Billel Omrani s-a întors în fotbalul românesc. Cu ce echipă a bătut palma - Antena Sport

Billel Omrani a revenit în România şi se pregăteşte cu Concordia Chiajna.
În prezent, Billel Omrani este jucător liber de contract. Ultima sa experiență a fost în liga a doua din Grecia, la Anagennisi Karditsa, de care s-a despărțit la începutul lui 2026, după o perioadă modestă cu un singur gol marcat în 11 meciuri.
Cariera atacantului franco-algerian a intrat într-un declin vizibil după plecarea de la CFR Cluj în 2022, unde a cunoscut cea mai bună formă.
Anunţul revenirii în fotbalul românesc a lui Omrani a fost făcut de impresarul Florin Vulturar. El a postat şi o fotografie cu jucătorul în tricoul Concordiei Chiajna.
