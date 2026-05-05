Home | Alte sporturi | România, locul 3 la Campionatul European de Culturism şi Fitness! Tricolorii au obţinut 39 de medalii

România, locul 3 la Campionatul European de Culturism şi Fitness! Tricolorii au obţinut 39 de medalii

Alex Masgras Publicat: 5 mai 2026, 12:09

Comentarii
România, locul 3 la Campionatul European de Culturism şi Fitness! Tricolorii au obţinut 39 de medalii

România, pe podium la culturism / Facebook Federatia Romana de Culturism si Fitness

Google News As.roAdaugă-ne ca sursă preferată în Google

Lotul național al Federației de Culturism și Fitness a României a obținut o performanță remarcabilă la Campionatul European desfășurat în Spania, clasându-se pe locul III în clasamentul general pe națiuni.

ARTICOLUL CONTINUĂ DUPĂ RECLAMĂ

Într-o competiție acerbă, care a reunit 41 de țări, sportivii români au demonstrat încă o dată valoare, disciplină și determinare, acumulând un total de 343 de puncte. Această performanță consolidează poziția României în elita culturismului și fitnessului european.

România, locul 3 la Campionatul European de Culturism şi Fitness!

Clasamentul general (Top 10):

  • 1. Finlanda – 368 puncte
  • 2. Estonia – 348 puncte
  • 3. România – 343 puncte
  • 4. Turcia – 333 puncte
  • 5. Cehia – 302 puncte
  • 6. Ucraina – 285 puncte
  • 7. Rusia – 259 puncte
  • 8. Slovacia – 248 puncte
  • 9. Polonia – 234 puncte
  • 10. Franța – 173 puncte

Rezultatul obținut este rodul muncii susținute a sportivilor, al dedicării antrenorilor și al sprijinului constant oferit de întreaga echipă din spatele lotului național. „Această clasare pe podiumul european este o confirmare a progresului și a valorii sportivilor noștri. Suntem mândri de fiecare dintre ei și de modul în care au reprezentat România”, spune Gabriel Toncean, președinte al FRCF.

In cele două zile de competiție, cei 31 de sportivi români au obținut un număr impresionant de 39 de medalii: 17 de aur, 11 de argint și 11 de bronz. Totodată, au fost obținute 9 locuri IV, 3 locuri V și 2 locuri VI.

Reclamă
Reclamă

Echipa României a înregistrat rezultate remarcabile și pe categorii de vârstă:

  • la juniori – locul 1 pe națiuni;
  • la seniori – locul 3 pe națiuni.

În clasamentul general pe națiuni, echipa României s-a clasat pe locul 3 din 41 de țări participante, confirmând încă o dată valoarea și consistența performanțelor la nivel european.

Vreme anormal de caldă în România în luna mai: prognoza meteo în perioada 4 mai-1 iunieVreme anormal de caldă în România în luna mai: prognoza meteo în perioada 4 mai-1 iunie
Reclamă
Înapoi la Homepage
Comentarii


Reclamă
Recomandări

Reușește Cristi Chivu să facă dubla campionat - Cupa Italiei cu Inter?
Loading ... Loading ...
Citește și:
Trei persoane, la spital după ce un tânăr de 24 de ani, băut, a provocat un accident pe Iuliu Maniu
Observator
Trei persoane, la spital după ce un tânăr de 24 de ani, băut, a provocat un accident pe Iuliu Maniu
MM Stoica s-a întors din Franța! Pe ce jucători a pus ochii managerul FCSB: „E prioritatea numărul 1!”
Fanatik.ro
MM Stoica s-a întors din Franța! Pe ce jucători a pus ochii managerul FCSB: „E prioritatea numărul 1!”
14:54

“Discut cu 2 echipe din Italia”. Adrian Mutu a făcut anunțul despre revenirea sa pe bancă
14:53

Adrian Porumboiu s-a dezvlănţuit după ce a auzit explicaţiile lui Kyros Vassaras: “Ne iau şmecherii ăştia de fraieri”
14:28

Nume surpriză pentru Real Madrid! Antrenorul de top care se află pe lista scurtă a lui Florentino Perez
14:04

Arsenal – Atletico Madrid (LIVE TEXT, 22:00). Prima finalistă din Champions League se decide la Londra
13:52

EXCLUSIV“Poză de Playboy!” Cristi Borcea a răbufnit când a văzut noua siglă a lui Dinamo: “O mare mizerie”
13:46

Au retrogradat iar și anunță obiectivul: promovarea! Echipa „yo-yo” a Europei: „Suntem fericiți o dată la doi ani!”
Vezi toate știrile
1 Prima decizie luată de Kyros Vassaras, după scandalul de arbitraj de la Universitatea Craiova – Dinamo 2-1 2 “Ce-aveţi, mă?” Dialog halucinant între arbitrii din camera VAR la faza golului oltenilor, marcat din offside! 3 Cristi Chivu a plecat din conferinţă, după ce a devenit campion cu Inter. Cum şi-a explicat gestul rar: “Aţi înţeles momentul” 4 Gigi Becali îl va da afară de la FCSB, dar jucătorul e la mare căutare: “Cu un CV ca al lui, multe echipe îl vor” 5 Șoc la CFR Cluj! Plecare din conducerea clubului: “Demisia am depus-o de ieri. Nu vreau să mă asociez cu ei” 6 “Pot să plângă”. Steven Nsimba, mesaj plin de tupeu după golul din offside marcat în Craiova – Dinamo
Citește și
Cele mai citite
Antrenorul care i-a spus “Da” lui Gigi Becali şi e gata să semneze cu FCSB: “E deja la Bucureşti”Antrenorul care i-a spus “Da” lui Gigi Becali şi e gata să semneze cu FCSB: “E deja la Bucureşti”
Prima decizie luată de Kyros Vassaras, după scandalul de arbitraj de la Universitatea Craiova – Dinamo 2-1Prima decizie luată de Kyros Vassaras, după scandalul de arbitraj de la Universitatea Craiova – Dinamo 2-1
„Nu a făcut ca alții, e inteligent!” Cuvinte de aur de la Mourinho pentru Chivu! Ce mesaj i-a transmis: „Voi fi acolo!”„Nu a făcut ca alții, e inteligent!” Cuvinte de aur de la Mourinho pentru Chivu! Ce mesaj i-a transmis: „Voi fi acolo!”
Cristiano Bergodi: “Nu vreau să ia eventul Cristi Chivu”Cristiano Bergodi: “Nu vreau să ia eventul Cristi Chivu”