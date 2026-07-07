Programul zilei a 26-a de la Campionatul Mondial | Lionel Messi, duel de 5 stele cu Mohamed Salah

Cupa Mondială continuă cu o nouă zi în cadrul căreia se vor disputa ultimele partide din optimile de finală. Marțea oferă două dueluri extrem de interesante, meciul-vedetă fiind totuși cel care îi pune față în față pe Lionel Messi și Mohamed Salah într-o confruntare care va aduce aminte de perioada în care cei doi evoluau la Barcelona, respectiv Liverpool.
Argentina – Egipt și Elveția – Columbia, ultimele două optimi de finală de la WC 2026, se văd în direct pe Antena 1 și LIVE în AntenaPLAY. Toate partidele vor fi transmise și în format LIVE VIDEO pe as.ro și în aplicația AntenaSport.
Se dau ultimele “bilete” pentru optimi. Două locuri rămase
În primul meci al serii din optimile World Cup, Argentina lui Leo Messi dă peste Egiptul lui Mohamed Salah de la ora 19:00.
Sud-americanii vin după o victorie cu mari emoții în 16-imi contra Capului Verde, scor 3-2 după prelungiri, în timp ce “faraonii” au avut și ei nevoie de mai mult de 90 de minute să treacă de prima rundă eliminatorie. Nord-africanii au eliminat Australia după loviturile de departajare.
Al doilea meci al serii le pune față în față pe Elveția și Columbia în ceea ce reprezintă ultimul duel din optimile de finală ale competiției, de la ora 23:00. În 16-imi, trupa lui Murat Yakin a trecut de Algeria fără mari emoții, în timp ce echipa lui Luis Diaz și James Rodriguez nu a avut nici probleme cu Ghana, scor 1-0.
Câștigătoarele celor două dueluri de marți seara se vor împerechea pentru a forma unicul sfert de finală necunoscut. Celelalte trei partide arată astfel: Franța – Maroc, Spania – Belgia, Norvegia – Brazilia.
Programul zilei 26 de la World Cup
- Argentina – Egipt, 19:00 (Atlanta Stadium)
- Elveția – Columbia, 23:00 (BC Place Vancouver)
Argentina – Egipt
Parcursul până în optimi:
ARGENTINA – ALGERIA 3-0, ARGENTINA – AUSTRIA 2-0, ARGENTINA – IORDANIA 1-3, ARGENTINA – CAPUL VERDE 3-2;
Lotul Argentinei
- Portari: Emiliano Martinez (Aston Villa), Geronimo Rulli (Marseille), Juan Musso (Atletico de Madrid)
- Fundași: Gonzalo Montiel (River Plate), Nahuel Molina (Atletico de Madrid), Nicolas Otamendi (Benfica), Cristian Romero (Tottenham), Leonardo Balerdi (Marseille), Lisandro Martinez (Manchester United), Nicolas Tagliafico (Lyon), Facundo Medina (Marseille)
- Mijlocași: Valentin Barco (Strasbourg), Giovani Lo Celso (Real Betis), Nico Paz (Como), Enzo Fernandez (Chelsea), Leandro Paredes (Boca Juniors), Alexis Mac Allister (Liverpool), Rodrigo De Paul (Inter Miami), Exequiel Palacios (Bayer Leverkusen), Nicolas Gonzalez (Atletico de Madrid), Giuliano Simeone (Atletico de Madrid), Thiago Almada (Atletico de Madrid)
- Atacanți: Lionel Messi (Inter Miami), Julian Alvarez (Atletico de Madrid), Lautaro Martinez (Inter Milan), și Flaco Lopez (Palmeiras)
- Selecţioner: Lionel Scaloni
EGIPT – BELGIA 1-1, EGIPT – NOUA ZEELANDĂ, 3-1, EGIPT – IRAN 1-1, EGIPT – AUSTRALIA (1-1, 4-2 DUPĂ PENALTY-URI);
Lotul Egiptului
- Portari: Mohamed El Shenawy (Al Ahly Cairo), Mostafa Shobeir (Al Ahly Cairo), El Mahdi Soliman (Zamalek), Mohamed Alaa (El Gouna);
- Fundaşi: Mohamed Hany (Al Ahly Cairo), Tarek Alaa (Zed), Hamdy Fathy (Al Wakrah/Qatar), Rami Rabia (Al Ain/EAU), Yasser Ibrahim (Al Ahly Cairo), Hossam Abdelmaguid (Zamalek), Mohamed Abdelmonemn (Nice/Franța), Ahmed Fatouh (Zamalek), Karim Hafez (Pyramids);
- Mijlocaşi: Marwan Ateya (Al Ahly Cairo), Mohanad Lasheen (Pyramids), Nabil Emad (Al Najma/Arabia Saudită), Mahmoud Saber (Zed), Ahmed Zizo (Al Ahly Cairo), Emam Ashour (Al Ahly Cairo), Mostafa Ziko (Pyramids), Mahmoud Trezeguet (Al Ahly Cairo), Ibrahim Adel (Nordsjaelland/Danemarca), Haissem Hassan (Real Ovideo/Spania);
- Atacanți: Omar Marmoush (Manchester City/Anglia), Mohamed Salah (Liverpool/Anglia), Aqtay Abdallah (Enppi), Hamza Abdelkarim (FC Barcelona).
