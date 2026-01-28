Anunţul făcut de UEFA după accidentul în care şapte fani PAOK au murit - Antena Sport

Accidentul din Timiş, în care şi-au pierdut viaţa 7 fani ai lui PAOK / captura video observatornews.ro

PAOK a cerut UEFA ca meciul cu Olympique Lyon să fie anulat din cauza tragediei din România, unde şapte fani au murit într-un accident. UEFA s-a opus, iar meciul se va disputa la ora stabilită.

UEFA a emis totuşi un mesaj de susţinere.

”Suntem alături de familia PAOK în acest moment de tristețe. Condoleanțele noastre sincere tuturor celor afectați de acest accident tragic”, a scris UEFA pe rețelele social media.

Fanii greci au decis să închidă tribuna la meciul Olympique Lyon – PAOK Salonic, joi, în Liga Europa, ca urmare a morţii a şapte suporteri ai echipei lui Răzvan Lucescu în accidentul devastator din Timiş.

Şapte persoane au murit şi trei au ajuns la spital, marţi, după un accident produs în judeţul Timiş. Toţi sunt cetăţeni greci, care se îndreptau spre Franţa. Zece persoane se aflau într-un microbuz cu capacitatea de 8+1. Şase dintre victime au fost găsite decedate la faţa locului, cea de-a şaptea murind în drum spre spital. Şoferul microbuzului a încercat să facă o depăşire.