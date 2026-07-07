Moment incredibil cu Scaloni după meci! A stat fix 7 secunde în fața microfonului: „Nu pot, îmi pare rău!”

Argentina a reușit să se califice în sferturile Campionatului Mondial după 3-2 în fața Egiptului, victorie dramatică în condițiile în care africanii conduceau cu 2-0 în minutul 78.

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Romero, Messi și Enzo Fernandez au marcat golurile pentru remontada, iar Argentina își așteaptă adversara din meciul Elveția – Columbia.

Scaloni, copleșit de emoție după meci

Scaloni a câștigat titlul mondial cu Argentina în 2022, însă parcă nici acel moment nu l-a copleșit atât de mult precum victoria în fața Egiptului! El a venit la flash-interview însă a rezistat fix 7 secunde!

„Nu, nu-mi pot ridica privirea, îmi pare rău. Sunt extrem de emoționat. Ce grup de jucători, frate! Gata, trebuie să plec, lasă-mă…” a spus Lionel Scaloni, selecționerul Argentinei.

În locul lui Scaloni a venit apoi asistentul său, fostul internațional Robert Ayala: „Sufletul ne revine treptat în corp și… nu am decât să le mulțumesc acestor băieți, care ne emoționează. I-am spus și lui Paredes chiar acum, la final, că ei asta ne oferă. Așa sunt ei: nu obosesc, vor mereu mai mult și sunt capabili de astfel de lucruri. Erau dărâmați, dar știau… și-au promis lor înșiși: „Trebuie să plecăm, dar să plecăm cu fruntea sus”. Ei bine, este o nouă demonstrație din partea unui grup incredibil” a spus fostul internațional argentinian.