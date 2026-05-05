Povestea impresionantă de viaţă a noului campion mondial, Wu Yize. Dormea cu tatăl său în acelaşi pat, fără ferestre la cameră

Wu Yize a scris o nouă pagină în istoria snookerului, după ce a devenit campion mondial la ediţia din 2026. Chinezul l-a învins în decisiv pe Shaun Murphy (18-17), fiind al doilea din ţara sa care reuşeşte această performanţă, după Zhao Xingtong.
La 22 de ani, Wu este al doilea cel mai tânăr jucător care se impune la Crucible, după Stephen Hendry. Dar povestea lui putea fi altă, el fiind aproape de retragerea din snooker din cauza situaţiei financiare la limită a familiei sale.
Wu Yize, noul campion din lumea snookerului
Conform celor de la The Independent, Wu a început să joace snooker de când a putut ţine tacul în mână. În timp ce mama sa avea un magazin cu antichităţi, tatăl său umbla cu el pe la turnee, pentru a-i creşte valoarea.
Când Wu avea 11 ani, tatăl său l-a adus la Academia pe care celebrul antrenor Roger Leighton o avea în Yushan.
“Era un puști obraznic și pus pe șotii când l-am întâlnit prima oară. După două săptămâni de antrenament, a reușit aproape să își dubleze cel mai mare break: de la 50 la 89. Eram mândru de progresul lui, dar el mi-a zis <Nu e suficient de bine, Ronnie (n.r. Ossulivan) ar fi curățat masa”, vorbea Leighton, explicând ce mentalitate avea asiaticul.
Wu Yize a fost aproape de retragere
La 14 ani, Wu Yize a câştigat Campionatul Mondial U21, iar la 15 ani l-a chinuit rău pe John Higgins, scoţianul având nevoie de joc decisiv (6-5), pentru a se impune la International Championship, în China.
Tot la 14 ani, Wu s-a mutat în Regat pentru a avea şanse mai mari de dezvoltare în snooker. A urmat apoi un moment extrem de greu, tatăl său renunţând la job pentru a ajunge de asemenea în Anglia. Cei doi dormeau în acelaşi pat, într-o încăpere fără ferestre.
Cei doi au strâns din dinţi şi au luat decizia să nu renunţe şi să rămână în Anglia. Acum, cu siguranţă situaţia financiară nu mai reprezintă o problemă, după cecul de 175.000 de lire, primit în noiembrie, după triumful de la International Championship şi după cei 500.000 de lire sterline câştigaţi la Crucible.
Primul turneu câştigat
Wu Yize a ajuns prima oară la Crucible la 19 ani, după ce devenise jucător profesionist doi ani mai devreme. Primul turneu adjudecat a fost cel menţionat mai sus, succesul venind după o finală cu John Higgins.
A fost un turneu uriaş pentru el atunci: a reuşit 14 break-uri de peste 100 de puncte în 63 de frame-uri. Mai mult, l-a învins pe Judd Trump cu 6-4, revenind de la 0-4, a trecut apoi cu 6-0 de Barry Hawkins, învingându-l în semifinale pe conaţionalul Zhao Xingtong.
După finala cu Higgins, “The Wizard From Wishaw” spunea: “Îmi aduce aminte foarte bine de regretatul Paul Hunter, felul în care joacă e extraordinar. Este noua vedetă”.
“E o variantă mai dinamică a lui Steve Davis. M-am antrenat cu el trei zile la Hong Kong. Până nu te antrenezi cu cineva, nu îţi poţi da seama cât de bun e. După a doua zi am zis `acest băiat este special`”, a spus şi marele Ronnie O`Sullivan.
Wu Yize, cel mai tânăr jucător din Top 16, a demonstrat că a ajuns la maturitatea jocului, având victorii impresionante la Crucible, în ultimele două săptămâni, în meciurile cu Mark Selby, Mark Allen sau Shaun Murphy.
- Wu Yize l-a învins dramatic în decisiv pe Shaun Murphy şi este noul campion de la Crucible
- O vedetă OnlyFans a întrerupt finala Mondialului de Snooker: „M-au oprit înainte să-mi dau tricoul jos”
- Moment ruşinos în jocul decisiv al semifinalei Mark Allen – Wu Yize. Ce s-a întâmplat la Crucible
- Shaun Murphy – Wu Yize e marea finală a Campionatului Mondial! Mark Allen, ratare devastatoare care i-a interzis calificarea
- “Magicianul” Shaun Murphy e primul finalist de la Campionatul Mondial. Victorie epică în faţa lui John Higgins