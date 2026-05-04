Reacţia surprinzătoare a CCA după ce Universitatea Craiova a învins-o pe Dinamo cu un gol din offside!

Comisia Centrală a Arbitrilor (CCA) a trimis un punct de vedere, după scandalul declanşat de validarea golului 2 al Universităţii Craiova, din minutul 90+1, al lui Steven Nsimba, după ce atacantul francez s-a aflat în poziţie de offside în acea fază.
Specialistul în arbitraj Marius Avram concluzionase anterior că golul ar fi trebuit anulat. Cu această victorie, Craiova a luat o opţiune importantă pentru câştigarea titlului. Oltenii sunt la 3 puncte în faţa locului 2, ocupat de U Cluj.
Reacţia CCA după ce Craiova a învins-o pe Dinamo cu un gol din offside
“În conformitate cu Strategia de Comunicare a Comisiei Centrale a Arbitrilor, președintele Kyros Vassaras prezintă explicații referitoare la situația din finalul partidei Universitatea Craiova – Dinamo, faza premergătoare marcării celui de-al doilea gol de către echipa gazdă.
«Această analiză publică a situațiilor care ridică semne de întrebare este în concordanță cu obiectivele CCA privind transparența procesului decizional, atât pe terenul de joc, cât și în camera VAR. În același timp, considerăm regretabil faptul că, în spațiul public, sunt validate opinii care nu sunt în concordanță cu Legile Jocului, reglementările în vigoare și protocolul VAR», a declarat Kyros Vassaras.
Președintele CCA a subliniat totodată că, pe lângă sesiunile interactive organizate periodic cu reprezentanții mass-media, colaboratorii acestora, reprezentanții cluburilor și antrenorii echipelor din Superligă, Comisia Centrală a Arbitrilor rămâne deschisă pentru a oferi clarificări tuturor celor interesați cu privire la protocolul VAR și la modul de intervenție al asistenței video”, a transmis CCA, potrivit FRF.
CCA a publicat şi un video în care a fost explicat pe larg de ce golul oltenilor a fost validat. Vassaras a explicat că după ce Nsimba s-a aflat într-o poziţie de offside nesemnalizată, oltenii nu au pasat în faţă, pentru ca faza să fie analizată la VAR. Dimpotrivă, ei au pasat în spate, faza a curs şi au urmat nouă pase consecutive la mijlocul terenului, până ca oltenii să înceapă o nouă acţiune de atac.
Vezi aici explicaţiile video ale lui Kyros Vassaras legate de faza care a declanşat un scandal uriaş
