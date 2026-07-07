0 pe linie! Balogun, inexistent în meciul în care a putut juca după cea mai controversată decizie de la Mondial

Falorin Balogun, atacantul naționalei Statelor Unite, a fost un jucător pe care toți ochii au fost ațintiți la partida din optimile World Cup contra Belgiei, în contextul scandalului legat de sancțiunea sa care a fost suspendată de FIFA. Deși a fost “grațiat” de forul mondial, atacantul lui AS Monaco nu a făcut ca acest lucru să merite și a oferit cifre extrem de modeste în duelul de la Seattle.
Statele Unite ale Americii au fost eliminate de la Cupa Mondială în faza optimilor, după ce au fost învinse fără drept de apel de Belgia cu scorul de 4-1. Meciul disputat la Seattle a avut o încărcătură extrem de mare, în contextul deciziei luate de FIFA în cazul lui Folarin Balogun, unul dintre cei mai buni oameni ai lui Mauricio Pochettino, care a scăpat de o suspendare de o etapă.
În 16-imi, contra Bosniei, atacantul de 25 de ani văzuse un cartonaș roșu după o intrare dură asupra lui Tarik Muharemovic și ar fi trebuit să stea pe bară un meci. Totul s-a schimbat însă după ce FIFA i-a anulat sancțiunea, președintele Donald Trump recunoscând că a vorbit cu Gianni Infantino pentru a-i cere socoteală, deși nu omul din fruntea FIFA, ci Comisia de Disciplină a luat decizia.
Balogun, prestație apatică în optimile de finală
Din acel moment, toată lumea a urmărit cu atenție prestația lui Balogun din meciul cu Belgia. Titularizat de Mauricio Pochettino, atacantul lui AS Monaco nu a ieșit însă în evidență, ba din contră, a fost extrem de șters.
Cifrele lui Balogun, cel care teoretic nu ar fi trebuit să joace contra Belgiei conform cartonașului roșu văzut pe teren cu Bosnia, au arătat în felul următor:
- 0 goluri;
- 0 pase decisive;
- 0 ocazii create;
- 0 interceptări;
- 10 pase, cele mai puține dintre toți titularii;
- 6 pase reușite, cele mai puține dintre toți titularii;
- 19 atingeri de balon, penultimul dintre titulari, fiind doar peste Amadou Onana, care s-a accidentat;
0 – Folarin Balogun 🇺🇸
0 goles.
0 asistencias.
0 ocasiones generadas.
0 regates.
0 entradas realizadas.
10 pases, el que menos de todos los titulares.
6 pases buenos, el que menos de todos los titulares.
60% de acierto en el pase, el que menos de todos los titulares.
19… pic.twitter.com/uOcVSf3wUl
— OptaJose (@OptaJose) July 7, 2026
Astfel, Balogun nu a reușit să replice prestațiile bune din tricoul SUA de la partidele precedente de la Mondial, când a marcat trei goluri și a oferit o pasă decisivă. De aceea, vârful a fost și extrem de afectat după eliminarea din competiție, fiind surprins pe banca de rezerve cu lacrimi în ochi.
În sferturile de finală, Belgia va da peste Spania, într-un duel care va avea loc pe 10 iulie, de la ora 22:00.
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