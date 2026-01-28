Decizia lui PAOK în privinţa meciului cu Lyon, după tragedia din România! Apelul clubului către suporteri - Antena Sport

Închide meniul
Bogdan Stănescu Publicat: 28 ianuarie 2026, 8:56

Decizia lui PAOK în privinţa meciului cu Lyon, după tragedia din România! Apelul clubului către suporteri

Tribuna oaspeţilor va fi închisă la meciul Olympique Lyon – PAOK Salonic, joi, în Liga Europa, ca urmare a morţii a şapte suporteri ai echipei lui Răzvan Lucescu în accidentul devastator din Timiş.

PAOK a anunţat că respectă decizia grupurilor de suporteri, care şi-au anulat deplasările în Franţa după tragedie.

Tribuna oaspeţilor, închisă la meciul Lyon – PAOK, în urma tragediei din România

Conştientizând durerea şi suferinţa întregii familii PAOK după tragicul accident şi urmând decizia suporterilor organizaţi de a anula toate deplasările şi de a menţine închisă tribuna oaspeţilor în semn de doliu, în acord cu autorităţile franceze şi cu Lyon, tribuna respectivă nu va fi deschisă.

Cei care nu au plecat încă în călătoria spre Lyon, dar şi cei care se află deja în Franţa, sunt rugaţi să respecte decizia familiei PAOK”, a precizat PAOK pe Facebook.

Şapte persoane au murit şi trei au ajuns la spital, marţi, după un accident produs în judeţul Timiş. Toţi sunt cetăţeni greci, care se îndreptau spre Franţa. Zece persoane se aflau într-un microbuz cu capacitatea de 8+1. Şase dintre victime au fost găsite decedate la faţa locului, cea de-a şaptea murind în drum spre spital. Şoferul microbuzului a încercat să facă o depăşire.

Vehiculul venea din Grecia şi se îndrepta spre Franţa, acolo unde urma să aibă loc meciul dintre echipele Olympique Lyon şi PAOK Salonic din Liga Europa.

În apropiere de Lugoj, microbuzul a intrat într-o depăşire, apoi a izbit un TIR.

Meciul dintre PAOK Salonic, echipă antrenată de Răzvan Lucescu, şi Olympique Lyon este programat, joi, în Franţa, de la ora 22.00, în ultima etapă a grupei principale a Ligii Europa. PAOK a cerut amânarea jocului, dar UEFA a refuzat, având în vedere că este ultima etapă, iar programul ar fi dat peste cap.

