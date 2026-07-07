Elveția – Columbia, ora 23:00 (pe Antena 1 și AntenaPLAY). Se joacă ultimul loc pentru sferturile Cupei Mondiale

Duelul dintre Elveția și Columbia, din optimile Cupei Mondiale 2026, va avea loc în această seară, de la ora 23:00, și va fi în direct pe Antena 1 și AntenaPLAY, cât și în format LIVE VIDEO pe AS.ro.

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Cele două grupări se confruntă pentru ultimul loc în faza sferturilor de finală, iar conform calculelor hârtiei prima șansă la victorie o are formația sud-americană.

Elveția – Columbia, ora 23:00, în DIRECT pe Antena 1 și AntenaPLAY

Elvețienii au reușit să se califice în optimile de finală după ce a învins-o pe Algeria cu 2-0 datorită golurilor marcate de Breel Embolo și Dan N’Doye, partidă în care africanii au părut neputincioși în fața europenilor.

De cealaltă Columbia a avut un duel echilibrat cu Ghana, pe care în cele din urmă l-a câștigat cu 1-0 datorită unul gol înscris în prima parte de Jhon Arias. Sud-americanii au mai avut șanse de a marca, dar în cele din urmă au fost nevoiți să se mulțumească cu un succes la limită.

Ce a declarat Murat Yakin înainte de duelul dintre Elveția și Columbia

Selecționerul naționalei Elveției a vorbit despre confruntarea pe care echipa sa urmează să o aibă cu Columbia.