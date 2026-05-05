Victor Wembanyama, un nou record în play-off-ul NBA! San Antonio Spurs, înfrângere în primul meci cu Timberwolves

San Antonio Spurs a pierdut pe teren propriu meciul de debut din semifinalele de Conferinţă, cu 102-104, în faţa echipei Minnesota Timberwolves, în ciuda unui record de capace al starului francez Victor Wembanyama (12), care a doborât astfel recordul de capace la un meci din play-off la prima sa participare în play-off.

ARTICOLUL CONTINUĂ DUPĂ RECLAMĂ

Wembanyama a reuşit o triplă-dublă (categorie statistică de peste zece unităţi), cu 11 puncte, 15 recuperări şi 12 capace.

Victor Wembanyama, record de capace în play-off-ul NBA!

Nu a fost însă suficient pentru San Antonio Spurs, care a pierdut meciul 1 în faţa lui Minnesota Timberwolves. Meciul al doilea al seriei va avea loc miercuri, tot în Texas.

VICTOR WEMBANYAMA TONIGHT:

11 POINTS

15 REBOUNDS

12 BLOCKS

5 ASSISTS

40 MINUTES

PLAYOFF TRIPLE-DOUBLE WITH BLOCKS. 🤯 pic.twitter.com/0A3HY7nYBQ

— Hoop Central (@TheHoopCentral) May 5, 2026

În Conferinţa de Est, New York Knicks a debutat cu dreptul în semifinalele Conferinţei de Est a ligii profesioniste nord-americane de baschet (NBA), obţinând luni o victorie categorică, cu scorul de 137-98, în faţa lui Philadelphia 76ers, informează AFP.