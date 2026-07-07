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„Remontada faraonică”: Presa din lumea întreagă, uluită după victoria fabuloasă a Argentinei cu Egipt

Daniel Işvanca Publicat: 7 iulie 2026, 21:31

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Remontada faraonică”: Presa din lumea întreagă, uluită după victoria fabuloasă a Argentinei cu Egipt

Jucătorii Argentinei / Profimedia

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Naționala Argentinei a reușit o calificare miraculoasă în sferturile de finală la Campionatul Mondial, după o revenire de senzație în duelul contra Egiptului, scorul final fiind 3-2.

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Lionel Messi și-a ghidat iarăși echipa către victorie, asta deși ratase un penalty în prima repriză a meciului. Presa din întreaga lume a scris la superlativ despre performanța magistrală a campioanei mondiale.

”Argentina, o revenire mondială”

Revenirea Argentinei la Cupa Mondială a intrat direct în istorie, selecționata antrenată de Lionel Scaloni fiind singura care a revenit vreodată într-un meci din fazele eliminatorii de la scorul de 2-0.

Presa din întreaga lume a reacționat după performanța magistrală a lui Messi, dar și a coechipierilor săi, care au dat totul într-un moment în care și cei mai optimiști fani nu mai sperau la nimic bun.

„Remontada faraonică”, a titrat MARCA, imediat după fluierul final. Nici Gazzetta dello Sport nu s-a lăsat mai prejos: „Argentina, o revenire mondială, dar și controversată”, au scris italienii, făcând referire la acel gol anulat al egiptenilor.

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„Argentina este în continuare Messi și încă zece”, a fost titlul folosit de spaniolii de la Sport.es. „Miracolul argentinian”, au scris cei de la L’Equipe.

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