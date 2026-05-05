Zeljko Kopic, la ora adevărului. Ar putea ajunge antrenor la FCSB? “Am tot respectul pentru Gigi Becali”

Gigi Becali și-a exprimat în trecut admirația față de Zeljko Kopic pentru ce a reușit să facă la Dinamo, iar recent antrenorul croat a răspuns unei întrebări ce ar putea genera multă intrigă în ambele tabere: ar putea tehnicianul alb-roșiilor să ajungă pe banca formației care a câștigat ultimele două titluri de campioană.

Zeljko Kopic a schimbat fața lui Dinamo de când a venit la club în noiembrie 2023. Prima dată, a salvat echipa de la retrogradare la baraj, după care a calificat-o două sezoane la rând în play-off, iar în această stagiune se și bate alături de jucătorii săi pentru cupele europene.

Kopic nu se vede lucrând la FCSB în prezent

Rezultatele croatului pe banca lui Dinamo au atras atenția tuturor personajelor importante din Liga 1, inclusiv pe a lui Gigi Becali. Cu această ocazie, jurnaliștii de la fanatik.ro au vrut să afle de la Kopic dacă ar putea să lucreze cu latifundiarul din Pipera și să ajungă pe banca marii rivale a echipei sale.

Antrenorul de 48 de ani a dat un răspuns negativ, spunând că nu se vede lucrând în sistemul abordat de Becali la FCSB, referindu-se cel mai probabil la intervențiile constante ale patronului. Totuși, Kopic a spus că nu știe ce îi rezervă viitorul.

“Din poziția în care sunt acum, clar, nu. Din nou, spun că eu sunt antrenorul lui Dinamo și sunt cu inima și sufletul implicat aici. Am tot respectul pentru ce a construit la FCSB, pentru modul lor de lucru, dar eu nu m-aş vedea în acel sistem.