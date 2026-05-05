Victor Wembanyama, un nou record în play-off-ul NBA! San Antonio Spurs, înfrângere în primul meci cu Timberwolves

Alex Masgras Publicat: 5 mai 2026, 11:48

Victor Wembanyama, în Spurs - Timberwolves / Getty Images

San Antonio Spurs a pierdut pe teren propriu meciul de debut din semifinalele de Conferinţă, cu 102-104, în faţa echipei Minnesota Timberwolves, în ciuda unui record de capace al starului francez Victor Wembanyama (12), care a doborât astfel recordul de capace la un meci din play-off la prima sa participare în play-off.

Wembanyama a reuşit o triplă-dublă (categorie statistică de peste zece unităţi), cu 11 puncte, 15 recuperări şi 12 capace.

Victor Wembanyama, record de capace în play-off-ul NBA!

Nu a fost însă suficient pentru San Antonio Spurs, care a pierdut meciul 1 în faţa lui Minnesota Timberwolves. Meciul al doilea al seriei va avea loc miercuri, tot în Texas.

În Conferinţa de Est, New York Knicks a debutat cu dreptul în semifinalele Conferinţei de Est a ligii profesioniste nord-americane de baschet (NBA), obţinând luni o victorie categorică, cu scorul de 137-98, în faţa lui Philadelphia 76ers, informează AFP.

Knicks a făcut o demonstraţie ofensivă în special prin coordonatorul de joc Jalen Brunson, autor a 35 de puncte în doar 30 de minute de joc.

Philadelphia 76ers, care a mizat pe Joel Embiid (14 puncte) şi Paul George (17 puncte), nu a reuşit însă să-şi găsească cheia defensivă, după două zile de la eliminarea lui Boston Celtics , în meciul decisiv al seriei.

Meciul al doilea va avea loc miercuri tot la Madison Square Garden din New York.

