Clubul vizat de dosarul meciurilor aranjate a dat afară toţi jucătorii. Mesajul postat de club - Antena Sport

Radu Constantin Publicat: 25 februarie 2026, 14:00

Poliţiştii au făcut, miercuri, 34 de percheziţii în Bucureşti şi în şase judeţe, într-un dosar care vizează înşelăciuni în domeniul pariurilor sportive. Mai multe persoane din cadrul unui club de fotbal, inclusiv jucători, sunt suspectate că au influenţat şi au alterat rezultate ale unor partide din Liga a III-a, inducând în eroare organizatori de pariuri sportive. Suspecţii ar fi obţinut astfel foloase patrimoniale injuste în cuantum de aproximativ 840.000 de lei. Un număr de 21 de persoane au fost duse la audieri.

Clubul vizat de descideri ar fi CS Păulești. Interesant este că în iarnă a avut loc un adevărat cutremur la echipă: tot lotul de jucători a fost dat afară. Redăm mai jos comunicatul dat de club, în iarnă.

“Un nou început pentru CS Păulești.

Clubul Sportiv Păulești traversează un moment de redefinire și reconstrucție. De comun acord cu jucătorii care au făcut parte din lot în turul campionatului, contractele acestora au fost reziliate, decizie asumată și luată în spiritul respectului ambelor părți.

Privim înainte cu încredere și responsabilitate, pregătind un nou capitol în care accentul va fi pus pe dezvoltarea tinerilor. CS Păulești va aborda următoarea perioadă competițională bazându-se pe juniori născuți în anii 2007, 2008 și 2009, susținuți de experiența a 4–5 jucători seniori, care vor avea rolul de a ghida și echilibra echipa.

Această nouă provocare reflectă angajamentul clubului față de viitor, față de formarea jucătorilor tineri și consolidarea unei identități bazate pe muncă.

În perioada următoare vom reveni cu informații privind programul meciurilor amicale, precum și cu lotul pe care ne vom baza în disputarea partidelor rămase din acest sezon.

CS Păulești merge mai departe!”, a transmis atunci CS Păulești.