- Selecţioner: Hossam Hassan
Elveția – Columbia
Parcursul până în optimi:
ELVEȚIA – QATAR 1-1, ELVEȚIA – BOSNIA 4-1, ELVEȚIA – CANADA 2-1, ELVEȚIA – ALGERIA 2-0;
Lotul Elveţiei
- Portari: Gregor Kobel (Borussia Dortmund/Germania), Marvin Keller (Young Boys/Elveția), Yvon Mvogo (FC Lorient/Franța)
- Fundaşi: Ricardo Rodriguez (Betis Sevilla/Spania), Silvan Widmer (Mainz/Germania), Manuel Akanji (Inter Milano/Italia), Miro Muheim (Hamburger SV/Germania), Nico Elvedi (Borussia Moenchengladbach/Germania), Aurele Amenda (Eintracht Frankfurt/Germania), Luca Jaquez (VfB Stuttgart/Germania), Eray Comert (Valencia/Spania)
- Mijlocaşi: Johan Manzambi (Freiburg/Germania), Granit Xhaka (Sunderland/Anglia), Remo Freuler (Bologna/Italia), Denis Zakaria (AS Monaco/Franța), Ardon Jashari (AC Milan/Italia), Michel Aebischer (Pisa SC/Italia), Djibril Sow (Sevilla FC/Spania), Christian Fassnacht (Young Boys/Elveția), Fabian Rieder (Augsburg/Germania)
- Atacanți: Noah Okafor (Leeds United/Anglia), Dan Ndoye (Nottingham Forest/Anglia), Zeki Amdouni (Burnley/Anglia), Breel Embolo (Stade Rennais/Franța), Ruben Vargas (Sevilla FC/Spania), Cedric Itten (Fortuna Duesseldorf/Germania)
Selecţioner: Murat Yakin
COLUMBIA – UZBEKISTAN 3-1, COLUMBIA – RD CONGO 1-0, COLUMBIA – PORTUGALIA 0-0, COLUMBIA – GHANA 1-0;
Lotul Columbiei
- Portari: Camilo Vargas (Atlas), Alvaro Montero (Velez Sarsfield), David Ospina (Atletico Nacional)
- Fundași: Davinson Sanchez (Galatasaray), Jhon Lucumi (Bologna), Yerry Mina (Cagliari), Willer Ditta (Cruz Azul), Daniel Munoz (Crystal Palace), Santiago Arias (Independiente), Johan Mojica (Mallorca), Deiver Machado (Nantes)
- Mijlocași: Richard Rios (Benfica), Jefferson Lerma (Crystal Palace), Kevin Castano (River Plate), Juan Camilo Portilla (Athletico Paranaense), Gustavo Puerta (Racing de Santander), Jhon Arias (Palmeiras), Jorge Carrascal (Flamengo), Juan Fernando Quintero (River Plate), James Rodriguez (Minnesota United), Jaminton Campaz (Rosario Central)
- Atacanți: Juan Camilo Hernandez (Real Betis), Luis Diaz (Bayern München), Luis Suarez (Sporting CP), Carlos Andres Gomez (Vasco da Gama), Jhon Cordoba (FC Krasnodar)
- Selecţioner: Nestor Lorenzo
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