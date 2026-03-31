Borislav Mihailov a murit. Portarul legendar al Bulgariei avea 63 de ani

Viviana Moraru Publicat: 31 martie 2026, 13:38

Borislav Mihailov, la World Cup 1994/ Profimedia

Fostul portar Borislav Mihailov, considerat o legendă a fotbalului în Bulgaria, a încetat din viaţă, marţi la Sofia, la vârsta de 63 de ani, după ce a suferit un accident vascular cerebral în urmă cu câteva luni, a relatat postul privat Nova TV.

Fostul căpitan al echipei naţionale a Bulgariei a fost şi preşedintele Federaţiei bulgare de fotbal între 2005 şi 2024.

El este considerat unul dintre eroii Cupei Mondiale din 1994 din Statele Unite, unde echipa balcanică a ajuns în semifinale sub îndrumarea antrenorului Dimitar Penev, care a decedat şi el recent.

La nivel de club, portarul a jucat pentru Levski Sofia, Botev şi Slavia Sofia, ci şi pentru alte cluburi precum Belenenses (Portugalia), FC Mulhouse (Franţa), Reading FC (Anglia) şi FC Zurich (Elveţia).

Tatăl său, Biser Mihailov, a fost şi el portar la Levski, iar fiul său, Nikolai, s-a retras din fotbalul profesionist anul trecut.

În noiembrie anul trecut, Borislav Mihailov a suferit un accident vascular cerebral de pe urma căruia nu şi-a mai revenit.

În anii precedenţi, fostul jucător de fotbal şi conducător bulgar a apărut în mai multe videoclipuri pe reţelele de socializare în situaţii compromiţătoare, sub influenţa alcoolului.

Cum au reuşit 2 pensionari să nu mai plătească niciun ban la facturile de curent, în plin val al scumpirilorCum au reuşit 2 pensionari să nu mai plătească niciun ban la facturile de curent, în plin val al scumpirilor
