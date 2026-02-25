Billel Omrani s-a întors în fotbalul românesc. Cu ce echipă a bătut palma - Antena Sport

Billel Omrani a revenit în România şi se pregăteşte cu Concordia Chiajna.

ARTICOLUL CONTINUĂ DUPĂ RECLAMĂ

În prezent, Billel Omrani este jucător liber de contract. Ultima sa experiență a fost în liga a doua din Grecia, la Anagennisi Karditsa, de care s-a despărțit la începutul lui 2026, după o perioadă modestă cu un singur gol marcat în 11 meciuri.

Cariera atacantului franco-algerian a intrat într-un declin vizibil după plecarea de la CFR Cluj în 2022, unde a cunoscut cea mai bună formă.

Anunţul revenirii în fotbalul românesc a lui Omrani a fost făcut de impresarul Florin Vulturar. El a postat şi o fotografie cu jucătorul în tricoul Concordiei Chiajna.