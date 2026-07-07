Moment incredibil cu Scaloni după meci! A stat fix 7 secunde în fața microfonului: „Nu pot, îmi pare rău!”

Argentina a reușit să se califice în sferturile Campionatului Mondial după 3-2 în fața Egiptului, victorie dramatică în condițiile în care africanii conduceau cu 2-0 în minutul 78.
Romero, Messi și Enzo Fernandez au marcat golurile pentru remontada, iar Argentina își așteaptă adversara din meciul Elveția – Columbia.
Scaloni, copleșit de emoție după meci
Scaloni a câștigat titlul mondial cu Argentina în 2022, însă parcă nici acel moment nu l-a copleșit atât de mult precum victoria în fața Egiptului! El a venit la flash-interview însă a rezistat fix 7 secunde!
„Nu, nu-mi pot ridica privirea, îmi pare rău. Sunt extrem de emoționat. Ce grup de jucători, frate! Gata, trebuie să plec, lasă-mă…” a spus Lionel Scaloni, selecționerul Argentinei.
În locul lui Scaloni a venit apoi asistentul său, fostul internațional Robert Ayala: „Sufletul ne revine treptat în corp și… nu am decât să le mulțumesc acestor băieți, care ne emoționează. I-am spus și lui Paredes chiar acum, la final, că ei asta ne oferă. Așa sunt ei: nu obosesc, vor mereu mai mult și sunt capabili de astfel de lucruri. Erau dărâmați, dar știau… și-au promis lor înșiși: „Trebuie să plecăm, dar să plecăm cu fruntea sus”. Ei bine, este o nouă demonstrație din partea unui grup incredibil” a spus fostul internațional argentinian.
Autorul golului care a adus calificarea, Enzo Fernandez, a vorbit și el după meci: „A fost incredibil. Tânjeam după un gol de vreo trei ani, cam de la Mondialul din Qatar. Să pot trăi aceste momente… Îi mulțumesc lui Dumnezeu, sunt un privilegiat și toată gloria Îi aparține. Vreau să-i felicit pe colegii mei; avem un grup fenomenal, o echipă care nu se dă niciodată bătută. Dincolo de dificultăți și adversități, suntem mereu uniți. Așa că le mulțumesc colegilor, staff-ului tehnic, tuturor celor care ne susțin aici și tuturor argentinienilor de acasă. Și… iată, încă un pas înainte.
Uneori colegii mei mă pun în aceste situații. Adevărul este că am niște coechipieri extraordinari, de o calitate formidabilă. Iar acolo, în ultimii metri, trebuie să profiți de acele faze unde există spațiu, unde apare o breșă, iar astăzi cred că mi-a ieșit în ultimul minut. Până la urmă, au trecut deja patru ani de la Qatar, iar noi am venit aici să ne bucurăm de încă un Mondial, să ne reprezentăm țara și să vrem să câștigăm din nou. În fotbal se uită repede ce a fost în trecut, așa că noi luptăm pentru un nou trofeu” a spus jucătorul lui Chelsea.
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