Home | Alte sporturi | Snooker | Povestea impresionantă de viaţă a noului campion mondial, Wu Yize. Dormea cu tatăl său în acelaşi pat, fără ferestre la cameră

Povestea impresionantă de viaţă a noului campion mondial, Wu Yize. Dormea cu tatăl său în acelaşi pat, fără ferestre la cameră

Dan Roșu Publicat: 5 mai 2026, 12:33

Comentarii
Povestea impresionantă de viaţă a noului campion mondial, Wu Yize. Dormea cu tatăl său în acelaşi pat, fără ferestre la cameră

Wu Yize, alături de familia sa - Profimedia Images

Google News As.roAdaugă-ne ca sursă preferată în Google

Wu Yize a scris o nouă pagină în istoria snookerului, după ce a devenit campion mondial la ediţia din 2026. Chinezul l-a învins în decisiv pe Shaun Murphy (18-17), fiind al doilea din ţara sa care reuşeşte această performanţă, după Zhao Xingtong. 

ARTICOLUL CONTINUĂ DUPĂ RECLAMĂ

La 22 de ani, Wu este al doilea cel mai tânăr jucător care se impune la Crucible, după Stephen Hendry. Dar povestea lui putea fi altă, el fiind aproape de retragerea din snooker din cauza situaţiei financiare la limită a familiei sale.

Wu Yize, noul campion din lumea snookerului

Conform celor de la The Independent, Wu a început să joace snooker de când a putut ţine tacul în mână. În timp ce mama sa avea un magazin cu antichităţi, tatăl său umbla cu el pe la turnee, pentru a-i creşte valoarea.

Când Wu avea 11 ani, tatăl său l-a adus la Academia pe care celebrul antrenor Roger Leighton o avea în Yushan.

“Era un puști obraznic și pus pe șotii când l-am întâlnit prima oară. După două săptămâni de antrenament, a reușit aproape să își dubleze cel mai mare break: de la 50 la 89. Eram mândru de progresul lui, dar el mi-a zis <Nu e suficient de bine, Ronnie (n.r. Ossulivan) ar fi curățat masa”, vorbea Leighton, explicând ce mentalitate avea asiaticul.

Reclamă
Reclamă

Wu Yize a fost aproape de retragere

La 14 ani, Wu Yize a câştigat Campionatul Mondial U21, iar la 15 ani l-a chinuit rău pe John Higgins, scoţianul având nevoie de joc decisiv (6-5), pentru a se impune la International Championship, în China.

Tot la 14 ani, Wu s-a mutat în Regat pentru a avea şanse mai mari de dezvoltare în snooker. A urmat apoi un moment extrem de greu, tatăl său renunţând la job pentru a ajunge de asemenea în Anglia. Cei doi dormeau în acelaşi pat, într-o încăpere fără ferestre.

Cei doi au strâns din dinţi şi au luat decizia să nu renunţe şi să rămână în Anglia. Acum, cu siguranţă situaţia financiară nu mai reprezintă o problemă, după cecul de 175.000 de lire, primit în noiembrie, după triumful de la International Championship şi după cei 500.000 de lire sterline câştigaţi la Crucible.

Vreme anormal de caldă în România în luna mai: prognoza meteo în perioada 4 mai-1 iunieVreme anormal de caldă în România în luna mai: prognoza meteo în perioada 4 mai-1 iunie
Reclamă

Primul turneu câştigat

Wu Yize a ajuns prima oară la Crucible la 19 ani, după ce devenise jucător profesionist doi ani mai devreme. Primul turneu adjudecat a fost cel menţionat mai sus, succesul venind după o finală cu John Higgins.

A fost un turneu uriaş pentru el atunci: a reuşit 14 break-uri de peste 100 de puncte în 63 de frame-uri. Mai mult, l-a învins pe Judd Trump cu 6-4, revenind de la 0-4, a trecut apoi cu 6-0 de Barry Hawkins, învingându-l în semifinale pe conaţionalul Zhao Xingtong.

După finala cu Higgins, “The Wizard From Wishaw” spunea: “Îmi aduce aminte foarte bine de regretatul Paul Hunter, felul în care joacă e extraordinar. Este noua vedetă”.

