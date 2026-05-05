Vinicius, atac furibund la un adversar: “Ești prost. Te duci în liga a doua, fratele meu”. Ce replică a primit

Andrei Nicolae Publicat: 5 mai 2026, 12:04

Vinicius și El Hilali, într-un conflict în Espanyol - Real Madrid / Profimedia

Real Madrid a învins-o duminică pe Espanyol, iar la două zile după meci au fost publicate imagini care arată conflictul iscat între Vinicius și Omar El Hilali, fundașul formației catalane. Cei doi au schimbat câteva replici și s-au ațâțat constant, brazilianul ieșind în evidență cu ce i-a spus jucătorului care ar fi trebuit să marcheze în flancul stâng al ofensivei “los blancos”.

Vinicius a demonstrat de-a lungul timpului că nu este un personaj care să stea departe de tensiuni, iar același lucru s-a observat și la partida dintre Real Madrid și Espanyol, crucială pentru formația din capitala Spaniei în vederea menținerii șanselor matematice la titlu.

Cum au decurs dialogurile dintre Vinicius și adversarul său

În timpul meciului dintre RCDE Stadium, la 0-0, Vinicius s-a plâns la un moment dat că El Hilali l-a tras de tricou chiar dacă mingea ieșise în afara jocului. Brazilianul i-a dat și o replică dură marocanului și l-a ironizat pentru ce a făcut:

Nu te mai prosti, întreabă-mă mai târziu dacă putem să facem schimb de tricouri… Ești prost, vrei să ne batem… Nu îmi dau tricoul la schimb. Idiot, ești un idiot“, au fost replicile surprinse de camerele de la Movistar+ Deportes, conform marca.com.

Fraiere“, a fost răspunsul scurt pe care El Hilali i l-a dat extremei sud-americane. La scurt timp după, Vinicius a mai încercat să îl provoave pe adversarul său din flanc după momentul în care acesta a văzut un cartonaș roșu, schimbat ulterior în galben după analiza VAR.

Fotbalistul lui Real Madrid s-a dus inclusiv la antrenorul lui Espanyol, Manolo Gonzalez, căruia i-a transmis să îl schimbe pe El Hilali. A fost ignorat însă de tehnicianul catalanilor.

După ce a fost ațâțat și de publicul de pe stadion, Vinicius i-a mai dat o replică fundașului: “Te duci în liga a doua, fratele meu. Ești groaznic“. Atunci, El Hilali i-a spus brazilianului cuvinte care nu pot fi reproduse.

