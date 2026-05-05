România, locul 3 la Campionatul European de Culturism şi Fitness! Tricolorii au obţinut 39 de medalii

Lotul național al Federației de Culturism și Fitness a României a obținut o performanță remarcabilă la Campionatul European desfășurat în Spania, clasându-se pe locul III în clasamentul general pe națiuni.

ARTICOLUL CONTINUĂ DUPĂ RECLAMĂ

Într-o competiție acerbă, care a reunit 41 de țări, sportivii români au demonstrat încă o dată valoare, disciplină și determinare, acumulând un total de 343 de puncte. Această performanță consolidează poziția României în elita culturismului și fitnessului european.

România, locul 3 la Campionatul European de Culturism şi Fitness!

Clasamentul general (Top 10):

1. Finlanda – 368 puncte

2. Estonia – 348 puncte

3. România – 343 puncte

4. Turcia – 333 puncte

5. Cehia – 302 puncte

6. Ucraina – 285 puncte

7. Rusia – 259 puncte

8. Slovacia – 248 puncte

9. Polonia – 234 puncte

10. Franța – 173 puncte

Rezultatul obținut este rodul muncii susținute a sportivilor, al dedicării antrenorilor și al sprijinului constant oferit de întreaga echipă din spatele lotului național. „Această clasare pe podiumul european este o confirmare a progresului și a valorii sportivilor noștri. Suntem mândri de fiecare dintre ei și de modul în care au reprezentat România”, spune Gabriel Toncean, președinte al FRCF.

In cele două zile de competiție, cei 31 de sportivi români au obținut un număr impresionant de 39 de medalii: 17 de aur, 11 de argint și 11 de bronz. Totodată, au fost obținute 9 locuri IV, 3 locuri V și 2 locuri VI.