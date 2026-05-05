BNR va lansa două monede pentru Steaua Bucureşti, la 40 de ani de la câştigarea Cupei Campionilor Europeni

Banca Naţională a României (BNR) va lansa, începând cu 7 mai, în circuitul numismatic, o monedă din argint, cu valoarea nominală de 10 lei, şi o monedă din tombac cuprat, cu valoarea nominală de 1 leu, dedicate aniversării a 40 de ani de la câştigarea Cupei Campionilor Europeni de către Steaua Bucureşti.

Potrivit unui comunicat al băncii centrale, aversul monedei din argint prezintă o interpretare grafică a Cupei Campionilor Europeni, inscripţia “ROMANIA” în arc de cerc, stema României, valoarea nominală “10 LEI” şi anul de emisiune “2026”.

Banca Naţională a României va lansa două monede pentru Steaua Bucureşti

Aversul monedei din tombac cuprat prezintă o interpretare grafică a Cupei Campionilor Europeni, inscripţia “ROMANIA” în arc de cerc, stema României, valoarea nominală “1 LEU” şi anul de emisiune “2026”.

Reversul comun al monedelor din argint şi tombac cuprat redă sigla Steaua Bucureşti, o minge de fotbal în fundal şi inscripţiile “CASTIGAREA CUPEI CAMPIONILOR EUROPENI” şi “1986”.

Monedele din argint şi tombac cuprat sunt ambalate în capsule de metacrilat transparent şi sunt însoţite de certificate de autenticitate, redactate în limbile română, engleză şi franceză, pe care se găsesc semnăturile guvernatorului BNR şi casierului central.