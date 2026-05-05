Barcelona trebuie să bage mâna în buzunar! Se luptă cu Bayern pentru starul de 85 de milioane de euro

Alex Masgras Publicat: 5 mai 2026, 12:33

Hansi Flick, în timpul unui meci / Profimedia

Barcelona şi-a stabilit deja ţintele pentru sezonul viitor, dar catalanii trebuie să bage adânc mâna în buzunar. Spaniolii au aflat că departamentul de scouting al formaţiei de pe Camp Nou a pus ochii pe Anthony Gordon, vedeta celor de la Newcastle.

Englezul se află pe lista scurtă a catalanilor, el impresionând prin intensitatea sa atunci cândnu are mingea, pressingul ridicat şi versatilitatea sa, în condiţiile în care poate juca atât pe partea stângă, cât şi în centru. Barcelona are însă şi o problemă: preţul uriaş cerut de Newcastle.

Barcelona îl vrea pe Anthony Gordon! Newcastle cere 85 de milioane de euro

Potrivit mundodeportivo.com, “coţofenele” i-au stabilit deja un preţ şi nu au de gând să negocieze. Pentru ca Anthony Gordon să plece de pe St. James’ Park, echipele doritoare trebuie să plătească suma de 85 de milioane de euro. Sezonul acesta, în 12 meciuri disputate în Champions League, el a marcat 10 goluri.

Hansi Flick a fost şi el impresionat de calităţile lui Anthony Gordon, în partidele pe care Barcelona le-a disputat împotriva lui Newcastle în acest sezon din UEFA Champions League, atunci când el a jucat în zona centrală. La meciul din faza principală, câştigat de Barcelona cu 2-1 în Anglia, Gordon a marcat golul “coţofenelor”.

Barcelona nu este însă singura echipă interesată de serviciile lui Anthony Gordon. Pe fir se află şi Bayern Munchen, potrivit celor de la Bild, care ar fi contactat deja conducerea lui Newcastle. Bavarezii au primit un răspuns ferm: “coţofenele” nu negociază pentru mai puţin de 85 de milioane de euro.

Cu toate acestea, preţul ridicat cerut de Newcastle pentru Anthony Gordon le dă de gândit catalanilor, care mai au şi alţi jucători scumpi pe listă. Este vorba despre Julian Alvarez, atacantul lui Atletico Madrid, iar preţul este uriaş: 100 de milioane de euro pentru transferul argentinianului.

  • 60 de milioane de euro este cota de piaţă a lui Anthony Gordon, potrivit transfermarkt.com
  • Gordon joacă la Newcastle din 2023, atunci când a plătit 45,6 milioane de euro pentru transferul acestuia de la Everton
