Nicolas Otamendi a semnat chiar înainte de World Cup 2026

Nicolás Otamendi revine în campionatul argentinian. Fundaşul în vârstă de 38 de ani a semnat oficial cu River Plate şi se va alătura clubului din Buenos Aires pe 1 iulie, conform anunţului de sâmbătă.

Internaţionalul argentinian (130 de selecţii, 8 goluri), care a fost convocat în lotul Albiceleste pentru Cupa Mondială din 2026, a semnat un contract până la 31 decembrie 2027.

Sosit la Benfica în vara anului 2020, după încheierea perioadei sale la Manchester City, câştigătorul Cupei Mondiale din 2022 s-a impus rapid ca un jucător cheie în defensiva echipei Lisabona.

În şase sezoane, Otamendi a jucat 281 de meciuri pentru clubul portughez, marcând 18 goluri şi oferind 14 pase decisive. El părăseşte Benfica cu un loc trei în campionat, asigurându-şi calificarea pentru următoarea ediţie a Ligii Europa.

Argentina se află în Grupa J a Cupei Mondiale alături de Algeria, Austria şi Iordania şi va debuta pe 17 iunie împotriva echipei nord-africane.