte jignitoare la adresa lui Radu Miruţă. Ministrul a spus că Steaua va avea drept de promovare
