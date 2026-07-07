Elveția – Columbia, ora 23:00 (pe Antena 1 și AntenaPLAY). Se joacă ultimul loc pentru sferturile Cupei Mondiale

Duelul dintre Elveția și Columbia, din optimile Cupei Mondiale 2026, va avea loc în această seară, de la ora 23:00, și va fi în direct pe Antena 1 și AntenaPLAY, cât și în format LIVE VIDEO pe AS.ro.
Cele două grupări se confruntă pentru ultimul loc în faza sferturilor de finală, iar conform calculelor hârtiei prima șansă la victorie o are formația sud-americană.
Elveția – Columbia, ora 23:00, în DIRECT pe Antena 1 și AntenaPLAY
Elvețienii au reușit să se califice în optimile de finală după ce a învins-o pe Algeria cu 2-0 datorită golurilor marcate de Breel Embolo și Dan N’Doye, partidă în care africanii au părut neputincioși în fața europenilor.
De cealaltă Columbia a avut un duel echilibrat cu Ghana, pe care în cele din urmă l-a câștigat cu 1-0 datorită unul gol înscris în prima parte de Jhon Arias. Sud-americanii au mai avut șanse de a marca, dar în cele din urmă au fost nevoiți să se mulțumească cu un succes la limită.
Ce a declarat Murat Yakin înainte de duelul dintre Elveția și Columbia
Selecționerul naționalei Elveției a vorbit despre confruntarea pe care echipa sa urmează să o aibă cu Columbia.
”Sunt foarte puternici. Mâine va trebui să egalăm energia lor, nu să ne retragem și nu trebuie să-i lăsăm să ne provoace. Evident, meciul de mâine va fi cel mai intens (de la Cupa Mondială). Dacă mâine jucăm doar fotbal tactic, nu va fi suficient.
Sunt foarte fericit pentru că am jucat din ce în ce mai bine cu fiecare meci. Avem jucători experimentați și căliți în echipa noastră, evident, încerc întotdeauna să pun pe teren cei mai buni jucători. Acum patru ani, situația era complet diferită”, a spus Murat Yakin.
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