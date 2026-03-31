Borislav Mihailov a murit. Portarul legendar al Bulgariei avea 63 de ani

Fostul portar Borislav Mihailov, considerat o legendă a fotbalului în Bulgaria, a încetat din viaţă, marţi la Sofia, la vârsta de 63 de ani, după ce a suferit un accident vascular cerebral în urmă cu câteva luni, a relatat postul privat Nova TV.

ARTICOLUL CONTINUĂ DUPĂ RECLAMĂ

Fostul căpitan al echipei naţionale a Bulgariei a fost şi preşedintele Federaţiei bulgare de fotbal între 2005 şi 2024.

Borislav Mihailov a murit la 63 de ani

El este considerat unul dintre eroii Cupei Mondiale din 1994 din Statele Unite, unde echipa balcanică a ajuns în semifinale sub îndrumarea antrenorului Dimitar Penev, care a decedat şi el recent.

La nivel de club, portarul a jucat pentru Levski Sofia, Botev şi Slavia Sofia, ci şi pentru alte cluburi precum Belenenses (Portugalia), FC Mulhouse (Franţa), Reading FC (Anglia) şi FC Zurich (Elveţia).

Tatăl său, Biser Mihailov, a fost şi el portar la Levski, iar fiul său, Nikolai, s-a retras din fotbalul profesionist anul trecut.