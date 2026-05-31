Anunţul momentului în Liga 1! Fostul fotbalist al FCSB-ului e OUT! Alţi doi jucători pleacă alături de el

Alin Toşca (34 de ani), fost jucător al FCSB-ului, îşi încheie contractul cu U Cluj şi nu va mai rămâne la echipa antrenată de Cristiano Bergodi. Fundaşul Jasper van der Werff (27 de ani) şi mijlocaşul Andrei Artean (32 de ani) o vor părăsi şi ei pe U Cluj.
Alin Toşca anunţa anterior că se va retrage din activitate în această vară. El ar urma să devină agent de jucători.
3 plecări de la U Cluj
„Fundașii Jasper van der Werff (27 de ani) și Alin Toșca (34 de ani) și mijlocașul defensiv Andrei Artean (32 de ani) își încheie înțelegerile cu «studenții» la finalul lunii mai și nu vor mai continua alături de U.
Clubul nostru le mulțumește tuturor pentru munca depusă și le urează succes în continuare!”, a transmis U Cluj pe Facebook.
U Cluj a avut un sezon foarte bun, pe care l-a încheiat însă fără trofeu. Echipa antrenată de Bergodi a pierdut Cupa României la loviturile de departajare, apoi a fost umilită de Craiova, în “finala” campionatului, oltenii învingând-o cu 5-0. Craiova a cucerit eventul, pentru prima oară după 35 de ani.
Cristiano Bergodi va rămâne la formaţia clujeană, italianul având contract în continuare cu U.
- “Am semnat joi seară!”. Prima mutare de la FCSB după victoria cu Dinamo
- Cum a ajuns Gheorghe Mustaţă lider de galerie la FCSB: “L-am chemat pe Jan Pavel şi i-am pus pe ăştia”
- Agentul lui Kennedy Boateng aruncă bomba: „Nu a semnat cu nimeni. Dacă va veni o ofertă de la FCSB..”
- Andrei Nicolescu a anunțat obiectivul lui Dinamo din sezonul următor: „100%!”
- Farul – Chindia LIVE TEXT (20:30). Constănțenii încearcă să evite o rușine istorică. Echipele probabile