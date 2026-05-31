Agentul lui Kennedy Boateng aruncă bomba: „Nu a semnat cu nimeni. Dacă va veni o ofertă de la FCSB..”

Contractul lui Kennedy Boateng cu Dinamo București expiră la finalul lunii iunie, iar stoperul african este decis să nu mai continue sub comanda lui Zeljko Kopic.

Andrei Nicolescu a confirmat că fotbalistul s-ar fi înțeles cu o echipă din Arabia Saudită, însă agentul acestuia a precizat că pentru moment jucătorul nu a semnat cu nimeni.

Kennedy Boateng la FCSB? Ce spune agentul fotbalistului

Cu o cotă de piață de 1,2 milioane de euro, Kennedy Boateng a decis să nu mai continue la Dinamo și din sezonul următor. Stoperul are oferte din Arabia Saudită, dar nu este exclus să fie protagonistul unei mutări șocante.

Agentul fundașului în vârstă de 29 de ani a confirmat că fotbalistul nu a semnat cu nimeni și a transmis că ia în calcul inclusiv o ofertă venită de la FCSB, după ce Gigi Becali și-a manifestat interesul pentru el.

„Nu m-a sunat nimeni de la Steaua București (n.r. FCSB), iar jucătorul nu a semnat niciun contract cu vreun club din Arabia Saudită. Sunt oferte din Arabia Saudită, dar încă nu a semnat. (n.r. ce părere are Boateng despre un posibil transfer la FCSB?) Dacă va veni o ofertă de la Steaua București (n.r. FCSB), ne vom gândi la acest aspect.