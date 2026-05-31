Barajul dramatic de calificare la Cupa Mondială care a declanșat un război cu mii de morți

„Fotbalul din America Centrală e foarte pătimaș!”

Pe 27 iunie 1969, cele două echipe s-au întâlnit, în Mexic, într-un context și mai tensionat. Cu 24 de ore înaintea meciului, El Salvador a rupt relațiile diplomatice cu Honduras, pe care a acuzat-o de genocid asupra cetățenilor salvadorieni care lucrau în țara vecină. Peste 12.000 de salvadorieni ar fi fugit, de frică, din Honduras după al doilea meci de baraj, potrivit ministrului de Interne din El Salvador.

Pe teren, cu 1700 de polițiști mexicani veniți să preîntâmpine un scandal, El Salvador a câștigat dramatic, cu 3-2, după prelungiri. Pipo Rodríguez, în minutul 101, a marcat golul calificării, creditat de multă lume drept declanșatorul viitorului război dintre cele două state. Ricardo Otero, jurnalist mexican, concluziona: „Au existat chestiuni politice mult mai importante. A fost și această coincidență, trei meciuri de calificare pentru Cupa Mondială, care nu au ajutat deloc. Fotbalul în America Centrală e foarte pătimaș, atât la bine, cât și la rău.”

Războiul cu mii de morți în patru zile

A doua zi după meci, agenția de presă americană UPI scria despre „Războiul Fotbalului”. Până la urmă, titlul s-a transformat într-o profeție. În zilele următoare, relațiile dintre Honduras și El Salvador s-au încordat și mai mult. Iar pe 14 iulie 1969, salvadorienii au invadat țara vecină, atât terestru, cât și aerian. Au urmat patru zile de război, în care au murit în jur de 200 de soldați și între două și șase mii de civili.

În noaptea de 18 iulie, ca urmare a presiunilor externe, cele două țări au semnat un armistițiu de încetare a focului. „Războiul Fotbalului” tocmai se încheiase, dar avea să afecteze atât El Salvador, cât și Honduras în următorii ani. „Lumea zice că golul meu a pornit războiul. Dar războiul ar fi avut loc și cu acel gol, și fără”, a spus Pipo Rodríguez, salvadorianul care a marcat în minutul 101. Peste câteva luni, El Salvador a trecut și de Haiti și s-a calificat la Mondialul din 1970.