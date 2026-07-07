Home | Fotbal | Campionatul Mondial 2026 | 0 pe linie! Balogun, inexistent în meciul în care a putut juca după cea mai controversată decizie de la Mondial

0 pe linie! Balogun, inexistent în meciul în care a putut juca după cea mai controversată decizie de la Mondial

Andrei Nicolae Publicat: 7 iulie 2026, 6:08

Comentarii
0 pe linie! Balogun, inexistent în meciul în care a putut juca după cea mai controversată decizie de la Mondial

Folarin Balogun, după eliminarea SUA de la Cupa Mondială / Getty Images

Google News As.roAdaugă-ne ca sursă preferată în Google Google News As.roUrmărește AS.ro pe Discover

Falorin Balogun, atacantul naționalei Statelor Unite, a fost un jucător pe care toți ochii au fost ațintiți la partida din optimile World Cup contra Belgiei, în contextul scandalului legat de sancțiunea sa care a fost suspendată de FIFA. Deși a fost “grațiat” de forul mondial, atacantul lui AS Monaco nu a făcut ca acest lucru să merite și a oferit cifre extrem de modeste în duelul de la Seattle.

ARTICOLUL CONTINUĂ DUPĂ RECLAMĂ

Statele Unite ale Americii au fost eliminate de la Cupa Mondială în faza optimilor, după ce au fost învinse fără drept de apel de Belgia cu scorul de 4-1. Meciul disputat la Seattle a avut o încărcătură extrem de mare, în contextul deciziei luate de FIFA în cazul lui Folarin Balogun, unul dintre cei mai buni oameni ai lui Mauricio Pochettino, care a scăpat de o suspendare de o etapă.

În 16-imi, contra Bosniei, atacantul de 25 de ani văzuse un cartonaș roșu după o intrare dură asupra lui Tarik Muharemovic și ar fi trebuit să stea pe bară un meci. Totul s-a schimbat însă după ce FIFA i-a anulat sancțiunea, președintele Donald Trump recunoscând că a vorbit cu Gianni Infantino pentru a-i cere socoteală, deși nu omul din fruntea FIFA, ci Comisia de Disciplină a luat decizia.

Balogun, prestație apatică în optimile de finală

Din acel moment, toată lumea a urmărit cu atenție prestația lui Balogun din meciul cu Belgia. Titularizat de Mauricio Pochettino, atacantul lui AS Monaco nu a ieșit însă în evidență, ba din contră, a fost extrem de șters.

Cifrele lui Balogun, cel care teoretic nu ar fi trebuit să joace contra Belgiei conform cartonașului roșu văzut pe teren cu Bosnia, au arătat în felul următor:

Reclamă
Reclamă
  • 0 goluri;
  • 0 pase decisive;
  • 0 ocazii create;
  • 0 interceptări;
  • 10 pase, cele mai puține dintre toți titularii;
  • 6 pase reușite, cele mai puține dintre toți titularii;
  • 19 atingeri de balon, penultimul dintre titulari, fiind doar peste Amadou Onana, care s-a accidentat;

Astfel, Balogun nu a reușit să replice prestațiile bune din tricoul SUA de la partidele precedente de la Mondial, când a marcat trei goluri și a oferit o pasă decisivă. De aceea, vârful a fost și extrem de afectat după eliminarea din competiție, fiind surprins pe banca de rezerve cu lacrimi în ochi.

În sferturile de finală, Belgia va da peste Spania, într-un duel care va avea loc pe 10 iulie, de la ora 22:00.

Obiceiul care îi poate costa scump pe bucureșteni: amenzi de mii de leiObiceiul care îi poate costa scump pe bucureșteni: amenzi de mii de lei
Reclamă
Înapoi la Homepage
Comentarii


Reclamă
Recomandări

A jucat Cristiano Ronaldo ultimul meci la naţională, în Portugalia - Spania 0-1?
Loading ... Loading ...
Citește și:
Măsura care a dus la pierderea a 100.000 de joburi în România ar putea fi anulată, de la 1 august
Observator
Măsura care a dus la pierderea a 100.000 de joburi în România ar putea fi anulată, de la 1 august
Ce s-a întâmplat, de fapt, în SUA – Belgia, meciul jucat când mai toți românii dormeau. El este omul care i-a îngropat pe americani. De la greșeala lui s-a rupt totul
Fanatik.ro
Ce s-a întâmplat, de fapt, în SUA – Belgia, meciul jucat când mai toți românii dormeau. El este omul care i-a îngropat pe americani. De la greșeala lui s-a rupt totul
6:11

VideoBelgienii, umilinţă supremă pentru Donald Trump. I-au imitat dansul după ce au învins SUA la Mondial
5:34

“E blestemul lui”. Donald Trump, luat la ţintă după ce Belgia au umilit SUA în optimile Mondialului. Cele mai dure reacţii
5:31

Record istoric la Cupa Mondială! Ce a reușit să facă marele Romelu Lukaku în SUA – Belgia 1-4
5:09

Programul zilei a 26-a de la Campionatul Mondial | Lionel Messi, duel de 5 stele cu Mohamed Salah
5:00

VIDEOSUA – Belgia 1-4, pe Antena 1 şi AntenaPLAY. Belgienii au făcut show la Seattle şi s-au calificat în sferturile Mondialului
4:35

VideoGafă uriaşă în SUA – Belgia. Portarul americanilor a “comis-o” şi belgienii au marcat
Vezi toate știrile
1 Surprinzător! Ce a făcut Carlo Ancelotti după ce Brazilia a fost eliminată de la Cupa Mondială 2 S-a decis! Transferul a fost anunţat de Mihai Stoica 3 Gigi Becali a confirmat transferul: “Era vorba de câteva sute de mii, am dat ok-ul” 4 Gigi Becali, dezlănţuit! Transferul spectaculos anunţat la FCSB, imediat după ce a bătut palma cu Gnahore 5 FotoSuperba femeie se iubeşte cu un milionar cu 53 de ani mai în vârstă ca ea: “Nu-mi pasă, sunt foarte fericită” 6 Ce nu mănâncă niciodată Gigi Becali. Alimentul interzis: “Nu mai pot să înghit”
Citește și
Cele mai citite
Decizia luată de FIFA legată de Istvan Kovacs, la Campionatul Mondial 2026Decizia luată de FIFA legată de Istvan Kovacs, la Campionatul Mondial 2026
Kylian Mbappe a scris istorie! Recordul doborât de superstarul francez la Cupa MondialăKylian Mbappe a scris istorie! Recordul doborât de superstarul francez la Cupa Mondială
E oficial! Fotbalist de la Benfica, transferat de Universitatea CraiovaE oficial! Fotbalist de la Benfica, transferat de Universitatea Craiova
Răzvan Lucescu a semnat contractul carierei! Salariu „faraonic” pentru antrenorul românRăzvan Lucescu a semnat contractul carierei! Salariu „faraonic” pentru antrenorul român