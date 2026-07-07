“E blestemul lui”. Donald Trump, luat la ţintă după ce Belgia au umilit SUA în optimile Mondialului. Cele mai dure reacţii

Donald Trump a fost luat la ţintă de publicaţii din întreaga lume, după ce SUA au fost umilite de Belgia, scor 1-4, în optimile Campionatului Mondial. Ultima ţară gazdă aflată în competiţie a fost eliminată, după un eşec usturător.
Belgia a dat recital în meciul disputat la Seattle, Charles De Ketelaere marcând o “dublă” de vis. Belgienii se vor duela cu Spania în sferturi, meciul urmând să se dispute vineri, la Los Angeles, de la ora 22:00, în direct pe Antena 1 şi live în AntenaPLAY.
Donald Trump, luat la ţintă după SUA – Belgia 1-4
Meciul dintre SUA şi Belgia a fost precedat de un scandal uriaş. Balogun a primit undă verde să joace pentru Statele Unite în meciul din optimile de finală ale Cupei Mondiale, după ce FIFA i-a ridicat suspendarea de un meci. Atacantul a fost eliminat în duelul cu Bosnia şi primise iniţial o suspendare de un meci.
Preşedintele Donald Trump a recunoscut că i-a cerut preşedintelui FIFA, Gianni Infantino, revizuirea cartonaşului roşu acordat atacantului american Folarin Balogun, justificând această intervenţie ca o încercare de a corecta ceea ce el a numit o decizie de arbitraj „groaznică”.
El a afirmat că este important ca echipa SUA să-şi aibă cei mai buni jucători pe teren, sugerând că, dacă suspendarea nu ar fi fost anulată, meciul de luni seara ar fi părut „aranjat” împotriva SUA, repetând afirmaţiile sale false potrivit cărora alegerile prezidenţiale din 2020 au fost aranjate împotriva sa.
Ulterior, după ce SUA a pierdut cu Belgia, un val de reacţii au apărut în mediul online împotriva lui Donald Trump. “Belgia pune capăt ‘Trump-iştilor’ şi va întâlni Spania”, au notat cei de la marca.com.
“Efectul Trump. SUA a pierdut cu Belgia imediat după ce Trump a sunat personal la FIFA pentru ca Balogun să joace. Fanii numesc asta blestemul lui Trump, după ce a asistat şi la finala Super Bowl şi a prezis victoria celor de la Chiefs, care au pierdut însă cu Eagles”, au transmis şi cei de la Meidas Touch, pe X.
“Infantino şi Trump trezesc Belgia”, au notat şi cei de la mundodeportivo.com, iar cei de la thesun.co.uk au transmis că “nici măcar Trump nu poate salva echipa lui Pochettino”.
SUA – Belgia 1-4
Reprezentativa Belgiei s-a calificat în sferturile de finală ale Cupei Mondiale, după ce a învins, marţi dimineaţă, la Seattle, selecţionata SUA, scor 4-1. Belgienii s-au impus fără drept de apel într-un meci care a fost marcat de controversa cartonaşului roşu anulat lui Folarin Balogun.
Belgia a deschis scorul în minutul 9, prin Charles De Ketelaere, dar americanii au reacţionat şi au egalat prin Malik Tillman, în minutul 31. Dar acelaşi De Ketelaere a readus rapid Belgia în avantaj, în minutul 33.
În minutul 57, Belgia a profitat de o mare greşeală a portaruluii Matt Freese! La o pasă lungă inofensivă, portarul american iese din careu, controlează bine mingea, dar ezită la relansare. Hans Vanaken este acolo pentru a profita de această greşeală cu un şut precis care trimite mingea în plasă.
Romelu Lukaku nu s-a dezminţit şi şi-a făcut din nou datoria, marcând golul de 4-1, în minutul 90+3.
Meciul a fost marcat de controversa privind cartonaşul roşu anulat lui Folarin Balogun la intervenţia Casei Albe. Balogun a fost titular, fiind înlocuit în minutul 90+2.
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