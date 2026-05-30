Nicolas Otamendi a semnat chiar înainte de World Cup 2026

Nicolás Otamendi revine în campionatul argentinian. Fundaşul în vârstă de 38 de ani a semnat oficial cu River Plate şi se va alătura clubului din Buenos Aires pe 1 iulie, conform anunţului de sâmbătă.
Internaţionalul argentinian (130 de selecţii, 8 goluri), care a fost convocat în lotul Albiceleste pentru Cupa Mondială din 2026, a semnat un contract până la 31 decembrie 2027.
- World Cup 2026 se vede exclusiv în Universul Antena, în perioada 11 iunie – 19 iulie
Sosit la Benfica în vara anului 2020, după încheierea perioadei sale la Manchester City, câştigătorul Cupei Mondiale din 2022 s-a impus rapid ca un jucător cheie în defensiva echipei Lisabona.
În şase sezoane, Otamendi a jucat 281 de meciuri pentru clubul portughez, marcând 18 goluri şi oferind 14 pase decisive. El părăseşte Benfica cu un loc trei în campionat, asigurându-şi calificarea pentru următoarea ediţie a Ligii Europa.
Argentina se află în Grupa J a Cupei Mondiale alături de Algeria, Austria şi Iordania şi va debuta pe 17 iunie împotriva echipei nord-africane.
Programul Argentinei la World Cup 2026
- Argentina – Algeria (04:00, Grupa J, Kansas City Stadium, 17 iunie)
- Argentina – Austria (20:00, Grupa J, Dallas Stadium, 22 iunie)
- Iordania – Argentina (05:00, Grupa J, Dallas Stadium, 28 iunie)
