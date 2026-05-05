Home | Fotbal | BNR va lansa două monede pentru Steaua Bucureşti, la 40 de ani de la câştigarea Cupei Campionilor Europeni
Foto

BNR va lansa două monede pentru Steaua Bucureşti, la 40 de ani de la câştigarea Cupei Campionilor Europeni

Alex Masgras Publicat: 5 mai 2026, 11:20

Comentarii
BNR va lansa două monede pentru Steaua Bucureşti, la 40 de ani de la câştigarea Cupei Campionilor Europeni
galerie foto Galerie (4)

Razvan Pasarica / Sport Pictures via Hepta

Google News As.roAdaugă-ne ca sursă preferată în Google

Banca Naţională a României (BNR) va lansa, începând cu 7 mai, în circuitul numismatic, o monedă din argint, cu valoarea nominală de 10 lei, şi o monedă din tombac cuprat, cu valoarea nominală de 1 leu, dedicate aniversării a 40 de ani de la câştigarea Cupei Campionilor Europeni de către Steaua Bucureşti.

ARTICOLUL CONTINUĂ DUPĂ RECLAMĂ

Potrivit unui comunicat al băncii centrale, aversul monedei din argint prezintă o interpretare grafică a Cupei Campionilor Europeni, inscripţia “ROMANIA” în arc de cerc, stema României, valoarea nominală “10 LEI” şi anul de emisiune “2026”.

Banca Naţională a României va lansa două monede pentru Steaua Bucureşti

Aversul monedei din tombac cuprat prezintă o interpretare grafică a Cupei Campionilor Europeni, inscripţia “ROMANIA” în arc de cerc, stema României, valoarea nominală “1 LEU” şi anul de emisiune “2026”.

Reversul comun al monedelor din argint şi tombac cuprat redă sigla Steaua Bucureşti, o minge de fotbal în fundal şi inscripţiile “CASTIGAREA CUPEI CAMPIONILOR EUROPENI” şi “1986”.

Monedele din argint şi tombac cuprat sunt ambalate în capsule de metacrilat transparent şi sunt însoţite de certificate de autenticitate, redactate în limbile română, engleză şi franceză, pe care se găsesc semnăturile guvernatorului BNR şi casierului central.

Reclamă
Reclamă

Tirajele maxime aprobate sunt de 4.000 de piese pentru moneda din argint şi 4.000 de piese pentru moneda din tombac cuprat.

Preţul de vânzare pentru moneda din argint este de 1.000 de lei, inclusiv TVA şi certificatul de autenticitate, iar pentru moneda din tombac cuprat este de 260,00 lei, inclusiv TVA şi certificatul de autenticitate.

Monedele din argint şi monedele din tombac cuprat cu tema “Steaua Bucureşti – 40 de ani de la câştigarea Cupei Campionilor Europeni” au putere circulatorie pe teritoriul României.

Vreme anormal de caldă în România în luna mai: prognoza meteo în perioada 4 mai-1 iunieVreme anormal de caldă în România în luna mai: prognoza meteo în perioada 4 mai-1 iunie
Reclamă

Lansarea în circuitul numismatic a acestor monede se realizează prin sucursalele regionale Bucureşti, Cluj, Constanţa, Dolj, Iaşi şi Timiş ale Băncii Naţionale a României

Înapoi la Homepage
Comentarii


Reclamă
Recomandări

Reușește Cristi Chivu să facă dubla campionat - Cupa Italiei cu Inter?
Loading ... Loading ...
Citește și:
Trei persoane, la spital după ce un tânăr de 24 de ani, băut, a provocat un accident pe Iuliu Maniu
Observator
Trei persoane, la spital după ce un tânăr de 24 de ani, băut, a provocat un accident pe Iuliu Maniu
Cum arăta în urmă cu 16 ani soția lui Cristi Chivu. Adelina a luat o pauză lungă de la televiziune
Fanatik.ro
Cum arăta în urmă cu 16 ani soția lui Cristi Chivu. Adelina a luat o pauză lungă de la televiziune
15:26

Carolina Hurricanes, încă un pas către finala Conferinţei de Est! A învins-o în overtime pe Flyers şi conduce cu 2-0
14:54

“Discut cu 2 echipe din Italia”. Adrian Mutu a făcut anunțul despre revenirea sa pe bancă
14:53

Adrian Porumboiu s-a dezvlănţuit după ce a auzit explicaţiile lui Kyros Vassaras: “Ne iau şmecherii ăştia de fraieri”
14:28

Nume surpriză pentru Real Madrid! Antrenorul de top care se află pe lista scurtă a lui Florentino Perez
14:04

Arsenal – Atletico Madrid (LIVE TEXT, 22:00). Prima finalistă din Champions League se decide la Londra
13:52

EXCLUSIV“Poză de Playboy!” Cristi Borcea a răbufnit când a văzut noua siglă a lui Dinamo: “O mare mizerie”
Vezi toate știrile
1 Prima decizie luată de Kyros Vassaras, după scandalul de arbitraj de la Universitatea Craiova – Dinamo 2-1 2 “Ce-aveţi, mă?” Dialog halucinant între arbitrii din camera VAR la faza golului oltenilor, marcat din offside! 3 Cristi Chivu a plecat din conferinţă, după ce a devenit campion cu Inter. Cum şi-a explicat gestul rar: “Aţi înţeles momentul” 4 Gigi Becali îl va da afară de la FCSB, dar jucătorul e la mare căutare: “Cu un CV ca al lui, multe echipe îl vor” 5 Șoc la CFR Cluj! Plecare din conducerea clubului: “Demisia am depus-o de ieri. Nu vreau să mă asociez cu ei” 6 “Pot să plângă”. Steven Nsimba, mesaj plin de tupeu după golul din offside marcat în Craiova – Dinamo
Citește și