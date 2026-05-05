Povestea impresionantă de viaţă a noului campion mondial, Wu Yize. Dormea cu tatăl său în acelaşi pat, fără ferestre la cameră

Wu Yize a scris o nouă pagină în istoria snookerului, după ce a devenit campion mondial la ediţia din 2026. Chinezul l-a învins în decisiv pe Shaun Murphy (18-17), fiind al doilea din ţara sa care reuşeşte această performanţă, după Zhao Xingtong.

ARTICOLUL CONTINUĂ DUPĂ RECLAMĂ

La 22 de ani, Wu este al doilea cel mai tânăr jucător care se impune la Crucible, după Stephen Hendry. Dar povestea lui putea fi altă, el fiind aproape de retragerea din snooker din cauza situaţiei financiare la limită a familiei sale.

Wu Yize, noul campion din lumea snookerului

Conform celor de la The Independent, Wu a început să joace snooker de când a putut ţine tacul în mână. În timp ce mama sa avea un magazin cu antichităţi, tatăl său umbla cu el pe la turnee, pentru a-i creşte valoarea.

Când Wu avea 11 ani, tatăl său l-a adus la Academia pe care celebrul antrenor Roger Leighton o avea în Yushan.

“Era un puști obraznic și pus pe șotii când l-am întâlnit prima oară. După două săptămâni de antrenament, a reușit aproape să își dubleze cel mai mare break: de la 50 la 89. Eram mândru de progresul lui, dar el mi-a zis <Nu e suficient de bine, Ronnie (n.r. Ossulivan) ar fi curățat masa”, vorbea Leighton, explicând ce mentalitate avea asiaticul.