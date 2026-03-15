Răzvan Lucescu, lider cu PAOK în Grecia! Victorie la trei goluri diferență pentru român

Daniel Işvanca Publicat: 15 martie 2026, 20:17

Răzvan Lucescu, în timpul unui meci al lui PAOK / Profimedia Images

Echipa greacă PAOK Salonic, antrenată de Răzvan Lucescu, a învins duminică, pe teren propriu, scor 3-0, gruparea Levadiakos, în etapa a 25-a din campionatul Greciei.

Grație acestui succes, echipa pregătită de tehnicianul român a urcat, cel puțin pentru moment, pe prima poziție în clasamentul primei ligi din Grecia.

PAOK – Levadiakos 3-0

În fieful propriu, pe Toumba Stadium, Konstantelias a dat assistul pentru Taison, care a deschis scorul în minutul 7, şi a fost avantaj minim pentru PAOK la pauză. După reluare, în minutul 47, Jeremejeff a marcat al doilea gol al alb-negrilor, penmtru ca Chatsidis să închidă tabela, în minutul 57.

Momentan, PAOK a trecut pe primul loc al clasamentului, cu 57 de puncte. Levadiakos e a cincea, cu 39 de puncte, anunță news.ro. În etapa următoare, PAOK va da piept cu Volos.

