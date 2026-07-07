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Record istoric la Cupa Mondială! Ce a reușit să facă marele Romelu Lukaku în SUA – Belgia 1-4

Andrei Nicolae Publicat: 7 iulie 2026, 5:31

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Record istoric la Cupa Mondială! Ce a reușit să facă marele Romelu Lukaku în SUA – Belgia 1-4

Romelu Lukaku, după un gol marcat / Profimedia

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Romelu Lukaku a setat o premieră istorică la Cupa Mondială după ce a reușit să marcheze în duelul din optimile de finală dintre Statele Unite ale Americii și Belgia, încheiat cu scorul de 4-1 pentru “dracii roșii”. Atacantul de 33 de ani a devenit o super-rezervă pentru selecționerul Rudi Garcia.

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Belgia s-a calificat în sferturile de finală ale Cupei Mondiale după ce a “demolat” Statele Unite ale Americii la Seattle Stadium, scor 4-1. De Ketelaere a deschis scorul pentru “dracii roșii”, însă gazdele au replicat printr-un gol înscris de Tillman dintr-o lovitură liberă.

Totuși, belgienii au fost mai inspirați și au mai marcat de trei ori prin același De Ketelaere, care a făcut “dubla”, alături de Vanaken și Romelu Lukaku. Cel din urmă a setat și un record istoric la turneul final din postura de jucător intrat pe parcursul meciului.

Lukaku, rezervă “de lux” în naționala Belgiei

Golgheterul all-time al naționalei Belgiei a devenit primul jucător care reușește să înscrie în trei meciuri din postura de rezervă la aceeași Cupă Mondială. Recordul precedent era împărțit de Roger Milla, Rudi Voller și Andre Schurrle, care au făcut acest lucru în doar două partide.

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În cele cinci meciuri disputate până acum de Belgia la Cupa Mondială, Lukaku a fost titular într-unul singur, cel cu Iran din etapa a doua a grupelor. Cele trei reușite ale sale au venit în ultimele trei partide ale “dracilor roșii”, contra Noii Zeelande (5-1), Senegalului (3-2) și SUA (4-1).

În locul lui Lukaku, selecționerul Rudi Garcia l-a folosit ca titular pe Charles De Ketelaere în 4/5 partide de la World Cup.

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