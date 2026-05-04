Gigi Becali îl va da afară de la FCSB, dar jucătorul e la mare căutare: “Cu un CV ca al lui, multe echipe îl vor”

Viviana Moraru Publicat: 4 mai 2026, 11:00

Gigi Becali e gata să-l dea afară de la FCSB pe Ofri Arad (27 de ani). Mijlocaşul israelian a fost transferat în iarnă de campioană, în locul lui Adrian Şut, însă nu a reuşit să-l impresioneze pe patronul roş-albaştrilor.

Agentul jucătorului a confirmat faptul că acesta va pleca de la FCSB, la finalul sezonului. În ciuda faptului că se despartă de campioană după doar câteva meciuri bifate, Ofri Arad nu duce lipsă de oferte.

Agentul Gilad Katsav a transmis că Ofri Arad va fi la mare căutare în vară, după ce-şi va rezilia contractul cu FCSB. Acesta a subliniat că CV-ul jucătorului israelian este unul atractiv, el evoluând în grupa de Champions League în acest sezon, cu Kairat Almaty. Recent, în presa din Israel s-a zvonit că Arad ar fi pe lista de transferuri a celor de la Maccabi Haifa.

“Va fi o despărțire. În opinia mea, este o nebunie că există atâtea declarații (n.r. cel mai probabil ale lui Gigi Becali) și totul apare în mass media.

(n.r. unde va juca Ofri Arad din vară) Cu un CV ca al său, multe echipe îl vor alege cu ardoare. (n.r. dacă se va întoarce în Israel) Va trebui să vedem la vremea respectivă ce oferte va avea din alte părți, dar și ce va primi din Israel. Are contract acum, dar lucrurile nu merg bine”, a declarat agentul lui Ofri Arad, conform presei din Israel.

Ofri Arad s-a confruntat cu probleme medicale, în momentul transferului la FCSB, astfel că a avut nevoie de mai mult până să ajungă să fie apt de joc. Mijlocaşul a bifat doar patru meciuri la echipa roş-albastră, în total 113 minute.

Pe lângă Ofri Arad, Gigi Becali i-a trecut pe lista “neagră” de la FCSB şi pe Vlad Chiricheş, Risto Radunovic, David Kiki, Daniel Graovac, Lukas Zima şi Dennis Politic. Patronul campioanei pregăteşte “revoluţia” la FCSB, la finalul acestui sezon.

