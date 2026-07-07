Programul zilei a 26-a de la Campionatul Mondial | Lionel Messi, duel de 5 stele cu Mohamed Salah

Cupa Mondială continuă cu o nouă zi în cadrul căreia se vor disputa ultimele partide din optimile de finală. Marțea oferă două dueluri extrem de interesante, meciul-vedetă fiind totuși cel care îi pune față în față pe Lionel Messi și Mohamed Salah într-o confruntare care va aduce aminte de perioada în care cei doi evoluau la Barcelona, respectiv Liverpool.

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Argentina – Egipt și Elveția – Columbia, ultimele două optimi de finală de la WC 2026, se văd în direct pe Antena 1 și LIVE în AntenaPLAY. Toate partidele vor fi transmise și în format LIVE VIDEO pe as.ro și în aplicația AntenaSport.

Se dau ultimele “bilete” pentru optimi. Două locuri rămase

În primul meci al serii din optimile World Cup, Argentina lui Leo Messi dă peste Egiptul lui Mohamed Salah de la ora 19:00.

Sud-americanii vin după o victorie cu mari emoții în 16-imi contra Capului Verde, scor 3-2 după prelungiri, în timp ce “faraonii” au avut și ei nevoie de mai mult de 90 de minute să treacă de prima rundă eliminatorie. Nord-africanii au eliminat Australia după loviturile de departajare.

Al doilea meci al serii le pune față în față pe Elveția și Columbia în ceea ce reprezintă ultimul duel din optimile de finală ale competiției, de la ora 23:00. În 16-imi, trupa lui Murat Yakin a trecut de Algeria fără mari emoții, în timp ce echipa lui Luis Diaz și James Rodriguez nu a avut nici probleme cu Ghana, scor 1-0.