A fost în centrul atenţiei la finala Champions League, dar nu va merge la Cupa Mondială! De 20 de ani nu s-a mai întâmplat

PSG a câştigat finala UEFA Champions League pentru al doilea an la rând, după ce a învins-o pe Arsenal la loviturile de departajare, în ultimul act de la Budapesta. “Tunarii” au ratat astfel dubla, după titlul cucerit în Premier League, dar şi şansa de a pune mâna în premieră pe trofeul Ligii Campionilor.
Meciul din capitala Ungariei a fost arbitrat de Daniel Siebert, iar germanul nu a avut un meci uşor, având mai multe faze controversate, atât în debutul partidei, la golul lui Havertz, cât şi în minutul 16, la un presupus henţ al lui Saka. Şi în prelungiri, când Madueke a căzut în careu, după duelul cu Nuno Mendes, germanul a simţit presiunea băncii lui Arsenal, dar decizia de a lăsa jocul să continue a fost confirmată de VAR.
Daniel Siebert, arbitrul finalei UEFA Champions League, nu va fi prezent la Cupa Mondială 2026
Finala UEFA Champions League a fost ultimul mare eveniment înaintea Cupei Mondiale 2026, care va începe pe 11 iunie şi va fi transmisă exclusiv în Universul Antena. Chiar dacă a avut onoarea de a conduce ultimul act din acest sezon, Siebert va avea o vară liniştită acum.
Germanul de 42 de ani nu se află pe lista arbitrilor din Europa care vor arbitra la turneul final organizat de Statele Unite ale Americii, Canada şi Mexic.
“Cei mai buni jucători, dar și cei mai buni arbitri din lume sunt așteptați la Cupa Mondială FIFA.
Cu toate acestea, omul care a arbitrat cel mai important meci din fotbalul european (n.r. PSG – Arsenal) nu va fi prezent în această vară. Daniel Siebert va urmări Cupa Mondială la televizor”, au scris cei de la bild.de.
Ultima oară când arbitrul finalei Champions League nu a fost prezent la Cupa Mondială s-a întâmplat în 2006. Coincidenţă sau nu, Arsenal a jucat şi în acea finală, fiind învinsă de Barcelona cu 2-1. Atunci, norvegianul Terje Hauge, care a condus duelul din ultimul act de la Paris, nu a fost prezent la turneul final din acel an organizat de Germania.
Istvan Kovacs va fi prezent la Cupa Mondială 2026. Arbitrul care a condus toate cele trei finale europene va fi alături de tuşierii Mihai Marica și Ferencz Tunyogi la turneul final care va avea loc în perioada 11 iunie – 19 iulie şi care va fi transmis în Universul Antena.