“E o variantă mai dinamică a lui Steve Davis. M-am antrenat cu el trei zile la Hong Kong. Până nu te antrenezi cu cineva, nu îţi poţi da seama cât de bun e. După a doua zi am zis `acest băiat este special`”, a spus şi marele Ronnie O`Sullivan.

Wu Yize, cel mai tânăr jucător din Top 16, a demonstrat că a ajuns la maturitatea jocului, având victorii impresionante la Crucible, în ultimele două săptămâni, în meciurile cu Mark Selby, Mark Allen sau Shaun Murphy.

Înapoi la Homepage
Comentarii


Reclamă
Recomandări

Reușește Cristi Chivu să facă dubla campionat - Cupa Italiei cu Inter?
Loading ... Loading ...
Citește și:
Trei persoane, la spital după ce un tânăr de 24 de ani, băut, a provocat un accident pe Iuliu Maniu
Observator
Trei persoane, la spital după ce un tânăr de 24 de ani, băut, a provocat un accident pe Iuliu Maniu
Cum arăta în urmă cu 16 ani soția lui Cristi Chivu. Adelina a luat o pauză lungă de la televiziune
Fanatik.ro
Cum arăta în urmă cu 16 ani soția lui Cristi Chivu. Adelina a luat o pauză lungă de la televiziune
14:28

Nume surpriză pentru Real Madrid! Antrenorul de top care se află pe lista scurtă a lui Florentino Perez
14:04

Arsenal – Atletico Madrid (LIVE TEXT, 22:00). Prima finalistă din Champions League se decide la Londra
13:52

EXCLUSIV“Poză de Playboy!” Cristi Borcea a răbufnit când a văzut noua siglă a lui Dinamo: “O mare mizerie”
13:46

Au retrogradat iar și anunță obiectivul: promovarea! Echipa „yo-yo” a Europei: „Suntem fericiți o dată la doi ani!”
13:40

Ștefan Iovan a ajuns la spital. Legenda Stelei trebuia să participe la un eveniment cu ocazia câștigării CCE în ’86
12:33

Barcelona trebuie să bage mâna în buzunar! Se luptă cu Bayern pentru starul de 85 de milioane de euro
Vezi toate știrile
1 Prima decizie luată de Kyros Vassaras, după scandalul de arbitraj de la Universitatea Craiova – Dinamo 2-1 2 “Ce-aveţi, mă?” Dialog halucinant între arbitrii din camera VAR la faza golului oltenilor, marcat din offside! 3 Cristi Chivu a plecat din conferinţă, după ce a devenit campion cu Inter. Cum şi-a explicat gestul rar: “Aţi înţeles momentul” 4 Gigi Becali îl va da afară de la FCSB, dar jucătorul e la mare căutare: “Cu un CV ca al lui, multe echipe îl vor” 5 Șoc la CFR Cluj! Plecare din conducerea clubului: “Demisia am depus-o de ieri. Nu vreau să mă asociez cu ei” 6 “Pot să plângă”. Steven Nsimba, mesaj plin de tupeu după golul din offside marcat în Craiova – Dinamo
Citește și
Cele mai citite
Antrenorul care i-a spus “Da” lui Gigi Becali şi e gata să semneze cu FCSB: “E deja la Bucureşti”Antrenorul care i-a spus “Da” lui Gigi Becali şi e gata să semneze cu FCSB: “E deja la Bucureşti”
Prima decizie luată de Kyros Vassaras, după scandalul de arbitraj de la Universitatea Craiova – Dinamo 2-1Prima decizie luată de Kyros Vassaras, după scandalul de arbitraj de la Universitatea Craiova – Dinamo 2-1
„Nu a făcut ca alții, e inteligent!” Cuvinte de aur de la Mourinho pentru Chivu! Ce mesaj i-a transmis: „Voi fi acolo!”„Nu a făcut ca alții, e inteligent!” Cuvinte de aur de la Mourinho pentru Chivu! Ce mesaj i-a transmis: „Voi fi acolo!”
Cristiano Bergodi: “Nu vreau să ia eventul Cristi Chivu”Cristiano Bergodi: “Nu vreau să ia eventul Cristi Chivu”