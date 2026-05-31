Barajul dramatic de calificare la Cupa Mondială care a declanșat un război cu mii de morți

În 1969, un baraj de calificare pentru Mondialul din Mexic a dus la declanșarea unui război în adevăratul sens al cuvântului. „La Guerra del Fútbol” (Războiul Fotbalului) sau „Războiul de 100 de ore” a izbucnit în contextul în care Honduras și El Salvador, două țări vecine din America Centrală, s-au duelat pentru un loc la Cupa Mondială din 1970.
Două țări cu regimuri autoritare și fotbalul ca pretext
Contextul a fost, desigur, ceva mai complicat de atât, iar fotbalul, doar scânteia. În acei ani, Honduras și El Salvador se aflau sub regimuri autoritare și aveau nu doar mari probleme economice, ci și dispute teritoriale nerezolvate. Cum situația nu era deloc grozavă în niciuna dintre cele două țări, fotbalul a devenit brusc element de propagandă naționalistă, pentru a distrage atenția de la gravele probleme interne.
Eduardo Galeano, scriitor și jurnalist uruguayan, a descris excelent situația de atunci, în cartea sa „El fútbol a sol y sombra”. „Hondurienii n-au de lucru? E din cauză că cei din El Salvador vin și le iau locurile de muncă. Salvadorienii sunt flămânzi? E din cauză că cei din Honduras îi tratează prost”, explica Galeano.
-
World Cup 2026 va avea loc în perioada 11 iunie – 19 iulie și va fi transmis exclusiv în Universul Antena.
Primele două meciuri nu au decis nimic
În acest peisaj al urii iresponsabile propagate din ambele părți, Honduras și El Salvador au jucat pentru calificarea la Mondial. În primul meci, la Tegucigalpa, Honduras s-a impus cu 1-0, la capătul unui meci în care oaspeții au fost primiți cu ostilitate, ceea ce a inflamat și mai tare discursul public.
La retur, în San Salvador, jucătorii hondurieni au venit la stadion în mașini blindate, de teama violențelor. El Salvador a câștigat categoric, cu 3-0, dar cum pe atunci nu exista regula golaverajului, echipa calificată urma să se decidă într-un al treilea meci, decisiv, jucat la Ciudad de México.
„Fotbalul din America Centrală e foarte pătimaș!”
Pe 27 iunie 1969, cele două echipe s-au întâlnit, în Mexic, într-un context și mai tensionat. Cu 24 de ore înaintea meciului, El Salvador a rupt relațiile diplomatice cu Honduras, pe care a acuzat-o de genocid asupra cetățenilor salvadorieni care lucrau în țara vecină. Peste 12.000 de salvadorieni ar fi fugit, de frică, din Honduras după al doilea meci de baraj, potrivit ministrului de Interne din El Salvador.
Pe teren, cu 1700 de polițiști mexicani veniți să preîntâmpine un scandal, El Salvador a câștigat dramatic, cu 3-2, după prelungiri. Pipo Rodríguez, în minutul 101, a marcat golul calificării, creditat de multă lume drept declanșatorul viitorului război dintre cele două state. Ricardo Otero, jurnalist mexican, concluziona: „Au existat chestiuni politice mult mai importante. A fost și această coincidență, trei meciuri de calificare pentru Cupa Mondială, care nu au ajutat deloc. Fotbalul în America Centrală e foarte pătimaș, atât la bine, cât și la rău.”
Războiul cu mii de morți în patru zile
A doua zi după meci, agenția de presă americană UPI scria despre „Războiul Fotbalului”. Până la urmă, titlul s-a transformat într-o profeție. În zilele următoare, relațiile dintre Honduras și El Salvador s-au încordat și mai mult. Iar pe 14 iulie 1969, salvadorienii au invadat țara vecină, atât terestru, cât și aerian. Au urmat patru zile de război, în care au murit în jur de 200 de soldați și între două și șase mii de civili.
În noaptea de 18 iulie, ca urmare a presiunilor externe, cele două țări au semnat un armistițiu de încetare a focului. „Războiul Fotbalului” tocmai se încheiase, dar avea să afecteze atât El Salvador, cât și Honduras în următorii ani. „Lumea zice că golul meu a pornit războiul. Dar războiul ar fi avut loc și cu acel gol, și fără”, a spus Pipo Rodríguez, salvadorianul care a marcat în minutul 101. Peste câteva luni, El Salvador a trecut și de Haiti și s-a calificat la Mondialul din 1970.
- Eroii Campionatului Mondial | De la un scandal de pariuri la un triumf magistral. Luminile și umbrele lui Paolo Rossi
- „E o nebunie! Acum 4 ani jucam în cartier, cu prietenii mei!” Lamine Yamal, cuvinte emoționante înainte de primul său Mondial
- A fost în centrul atenţiei la finala Champions League, dar nu va merge la Cupa Mondială! De 20 de ani nu s-a mai întâmplat
- Stories from the Cities: Atlanta, un oraş care a modelat trecutul Americii
- Nicolas Otamendi a semnat chiar înainte de World Cup 2026