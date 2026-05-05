Dumitru Dragomir, sfat pentru Dan Şucu! A numit antrenorul ideal pentru Rapid: “Îi dai 20.000 de euro”

Alex Masgras Publicat: 5 mai 2026, 10:42

Dumitru Dragomir, în tribune, la un meci de fotbal / Profimedia Images

Dumitru Dragomir, fostul preşedinte al Ligii Profesioniste de Fotbal, este de părere că Rapid are nevoie de un antrenor nou. Alături de Costel Gâlcă, formaţia din Giuleşti a avut un sezon regulat foarte bun, dar din candidată la titlu, Rapid a ajuns să aibă o serie incredeibilă de înfrângeri în play-off. Acum, fanii au ajuns să îi ceară demisia.

În ultima vreme s-a vorbit mult despre varianta Daniel Pancu la Rapid. În prezent antrenor la CFR Cluj, Pancu a făcut adevărate minuni în Gruia, acolo unde a transformat-o pe CFR. Dacă în urmă cu câteva luni, clujenii aveau emoţii în privinţa calificării în play-off, acum CFR Cluj încă speră la titlu.

Dumitru Dragomir l-a propus Bogdan Andone la Rapid

Chiar şi în aceste condiţii, Dumitru Dragomir este de părere că Daniel Pancu nu ar performa în Giuleşti, sub comanda lui Dan Şucu. Astfel, fostul preşedinte LPF a venit cu o propunere surpriză.

Dumitru Dragomir l-a propus în Giueşti pe Bogdan Andone, antrenorul lui FC Argeş. Parcursul foarte bun al piteştenilor din acest sezon l-au convins pe Dragomir şi este de părere că Andone ar putea construi o echipă la Rapid.

“Șucu nu face nimic nici cu Pancu. Rapid nu are echipă! Trebuie să aduci un antrenor care să îți facă echipă. Trebuie să îl aduci pe Bogdan Andone. Îți cere 20.000 de euro (n.r. salariu), îi dai 20.000!

Într-un an de zile îți face echipă! Dintr-o nou-promovată, la un moment dat se bătea la titlu”, a declarat Dumitru Dragomir, potrivit fanatik.ro.

