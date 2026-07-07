“E blestemul lui”. Donald Trump, luat la ţintă după ce Belgia au umilit SUA în optimile Mondialului. Cele mai dure reacţii

Donald Trump a fost luat la ţintă de publicaţii din întreaga lume, după ce SUA au fost umilite de Belgia, scor 1-4, în optimile Campionatului Mondial. Ultima ţară gazdă aflată în competiţie a fost eliminată, după un eşec usturător.

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Belgia a dat recital în meciul disputat la Seattle, Charles De Ketelaere marcând o “dublă” de vis. Belgienii se vor duela cu Spania în sferturi, meciul urmând să se dispute vineri, la Los Angeles, de la ora 22:00, în direct pe Antena 1 şi live în AntenaPLAY.

Donald Trump, luat la ţintă după SUA – Belgia 1-4

Meciul dintre SUA şi Belgia a fost precedat de un scandal uriaş. Balogun a primit undă verde să joace pentru Statele Unite în meciul din optimile de finală ale Cupei Mondiale, după ce FIFA i-a ridicat suspendarea de un meci. Atacantul a fost eliminat în duelul cu Bosnia şi primise iniţial o suspendare de un meci.

Preşedintele Donald Trump a recunoscut că i-a cerut preşedintelui FIFA, Gianni Infantino, revizuirea cartonaşului roşu acordat atacantului american Folarin Balogun, justificând această intervenţie ca o încercare de a corecta ceea ce el a numit o decizie de arbitraj „groaznică”.

El a afirmat că este important ca echipa SUA să-şi aibă cei mai buni jucători pe teren, sugerând că, dacă suspendarea nu ar fi fost anulată, meciul de luni seara ar fi părut „aranjat” împotriva SUA, repetând afirmaţiile sale false potrivit cărora alegerile prezidenţiale din 2020 au fost aranjate împotriva sa.