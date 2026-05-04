Gigi Becali îl va da afară de la FCSB, dar jucătorul e la mare căutare: “Cu un CV ca al lui, multe echipe îl vor”

Gigi Becali e gata să-l dea afară de la FCSB pe Ofri Arad (27 de ani). Mijlocaşul israelian a fost transferat în iarnă de campioană, în locul lui Adrian Şut, însă nu a reuşit să-l impresioneze pe patronul roş-albaştrilor.

ARTICOLUL CONTINUĂ DUPĂ RECLAMĂ

Agentul jucătorului a confirmat faptul că acesta va pleca de la FCSB, la finalul sezonului. În ciuda faptului că se despartă de campioană după doar câteva meciuri bifate, Ofri Arad nu duce lipsă de oferte.

Ofri Arad e la mare căutare, după ce Gigi Becali l-a trecut pe lista plecărilor de la FCSB

Agentul Gilad Katsav a transmis că Ofri Arad va fi la mare căutare în vară, după ce-şi va rezilia contractul cu FCSB. Acesta a subliniat că CV-ul jucătorului israelian este unul atractiv, el evoluând în grupa de Champions League în acest sezon, cu Kairat Almaty. Recent, în presa din Israel s-a zvonit că Arad ar fi pe lista de transferuri a celor de la Maccabi Haifa.

“Va fi o despărțire. În opinia mea, este o nebunie că există atâtea declarații (n.r. cel mai probabil ale lui Gigi Becali) și totul apare în mass media.

(n.r. unde va juca Ofri Arad din vară) Cu un CV ca al său, multe echipe îl vor alege cu ardoare. (n.r. dacă se va întoarce în Israel) Va trebui să vedem la vremea respectivă ce oferte va avea din alte părți, dar și ce va primi din Israel. Are contract acum, dar lucrurile nu merg bine”, a declarat agentul lui Ofri Arad, conform presei din Israel.