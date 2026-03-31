Borislav Mihailov a murit. Portarul legendar al Bulgariei avea 63 de ani

Fostul portar Borislav Mihailov, considerat o legendă a fotbalului în Bulgaria, a încetat din viaţă, marţi la Sofia, la vârsta de 63 de ani, după ce a suferit un accident vascular cerebral în urmă cu câteva luni, a relatat postul privat Nova TV.
Fostul căpitan al echipei naţionale a Bulgariei a fost şi preşedintele Federaţiei bulgare de fotbal între 2005 şi 2024.
Borislav Mihailov a murit la 63 de ani
El este considerat unul dintre eroii Cupei Mondiale din 1994 din Statele Unite, unde echipa balcanică a ajuns în semifinale sub îndrumarea antrenorului Dimitar Penev, care a decedat şi el recent.
La nivel de club, portarul a jucat pentru Levski Sofia, Botev şi Slavia Sofia, ci şi pentru alte cluburi precum Belenenses (Portugalia), FC Mulhouse (Franţa), Reading FC (Anglia) şi FC Zurich (Elveţia).
Tatăl său, Biser Mihailov, a fost şi el portar la Levski, iar fiul său, Nikolai, s-a retras din fotbalul profesionist anul trecut.
În noiembrie anul trecut, Borislav Mihailov a suferit un accident vascular cerebral de pe urma căruia nu şi-a mai revenit.
În anii precedenţi, fostul jucător de fotbal şi conducător bulgar a apărut în mai multe videoclipuri pe reţelele de socializare în situaţii compromiţătoare, sub influenţa alcoolului.
- Scandal uriaş în Italia, după ce Inter şi AC Milan au cumpărat San Siro. Nouă persoane, acuzate de corupţie
- Ladislau Boloni a dat verdictul despre venirea lui Gică Hagi la naţională: “Lumea îl cunoaşte”
- Cristi Borcea, replică fermă pentru Ion Ţiriac: “Dinamo nu e doar un stadion de fotbal”
- Slovacia – România, în direct pe Antena 1 şi AntenaPLAY (21:45). Fără Mircea Lucescu pe bancă
- Carlo Ancelotti ştie cum poate câştiga Brazilia World Cup 2026: “Avem asta”