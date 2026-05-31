Primul transfer pregătit de Liverpool după plecarea lui Slot: „Vrea acolo, nu la PSG!”

Cutremurul de la FC Liverpool din acest weekend nu strică planurile pentru perioada de mercato. Chiar dacă Arne Slot a fost dat afară de conducerea clubului, directorul sportiv de la Liverpool, Richard Hughes, continuă să muncească de zor pentru viitoarele achiziții.

Iar veștile sunt excelente pentru fanii lui Liverpool: conform catalanilor de la Sport, Yan Diomande de la Leipzig a ales-o pe Liverpool!

Prima mutare pentru Iraola

Cu toate semnele indică faptul că Andoni Iraola va fi noul antrenor al lui Liverpool, lucrurile nu se schimbă în ceea ce privește transferurile pregătite de club: Richard Hughes rămâne „motorul”. Iar acesta dă o nouă lovitură, după cele de vara trecută când i-a convins pe Wirtz, Ekitike sau Isak să accepte ofertele de la Liverpool.

Yan Diomande, tânărul de doar 19 ani de la RB Leipzig, este unul dintre cei mai curtați jucători în această vară. Ivorianul este pe lista celor de la Bayern Munchen, care însă nu ar vrea să plătească o sumă atât de mare precum cea cerută de Leipzig: 100 de milioane de euro. Pentru PSG, altă echipă interesată, suma de transfer nu reprezintă o problemă. Însă la fosta și noua campioană a Europei, Diomande ar avea contracandidați pe post trei jucători de excepție: Kvaratskhelia, Doue și Dembele. Plus Barcola, dacă acesta nu pleacă.

Astfel, Diomande a ales-o pe Liverpool, acolo unde i s-a promis un rol cheie în echipă, mai ales după plecarea lui Mohamed Salah, care joacă pe poziția preferată de Diomande, conform Sport de Catalunya. Marele impediment rămâne însă poziția lui Leipzig, cei care nu vor să-l cedeze și îi propun un nou contract. Însă Liverpool speră ca insistența jucătorului pentru transfer și relațiile bune dintre cele două cluburi care au mai negociat pentru jucători precum Konate sau Szoboszlai să o ajute să realizeze transferul încă din această vară.