E oficial. Bănel Nicoliţă a semnat un nou contract la 41 de ani - Antena Sport

Bănel Nicoliţă vea să se păstreze activ şi nu renunţă la fotbal. El a ajuns la un acord cu o echipă din Liga 5, FC Produleşti.

Fostul fotbalist al FCSB a fost anunţat şi oficial.

“Astăzi avem plăcerea să vă prezentăm cea mai nouă achiziție a echipei F.C.PRODULEȘTI: BĂNEL NICOLIȚĂ. Suntem onorați și bucuroși să avem alături de noi un jucător de asemenea valoare, care va aduce un plus de experiență, determinare și calitate în cadrul echipei noastre”, a anunțat primarul George Georgescu.

Bănel Nicoliță a jucat în carieră până acum pentru FCSB, Viitorul Constanța, Nantes, Saint-Ettiene, ASA Târgu-Mureș, Poli Timișoara, Aris Limassol și CS Făurei.