Închide meniul
Antena
Meniu
LIVE
AS.ro Home

Anunţul făcut de UEFA după accidentul în care şapte fani PAOK au murit - Antena Sport

Home | Fotbal | Anunţul făcut de UEFA după accidentul în care şapte fani PAOK au murit

Anunţul făcut de UEFA după accidentul în care şapte fani PAOK au murit

Radu Constantin Publicat: 28 ianuarie 2026, 17:37

Comentarii
Anunţul făcut de UEFA după accidentul în care şapte fani PAOK au murit

Accidentul din Timiş, în care şi-au pierdut viaţa 7 fani ai lui PAOK / captura video observatornews.ro

PAOK a cerut UEFA ca meciul cu Olympique Lyon să fie anulat din cauza tragediei din România, unde şapte fani au murit într-un accident. UEFA s-a opus, iar meciul se va disputa la ora stabilită.

ARTICOLUL CONTINUĂ DUPĂ RECLAMĂ

UEFA a emis totuşi un mesaj de susţinere.

”Suntem alături de familia PAOK în acest moment de tristețe. Condoleanțele noastre sincere tuturor celor afectați de acest accident tragic”, a scris UEFA pe rețelele social media.

Fanii greci au decis să închidă tribuna la meciul Olympique Lyon – PAOK Salonic, joi, în Liga Europa, ca urmare a morţii a şapte suporteri ai echipei lui Răzvan Lucescu în accidentul devastator din Timiş.

Şapte persoane au murit şi trei au ajuns la spital, marţi, după un accident produs în judeţul Timiş. Toţi sunt cetăţeni greci, care se îndreptau spre Franţa. Zece persoane se aflau într-un microbuz cu capacitatea de 8+1. Şase dintre victime au fost găsite decedate la faţa locului, cea de-a şaptea murind în drum spre spital. Şoferul microbuzului a încercat să facă o depăşire.

Reclamă
Reclamă
Înapoi la Homepage
Comentarii


Reclamă
Recomandări

Cine sunt vinovaţii pentru situaţia în care a ajuns FCSB?

Vezi rezultatele

Loading ... Loading ...
Citește și:
Se schimbă banii în România. Bancnotele vor fi înlocuite în următorii ani după pensionarea casierului BNR
Observator
Se schimbă banii în România. Bancnotele vor fi înlocuite în următorii ani după pensionarea casierului BNR
Cât au costat pantofii personalizați cu care a mers Istvan Kovacs la Dortmund pentru a arbitra Borussia – Inter. Exclusiv
Fanatik.ro
Cât au costat pantofii personalizați cu care a mers Istvan Kovacs la Dortmund pentru a arbitra Borussia – Inter. Exclusiv
17:27
„Joga Bonito” în alb-vișiniu! Brazilianul Rapidului, detalii despre sacrificiile făcute pentru a juca fotbal
16:57
VideoAntenaSport Update. Cele mai tari știri ale zilei de 28 ianuarie
16:55
Decizia luată de FRF, după accidentul din Timiș soldat cu moartea a 7 fani de la PAOK
16:50
FCSB, emoţii la TAS! Gigi Becali poate plăti 300.000 de euro după un proces deschis la Lausanne
16:29
Darius Olaru i-a dat replica lui Gigi Becali, după ședința de la FCSB: „Voi vedea dacă voi putea face ce mi-a cerut”
16:03
“«The papagals» încep să sară din nou”. Elias Charalambous, mesaj dur pentru cei care critică FCSB
Vezi toate știrile
1 Cauza accidentului din Timiș, descoperită. Unul dintre cei trei supraviețuitori a povestit ce s-a întâmplat 2 Primul 11 al celor mai valoroşi fotbalişti din Liga 1. Liderul Craiova nu are niciun jucător. Cum arată Dream Teamul 3 “Şocant! Ce tragedie!” Reacţia presei din Grecia după accidentul şocant în care 7 fani PAOK au murit în România 4 Microbuzul în care se aflau fanii lui PAOK nu era condus de un şofer profesionist! Suporterii au condus pe rând 5 VIDEODramă în România: un microbuz cu fani ai lui PAOK, implicat într-un accident cu 7 morţi şi 3 răniţi 6 VIDEOGestul făcut de Răzvan Lucescu şi PAOK după decesul fanilor greci în accidentul din România
Citește și
Cele mai citite
Primul jucător dat afară de Gigi Becali de la FCSB, după ruşinea de la Zagreb: “Poate să plece de mâine”Primul jucător dat afară de Gigi Becali de la FCSB, după ruşinea de la Zagreb: “Poate să plece de mâine”
Atacant de 2 milioane de euro la FCSB, după ruşinea de la Zagreb. Gigi Becali a făcut anunţulAtacant de 2 milioane de euro la FCSB, după ruşinea de la Zagreb. Gigi Becali a făcut anunţul
Cauza accidentului din Timiș, descoperită. Unul dintre cei trei supraviețuitori a povestit ce s-a întâmplatCauza accidentului din Timiș, descoperită. Unul dintre cei trei supraviețuitori a povestit ce s-a întâmplat
Control antidoping după Universitatea Craiova – FC Botoșani. Patru jucători vizațiControl antidoping după Universitatea Craiova – FC Botoșani. Patru jucători vizați