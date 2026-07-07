0 pe linie! Balogun, inexistent în meciul în care a putut juca după cea mai controversată decizie de la Mondial

Falorin Balogun, atacantul naționalei Statelor Unite, a fost un jucător pe care toți ochii au fost ațintiți la partida din optimile World Cup contra Belgiei, în contextul scandalului legat de sancțiunea sa care a fost suspendată de FIFA. Deși a fost “grațiat” de forul mondial, atacantul lui AS Monaco nu a făcut ca acest lucru să merite și a oferit cifre extrem de modeste în duelul de la Seattle.

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Statele Unite ale Americii au fost eliminate de la Cupa Mondială în faza optimilor, după ce au fost învinse fără drept de apel de Belgia cu scorul de 4-1. Meciul disputat la Seattle a avut o încărcătură extrem de mare, în contextul deciziei luate de FIFA în cazul lui Folarin Balogun, unul dintre cei mai buni oameni ai lui Mauricio Pochettino, care a scăpat de o suspendare de o etapă.

În 16-imi, contra Bosniei, atacantul de 25 de ani văzuse un cartonaș roșu după o intrare dură asupra lui Tarik Muharemovic și ar fi trebuit să stea pe bară un meci. Totul s-a schimbat însă după ce FIFA i-a anulat sancțiunea, președintele Donald Trump recunoscând că a vorbit cu Gianni Infantino pentru a-i cere socoteală, deși nu omul din fruntea FIFA, ci Comisia de Disciplină a luat decizia.

Balogun, prestație apatică în optimile de finală

Din acel moment, toată lumea a urmărit cu atenție prestația lui Balogun din meciul cu Belgia. Titularizat de Mauricio Pochettino, atacantul lui AS Monaco nu a ieșit însă în evidență, ba din contră, a fost extrem de șters.

Cifrele lui Balogun, cel care teoretic nu ar fi trebuit să joace contra Belgiei conform cartonașului roșu văzut pe teren cu Bosnia, au arătat în felul următor: